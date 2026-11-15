Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Pedro Sánchez presentó este domingo el programa electoral del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El PSOE ha presentado este domingo 15 de noviembre su programa electoral para las elecciones generales del próximo día 29. Es un documento titulado “La fuerza de seguir avanzando”, con 113 páginas, y que plantea una reforma de la Constitución para declarar la vivienda derecho fundamental, la creación de nuevos tributos sobre las grandes fortunas y las plataformas tecnológicas, y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con el objetivo de avanzar hacia las 35.

El texto, de cara a los comicios en los que Pedro Sánchez busca la reelección, se organiza en cinco grandes bloques: economía y trabajo, vivienda, igualdad, calidad democrática y política exterior. El partido plantea el programa como una elección entre “dos modelos de país”: uno que amplía derechos y otro que los recorta, afirma el propio documento.

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Así, el PSOE propone reformar el artículo 47 de la Constitución Española para que el acceso a una vivienda digna se considere un derecho fundamental exigible ante los poderes públicos. El programa plantea movilizar anualmente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar el acceso a la vivienda, con la participación de todas las administraciones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del fondo España Crece.

Entre los compromisos, figura la constitución de un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición, gestionado por la entidad CASA 47, creada a finales de 2025 para administrar el patrimonio público destinado a vivienda asequible. El plan también contempla destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo de adquisición de vivienda protegida.

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En materia de regulación del mercado, el programa incluye un impuesto progresivo contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios que graven las viviendas no destinadas a alquiler residencial, así como un marco estatal para que los ayuntamientos apliquen recargos sobre las estancias turísticas. El texto también plantea mantener la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos y perseguir el fraude en los alojamientos de corta duración mediante refuerzo de inspecciones en zonas tensionadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica a la derecha por "esconder su mala educación" detrás de la "fruta".

Reducción de la jornada laboral y blindaje de las pensiones

El programa socialista propone completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales e incentivar, mediante la negociación colectiva, avances hacia las 35 horas, sin pérdida salarial. El documento plantea además blindar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio, con actualizaciones periódicas según precios, salarios y productividad.

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En materia de pensiones, el PSOE propone blindar constitucionalmente el sistema público y su revalorización conforme al índice de precios al consumo (IPC). El texto también incluye reforzar el complemento por hijos para reducir la brecha de género en las pensiones y reconocer un año adicional de cotización por cada hijo o hija.

El programa plantea reformar el despido improcedente para garantizar “una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria” y recuperar los salarios de tramitación en los supuestos legalmente establecidos. Propone asimismo integrar las mutuas colaboradoras en la gestión pública de la Seguridad Social, reformando su naturaleza jurídica para convertirlas en entidades gestoras del sistema.

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Pedro Sánchez, en el mítin en el que adelantó el programa de su partido. (EFE/Cati Cladera)

Impuestos a grandes fortunas y a las tecnológicas

En el capítulo fiscal, el PSOE plantea incrementar la tributación de las rentas de capital más elevadas, con un tipo máximo del 35% para rentas del capital superiores a 300.000 euros. El programa también incluye aumentar los impuestos a las grandes tecnológicas y una tasa específica sobre viajes de lujo con fuerte huella de carbono, dirigida a megayates y jets privados.

El texto propone además una Ley de Salarios Justos que aumente la tributación de las empresas cotizadas cuya ratio entre la retribución del ejecutivo principal y la mediana de la plantilla supere los 100 a 1.

El programa dedica un capítulo a los derechos de las mujeres. Entre sus compromisos figura blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo mediante la reforma del artículo 43 de la Constitución, iniciada en 2026. El texto también propone una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, que prohibiría el proxenetismo en todas sus formas.

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En materia de violencia machista, el PSOE plantea una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria y la tipificación como delito específico de la creación y difusión de deepfakes sexuales. El documento cita datos de una macroencuesta del Ministerio de Igualdad de 2024, según la cual el 12,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual de su pareja en algún momento de su vida.

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)

Política migratoria e integración

El programa plantea desplegar un Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con una dotación inicial de 500 millones de euros, para favorecer la integración y la convivencia de la población migrante. El texto defiende una migración “ordenada, legal y segura” y propone simplificar trámites, impulsar la contratación en origen y agilizar la homologación de títulos.

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El documento también incluye ampliar las vías legales y seguras de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida y asilo, con mecanismos de reasentamiento y visados humanitarios. En paralelo, plantea desarrollar plenamente la Ley Zerolo contra la discriminación y poner en funcionamiento la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Rechazo al aumento del gasto militar al 5% del PIB

En política exterior, el programa defiende el multilateralismo y el reconocimiento del Estado de Palestina, decisión que España ya promovió en 2024 junto con Irlanda y Noruega. El texto señala que el país ha rechazado elevar el gasto militar al 5% del PIB, por considerar que esa medida pondría en riesgo el Estado de bienestar.

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El documento plantea impulsar la Unión Europea de la defensa para reforzar la autonomía estratégica del bloque, así como un Mecanismo Soberano Europeo que centralice parte de la emisión de deuda pública de los Estados miembros. El programa también incluye el compromiso de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo.