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Tonino Valiente, el chef ‘punk’ que dejó Barcelona y consiguió una estrella Michelin en su restaurante en Huesca: “Ha sido un cambio de vida radical”

Tonino y Arantxa abrieron su restaurante en 2012 y consiguieron una estrella Michelin a base de servir tapas ‘gourmet’

Tonino y Arantxa, al frente del estrella Michelin Tatau, en Huesca (Infobae)
Tonino y Arantxa, al frente del estrella Michelin Tatau, en Huesca. (Infobae)
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A veces, los rincones más sorprendentes se esconden en lugares insospechados. Que se lo digan a Tonino Valiente, que dejó las grandes cocinas de Barcelona para abrir su propio restaurante en la desconocida ciudad de Huesca. Un cambio atrevido, haciendo honor a su apellido, que hoy se materializa en Tatau (C. Azara), uno de los pocos restaurantes con estrella Michelin de la capital oscense. Un restaurante diferente, que refleja al máximo la personalidad de sus fundadores y que no esperas encontrarte paseando por esta bella ciudad medieval de 50.000 habitantes.

Sin duda, lo primero que llama la atención de Tatau es su estética gótica y punk, con toques pin-up, una decoración de profundos tonos oscuros, cuadros que recrean el estilo de los tatuajes clásicos y detalles increíbles como una máquina de arcade de Star Wars. Es el ‘rollo’ que tienen sus dos fundadores: Tonino, encargado de las cocinas, y Aránzazu Sainz, jefa en la sala; pareja dentro y fuera del restaurante y tándem de sobresaliente.

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Se conocieron en Barcelona y juntos decidieron venirse a Huesca, tierra natal de ella, y apostar por su propio proyecto allá por 2012. “En ese momento en Huesca solo había un restaurante con estrella y era muy tradicional; había un gran nicho de mercado para cubrir el hueco entre el bar de siempre y el Michelin tradicional”, recuerda Tonino. Empezaron con un bar de tapas gourmet, donde servían “tapitas, ensaladilla rusa, bravas...”

Ya allí consiguieron que la guía les diera una de sus estrellas. Por aquel entonces no había ni siquiera gala; se enteraron porque un periodista les llamó para darles las buenas nuevas. Cinco años después, en 2017, quisieron crecer y abrieron su gastronómico, Tatau, un nombre que hace referencia a la palabra polinesia que define a los primeros tatuajes que existieron. Es fácil intuir que ambos, Tonino y Aranxa, son unos obsesos del mundo de los ‘tatus’; solo hay que echar un vistazo a su sala y, por supuesto, a sus brazos.

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El restaurante Tatau, en Huesca (Infobae)
El restaurante Tatau, en Huesca. (Infobae)

“Mi mujer tiene el pelo verde y a mí no me queda ni un hueco en el cuerpo por tatuar. Yo, cuando no estoy cocinando, estoy con el monopatín, escuchando música hardcore y jugando a videojuegos. A nosotros no nos pega poner en el restaurante barricas y cuadros del Pirineo; como íbamos a estar aquí tantas horas, montamos el restaurante como el salón de nuestra casa”, cuenta el cocinero y fundador.

Cocina tradicional y producto oscense

Pero no nos dejemos llevar por las apariencias. Tras esta imagen rompedora encontramos un restaurante de cocina tradicional con producto de temporada y técnicas que mezclan lo clásico con lo innovador. “Producto de Aragón, cocina catalana y toques de francesa, por mi formación“, resume el chef nacido en Badalona.

En sus dos menús degustación (68 y 98€) vemos las consecuencias de la trayectoria de Tonino, aprendiz en cocinas como la de Martín Berasategui y apasionado de grandes como Santi Santamaría. Aquí buscan los sabores de siempre en los productos locales, con ingredientes como el aceite de oliva verdeña de Loscertales, las truchas de El Grado, carnes de Latón de La Fueva... Y la innovación, en las formas, presentaciones y técnicas.

Platos del menú de Tatau, en Huesca (Infobae)
Platos del menú de Tatau, en Huesca. (Infobae)

El chef se levanta a las 5 de la mañana solo para preparar su propio pan, al que le dedica el primer pase de la velada. “Hago horario de panadero”, dice Tonino entre risas. Una jornada larga que a veces alcanza las 17 horas, pero que, sin embargo, no le duele; al contrario que en Barcelona, en Huesca va y viene del trabajo en 15 minutos y para cuando quiere, para tomar un café con los amigos o ir a recoger a Elvis, su hijo, de sus clases de baloncesto. “Ha sido un cambio de vida radical”, reconoce.

En la 54ª edición del Certamen del Queso de Cabrales, la pieza ganadora, elaborada por la Quesería Ángel Díaz Herrero, alcanzó la cifra récord de 37.500 euros en la subasta. El restaurante gijonés La Montera Picona fue el comprador.

Su plato más representativo es la ‘Gamba con Sesitos’, un mar y montaña que mezcla un escabeche tradicional con gambas catalanas y sesitos de ternasco de Aragón, un toque de casquería que es inseparable de la tradición culinaria de Huesca. Más allá de este imprescindible, Tonino recuerda que sus menús son muy vivos y los platos cambian muy frecuentemente, ya que la temporalidad y la inspiración del equipo de cocina juegan un papel fundamental.

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