El director de ‘Parásitos’ arremete contra la inteligencia artificial: “Voy a organizar un escuadrón para destruirla”

El surcoreano ha sido presentado como jurado del Festival de cine de Marrakech, en el que la acompañan actrices como Jenna Ortega o Anya Taylor-Joy

Foto de archivo del director
Foto de archivo del director Bong Joon Ho posando con los Oscar a Mejor Película y Mejor Director por "Parasite". Feb 9, 2020. REUTERS/Lucas Jackson

En la rueda de prensa del Festival Internacional de Cine de Marrakech, el director surcoreano Bong Joon Ho no dejó lugar a dudas respecto a su postura frente a la inteligencia artificial: “Voy a organizar un escuadrón militar y su misión será destruir la IA”, declaró entre risas, según lo reportado durante la jornada por varios medios presentes en el evento. En un momento en que la industria global del cine debate abiertamente el avance de la tecnología y su impacto creativo, el ganador del Oscar aprovechó su posición como presidente del jurado para abordar el tema con una mezcla de cautela institucional y provocación personal.

El ambiente en la sala era de expectación. A la mesa lo acompañaban personalidades como Celine Song, Anya Taylor-Joy, Jenna Ortega y Julia Ducournau, pero fue el director de Parásitos quien, al recibir la pregunta sobre el auge de la inteligencia artificial, optó primero por una respuesta mesurada: “La IA es buena porque representa el inicio de una reflexión profunda sobre qué es lo que solo los humanos podemos hacer”. La frase, recogida en la conferencia y luego difundida ampliamente, dejaba ver una apertura al debate y un reconocimiento a la disyuntiva. Según los testimonios de los asistentes, Bong capturó la atención total con su tono pausado, que contrastaría poco después con una ironía demoledora —y resonante para la prensa internacional.

La segunda parte de su respuesta, calificada como su “respuesta personal”, tomó otro rumbo: “Voy a organizar un escuadrón militar, y su misión será destruir la IA”. Según los presentes, la sala estalló en risas, pero la declaración sirvió para marcar el tono de resistencia vigente en buena parte de la comunidad artística. La frase, tan tajante como provocadora, se viralizó casi de inmediato, convertida en titular simbólico de una jornada marcada por la inquietud hacia el futuro del arte digital.

Bong Joon Ho en 'Parásitos'
Bong Joon Ho en 'Parásitos'

El apoyo del resto del jurado

La declaración de Bong Joon Ho fue recibida como una aguda crítica al avance de una tecnología vista con recelo por muchos creadores. Según lo registrado durante la rueda de prensa, el director dejó clara la distancia entre su observación institucional y su preocupación íntima. La mención de organizar una “fuerza de combate” contra la IA funcionó no solo como advertencia humorística sino como síntoma de una ansiedad generalizada en el sector audiovisual, especialmente en un festival que históricamente ha servido de foro para el debate sobre el rumbo del cine y sus desafíos contemporáneos.

El resto del jurado se sumó a la preocupación, pero la contundencia de Bong marcó un punto y aparte. Celine Song, directora de Materialistas respaldó la visión crítica, evocando palabras recientes de Guillermo del Toro y subrayando la amenaza de deshumanización que percibe en la aplicación de inteligencia artificial en los procesos creativos. Jenna Ortega, la miembro más joven del jurado, describió la situación como una “caja de Pandora” abierta, cargada de incertidumbre, según lo registrado en la conferencia.

La inquietud expresada por Bong refleja, según organizadores y asistentes, una tensión latente en los festivales internacionales, donde el auge de la tecnología no solo redefine formas de producción, sino que también obliga a repensar la esencia misma de la creación fílmica. Su llamado —paródico, pero firme— resuena como síntoma de un momento decisivo para una industria en la que la humanidad y la técnica compiten, una vez más, en el centro del escenario.

