El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, presenta el programa electoral del PSOE para las elecciones del 29-N. (Sergio Pérez / EFE)

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El PSOE ha incluido en ‘La fuerza de la gente’, su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, el compromiso de movilizar cada año el 1% del producto interior bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda. La propuesta sitúa la vivienda a precio asequible como la “principal prioridad de la legislatura” y plantea aumentar el parque público y protegido hasta la media de los países del entorno.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado también, durante la presentación del texto electoral del PSOE en Alcorcón, la creación de una nueva prestación de la Seguridad Social para que los progenitores de niños menores de ocho años puedan disfrutar de cuatro semanas retribuidas para su cuidado.

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“Vamos a crear una nueva prestación en la Seguridad Social para el cuidado de nuestros hijos e hijas de menos de ocho años”, ha afirmado, antes de precisar que se abonará “el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas” a padres y madres. El documento recoge asimismo una semana adicional de permiso para el segundo progenitor cuando ambos hayan disfrutado sus permisos sin coincidencia temporal.

El programa también recoge un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes tenedores y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible. La medida afectaría a inmuebles vacíos, dedicados al uso turístico o alquilados a precios “absolutamente inasequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país”, ha explicado Sánchez a los asistentes al acto.

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Un parque público de 100.000 viviendas y préstamos de hasta 50.000 euros

El programa contempla constituir un parque estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición, bajo la gestión de la entidad estatal Casa 47. Esas casas se destinarían a venta o alquiler estable a precios asequibles y se sumarían a las promociones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Los socialistas se comprometen, además, a que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas que se construyan tengan carácter público o protegido permanente. El documento plantea movilizar suelo público, crear un banco estatal de suelo y aprobar una ley de proveedores sociales de vivienda.

En materia de acceso a la compra, el PSOE mantendrá el programa Tu Casa y ampliará sus fondos si se agota la dotación de 10.000 millones de euros. La línea ofrece préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes compren su primera vivienda. Para los jóvenes que opten por el alquiler, propone una garantía pública mediante seguros de impago.

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También prevé actualizar las deducciones fiscales de los inquilinos y mantener bonificaciones para propietarios que reduzcan las rentas. Los municipios que lo decidan podrán aplicar un impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas turísticas, con el que podrán financiar políticas de vivienda, limpieza, movilidad o sostenibilidad urbana.

Asimismo, el texto electoral concreta que la propuesta de movilizar el 1% del PIB para vivienda reunirá recursos de las administraciones públicas y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través del Fondo España Crece. Y también plantea destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para comprar vivienda protegida y asequible.

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(Noticia en ampliación)