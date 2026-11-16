Las apuestas de Carlota Corredera y Javi Hoyos para las campanadas de Televisión Española: “Me encantaría ver una locura tipo Fabiana Sevillano con Ramón García”

Posibles presentadores de las campanadas. (Montaje Infobae)

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A poco más de un mes de la Nochevieja, la eterna incógnita sobre quiénes serán los encargados de despedir el año desde la Puerta del Sol comienza a circular con fuerza por los pasillos de Televisión Española. Durante la reciente celebración del quinto aniversario de RTVE Play, algunos de los rostros más populares de la cadena pública no dudaron en mojarse sobre la decisión que mantiene en vilo a los espectadores. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la cúpula de RTVE, las quinielas internas ya están abiertas y las apuestas de los propios presentadores apuntan hacia mezclas sorprendentes que buscan unir la nostalgia con las nuevas narrativas digitales.

En un momento de transición y éxito de audiencias para La 1, que ha recuperado el liderazgo gracias a su apuesta por el entretenimiento y la actualidad en directo, la elección de los presentadores de las Campanadas se percibe como el broche de oro de la temporada. Los profesionales de la casa son conscientes de que la fórmula actual del éxito pasa por retener a la audiencia tradicional y, al mismo tiempo, seducir al público que ya consume los formatos a través de la plataforma digital.

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Por ello, las propuestas que surgen desde dentro de la propia cadena buscan romper moldes. Lejos de las combinaciones conservadoras de antaño, colaboradores y presentadores fantasean con parejas inéditas que reflejen el nuevo espíritu transversal de la televisión pública, donde los perfiles clásicos puedan dar la réplica a las nuevas estrellas que arrastran masas en las redes sociales.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

La apuesta de Javi Hoyos

Para Javi Hoyos, colaborador de la casa, la clave para triunfar en la última noche del año está en la fusión de mundos. El periodista tiene claro que la televisión debe seguir el camino de “buscar perfiles que ahora mismo tienen ya su nicho en las redes sociales”. Llevando esta filosofía a la Puerta del Sol, Hoyos lanza su idea: “Me gustaría una locura, que es ver a algunas personas de redes sociales mezcladas con rostros de televisión”. En concreto, el comunicador pone nombres sobre la mesa: “Me encantaría ver de pronto a una Fabiana Sevillano dando unas campanadas con Ramón García”.

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Fabiana Sevillano para presentar las campanadas. (Instagram)

Una idea que él mismo califica como “loca”, pero necesaria, al unir “un perfil clásico de Televisión Española con un perfil nuevo de redes sociales”. Además, al ser preguntado sobre si él mismo se pondría frente a la cámara esa noche, no lo duda: “Para mí sería un sueño darlas. Ojalá algún año pueda, me encantaría”.

La apuesta de Carlota Corredera

Por su parte, Carlota Corredera, otra de las colaboradoras consolidadas en el nuevo ecosistema de actualidad de La 1, apuesta por la nostalgia renovada. Aunque reconoce que “el trío del año pasado me gustó muchísimo”, la comunicadora tiene a sus propios favoritos para comerse las uvas este 2026. Corredera barre para su programa, De Corazón, y lanza una candidatura muy directa: “Me gustaría mucho ver a Javi Hoyos y Anne Igartiburu”. Para Carlota, el peso de la tradición es innegable: “Hemos tomado las uvas con Anne toda la vida”. Sin embargo, cree que su compañero Javi Hoyos sería el revulsivo perfecto porque “hacen un tándem maravilloso”.

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Anne Igartiburu en las campanadas. (RTVE)

Consciente del atrevimiento de su propuesta, Corredera bromeó sobre las consecuencias de su candidatura espontánea: “Igual me matan por decirlo, porque Anne habrá pasado un montón de fines de año sin su gente, sin poder hacer los planes que quisiera, pero a mí me gustaría”.