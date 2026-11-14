La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

El proyecto Gemswell Surf Madrid. (Gemswell)

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Madrid pondrá en marcha en la primavera de 2027 una laguna artificial para practicar surf junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, y ya ha comenzado la preventa de las primeras sesiones. La empresa Gemswell Surf Madrid ha abierto la venta anticipada a través de la plataforma Fever, con precios que arrancan en 39 euros para una sesión individual de iniciación.

El proyecto forma parte de la Ciudad del Deporte, el complejo que el Atlético de Madrid desarrolla en el entorno del Anillo Olímpico, en el distrito de San Blas-Canillejas. Su elemento central será una laguna de 23.000 metros cuadrados que, según sus promotores, se convertirá en la instalación de este tipo más grande de Europa. El recinto permitirá la presencia simultánea de hasta 120 surfistas y la generación de olas de hasta dos metros de altura.

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La instalación incorporará el sistema Wavegarden Cove, capaz de producir 50 variantes de olas adaptadas a distintos niveles de experiencia. El espacio acuático se dividirá en dos sectores: la Bahía, pensada para el aprendizaje y los primeros contactos con la tabla, y el Reef, con condiciones más exigentes para surfistas avanzados. Esta tecnología permitirá programar y repetir los patrones de oleaje sin depender del viento, las mareas ni las condiciones meteorológicas propias de la costa.

El anuncio de la preventa coincide con un avance relevante en la construcción. Según informó la agencia Europa Press en julio, los trabajos habían alcanzado entonces el 40% de ejecución, y en las últimas semanas comenzó la instalación de la maquinaria destinada a generar el oleaje. El proyecto, no obstante, acumula retrasos respecto al calendario original. La inversión total supera los 60 millones de euros y está impulsada por Stoneweg InfraSport, la alianza entre las firmas Stoneweg y Teras Capital, con participación del club rojiblanco.

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Los bonos de preventa cuestan entre 39 y 980 euros

La oferta inicial incluye sesiones individuales de iniciación en la Bahía por 39 euros, así como bonos pensados para surfistas con experiencia en el Reef: cinco sesiones por 345 euros, diez por 590 euros y veinte por 980 euros. Todas las modalidades incluyen tabla no premium y neopreno sin coste adicional, y las sesiones tienen una duración de una hora.

La compra actual no implica una reserva de fecha. Los usuarios reciben un bono que podrán canjear cuando se habilite el sistema de reservas, momento en el que elegirán día y horario según su nivel y la disponibilidad. Estos vouchers tendrán una validez de 60 días naturales desde la apertura efectiva del parque y podrán compartirse con otras personas. Si la instalación no abriera antes del 1 de septiembre de 2027, los compradores podrán solicitar el reembolso íntegro, según las condiciones publicadas en Fever.

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Alrededor de la laguna se construirán más de 3.000 metros cuadrados dedicados a restauración, distribuidos entre tres restaurantes y dos chiringuitos. El recinto contará además con cuatro piscinas infinity, una pista de surfskate de 700 metros cuadrados, espacios para actividades de bienestar y zonas habilitadas para eventos y entretenimiento.

(Europa Press)

Críticas por el impacto ambiental

Asociaciones vecinales y colectivos ecologistas de San Blas-Canillejas han cuestionado el impacto medioambiental de la instalación, en particular por el consumo de agua y las consecuencias en la movilidad del entorno. Los datos climáticos de la zona este de Madrid, proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), indican que la evaporación media anual de una lámina de agua al aire libre oscila entre 1.300 y 1.500 milímetros. Aplicando un valor medio conservador de 1.400 milímetros (1,4 metros) sobre los 23.000 metros cuadrados de superficie, la pérdida por evaporación asciende a 32.200 metros cúbicos al año, una cifra que supera en un 7% el volumen total de agua que cabe en la laguna.

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Desde la Plataforma Ecologista Madrileña (formada por ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo, Liberum Natura), consideran que Gemswell Surf Madrid “es un proyecto insostenible y que debería someterse a una paralización cautelar. Los datos de consumo de agua, la anulación judicial del planeamiento que lo sustenta y el uso de fondos públicos europeos sin una evaluación ambiental adecuada plantean interrogantes sobre su legalidad y su idoneidad”.