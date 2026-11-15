Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Puesto de fruta y verdura en un mercado de España. (Europa Press)

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Llenar la cesta de la compra con productos frescos ya no está al alcance de todos los bolsillos. Las bayas, como las fresas, las frambuesas y los arándanos, se han encarecido un 54,2% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta subida también ha alcanzado a los tomates y otras hortalizas cultivadas por su fruto, cuyos precios han aumentado un 20,8% en el mismo periodo. En este grupo figuran los pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas, pimientos y el maíz dulce.

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Los datos muestran que varias categorías de fruta y verdura fresca registraron aumentos de dos dígitos durante el último año. Las legumbres verdes (como judías, guisantes, habas) costaban en octubre de 2026 un 14,5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que las frutas tropicales, los dátiles y los higos se han encarecido un 12,9%.

Las verduras de hoja y otras frutas también superan el 10% de subida

El aumento de los precios ha afectado también a las hortalizas de hoja o tallo, que han subido un 11,1% en un año. Esta categoría incluye productos como la lechuga, la escarola, la endivia, los canónigos, la alcachofa, la acelga, la coliflor y la espinaca.

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Otras frutas frescas, entre las que se encuentran los melones, las sandías, los kiwis, las uvas, las granadas y los caquis, se han encarecido un 10,7%.

Dentro del grupo de las frutas tropicales hay productos habituales en muchas compras de los hogares españoles, como los aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas y chirimoyas. Los precios de esa categoría han subido cerca de un 13% en doce meses.

También se han registrado aumentos en otros alimentos básicos. Los huevos han subido un 7,1% interanual, mientras que las patatas y el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado, elevaron sus precios más de un 6%.

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Las cifras del IPC reflejan la evolución media de grupos de productos. Por eso, no significan que todos los artículos de una categoría hayan aumentado lo mismo en cada tienda. El precio final puede variar según la temporada, el origen, el calibre, la ciudad y las promociones de cada establecimiento.

Análisis de la OCU sobre el coste de la cesta de la compra

El café, el azúcar y los cereales cuestan menos que hace un año

Frente a las subidas de muchas frutas y verduras, algunos productos de despensa se abarataron. El café y sus sucedáneos han bajado un 4,5% en el último año.

El chocolate, el cacao y sus derivados han descendido un 4,4%, mientras que el azúcar de caña y de remolacha redujo su precio un 4,3%. Además, los cereales han registrado una caída del 3,8%.

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Evolución desigual de los precios desde enero de 2026

En los diez primeros meses de 2026, las bayas volvieron a encabezar las subidas. Su precio acumuló un aumento del 59,1% desde enero. Las legumbres verdes aumentaron un 19,7%, los cítricos frescos un 15,8% y las hortalizas cultivadas por su fruto un 14,2%.

Sin embargo, en ese mismo periodo, los aceites vegetales bajaron un 4,2%; el azúcar, un 4,1%; los cereales, un 3,6%; y el chocolate y el cacao, un 3,5%.

Naranjas en un supermercado Mercadona (EuropaPress)

Los cítricos subieron un 22,5% solo en octubre

La comparación mensual también muestra subidas relevantes. En octubre, los cítricos frescos fueron el grupo de alimentos que más se encareció frente a septiembre, con una subida del 22,5%. La categoría reúne naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y sus derivados.

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Las frutas tropicales, los dátiles y los higos aumentaron un 15,9% en un solo mes. Otras frutas frescas subieron un 15,6% y las bayas, un 6,2%.

En cambio, las legumbres verdes bajaron un 2,1% en octubre respecto de septiembre. Los aceites vegetales descendieron un 1,3%, las frutas de hueso y de pepita retrocedieron un 1,1% y el vino de uva redujo su precio un 1%.

Los cambios de un mes a otro pueden estar vinculados a la estacionalidad y al relevo entre campañas de producción. Por eso, una subida mensual elevada no implica necesariamente que el producto mantenga esa evolución durante los siguientes meses.

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