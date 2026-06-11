Lucas González (Andy y Lucas) rebaja 100.000 euros su chalet en la Cala de Roche ante la falta de compradores

La casa que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

La vivienda que Lucas González, exmiembro de Andy y Lucas, conserva en la costa gaditana continúa buscando comprador. Meses después de salir al mercado inmobiliario sin lograr cerrar una operación, el cantante ha tomado una decisión para intentar despertar el interés de posibles adquirentes: reducir de forma significativa el precio de venta de la propiedad.

El exintegrante del popular dúo ha rebajado en 100.000 euros el valor inicial de su chalet situado en la exclusiva urbanización de Roche, en Conil de la Frontera. De esta forma, la vivienda pasa de costar 1,2 millones de euros a situarse en 1,1 millones, una reducción cercana al 8% con la que espera facilitar la transacción.

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La propiedad constituye uno de los inmuebles más especiales del patrimonio del artista. Ubicada en uno de los enclaves residenciales más cotizados del litoral gaditano, la casa fue durante años uno de sus refugios personales tras alcanzar el éxito musical junto a Andy y Lucas a comienzos de los años 2000.

El inmueble se encuentra dentro de una de las áreas residenciales más prestigiosas de la Costa de la Luz. La cercanía al océano Atlántico, la privacidad y el entorno natural han convertido esta zona en un destino muy demandado tanto para residentes como para quienes buscan una segunda residencia. Uno de sus mayores atractivos es la ubicación privilegiada. La casa se encuentra a apenas unos pasos de la Cala de Roche y a pocos minutos caminando de la extensa playa de arena fina que conecta con el término municipal de Chiclana.

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Estancia de la vivienda que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

Además, está rodeada de pinares protegidos, senderos naturales y espacios de gran valor paisajístico que garantizan tranquilidad y privacidad durante todo el año. Por su parte, la vivienda ocupa una parcela privada de aproximadamente 700 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida que ronda los 175-200 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. La urbanización dispone, además, de vigilancia permanente, instalaciones deportivas, zonas infantiles, supermercado, farmacia y distintos servicios destinados a los residentes.

Una vivienda pensada para disfrutar del exterior

En la planta baja se sitúa un amplio salón con grandes ventanales y acceso directo al jardín y a la piscina privada. También dispone de un porche cubierto ideal para disfrutar de comidas al aire libre o relajarse frente al mar. En esta misma planta se encuentran dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño completo, una cocina de gran tamaño con salida al exterior y una zona de lavandería independiente.

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La planta superior alberga el dormitorio principal, que cuenta con vestidor y amplios ventanales que aportan luminosidad a toda la estancia. Además, dispone de un baño completo con vistas al océano, uno de los rincones más especiales de la vivienda.

La casa que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

El exterior es otro de sus puntos fuertes. La parcela está completamente ajardinada y cuenta con zonas de césped, vegetación mediterránea, piscina privada, baño exterior y un espacio chill-out diseñado para disfrutar del clima suave de la costa durante gran parte del año. La vivienda dispone también de aparcamiento privado, puerta automática y un perímetro vallado que garantiza privacidad y seguridad.

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La casa fue adquirida por Lucas durante los años de mayor éxito de Andy y Lucas. En aquella época, el grupo se encontraba en la cima de su popularidad y acumulaba importantes ingresos gracias a sus giras y conciertos. La propiedad se convirtió entonces en uno de los refugios favoritos del cantante en su tierra natal.