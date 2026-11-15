El Cardoso de la Sierra, el pueblo de Guadalajara con 50 habitantes que pide dejar de pertenecer a Castilla-La Mancha para unirse a Madrid

Vista de El Cardoso de la Sierra. (Wikipedia)

Guardar

El Cardoso de la Sierra es un municipio de la provincia de Guadalajara con apenas medio centenar de habitantes que ha impulsado una campaña para abandonar Castilla-La Mancha e integrarse en la Comunidad de Madrid. La iniciativa, lanzada a través de Change.org, reúne más de 760 firmas y reclama a ambos gobiernos autonómicos que abran una mesa de negociación oficial para tramitar la anexión.

La localidad, situada en la Sierra Norte de Guadalajara, limita con territorio madrileño a apenas cuatro kilómetros. Junto a El Cardoso, la petición incluye también a sus seis pedanías: Bocígano, Cabida, Colmenar de la Sierra, Corralejo, Peñalba de la Sierra y La Vihuela. Y es que, según explican los promotores de la campaña, aunque la administración que les corresponde por ley es la castellanomanchega, la vida cotidiana de los vecinos transcurre vinculada casi por completo a Madrid.

PUBLICIDAD

“Sufrimos un aislamiento logístico injusto”

Los habitantes del pueblo detallan en el comunicado publicado en Change.org que los servicios básicos que reciben, desde la atención sanitaria hasta la educación, pasando por el correo postal y las intervenciones de la Guardia Civil, proceden de la administración madrileña. La cercanía geográfica hace que sea más cómodo para ellos acudir a centros de Madrid que a los de Guadalajara, cuya capital les queda a 89 kilómetros de distancia.

Pero, pese a esa dependencia funcional, los vecinos sostienen que la falta de pertenencia administrativa a Madrid los deja en una posición de desventaja. “Sufrimos un aislamiento logístico injusto”, señalan en el escrito.

PUBLICIDAD

Entre los argumentos centrales de la petición figura la gestión de las carreteras durante el invierno. Según los promotores, durante esa época del año “las carreteras se vuelven peligrosas” y las máquinas quitanieves deben “servir a seis pueblos a la vez”, mientras que el servicio equivalente de la Comunidad de Madrid tiene su base en la localidad de Gandullas y “puede dar servicio a diferentes carreteras a la vez, teniendo las vías limpias y transitables durante la época más arriesgada”. A esto se le suma la ausencia de líneas de autobuses que conecten el municipio con el exterior. “La única vía posible es a través de Buitrago en Madrid y eso hace que siga nuestro aislamiento”, señalan los vecinos.

Los 5 pueblos de invierno más bonitos de Europa: de los Pirineos aragoneses a los impresionantes paisajes de los Alpes.

Qué cambiaría si se concreta la anexión

Además, en la petición enumeran una serie de beneficios que consideran decisivos para “garantizar por fin la supervivencia del pueblo”. Entre ellos, su integración en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que permitiría una conexión regular con Buitrago y el resto del territorio madrileño, y el acceso al Canal de Isabel II, responsable de la distribución y depuración de aguas, un servicio del que actualmente carecen el municipio y sus pedanías.

PUBLICIDAD

La petición también menciona que el sector ganadero local se beneficiaría de entrar en la Denominación de Origen Sierra de Guadarrama, un sello de calidad para la carne de vacuno que hoy no alcanza a estos productores por quedar fuera del ámbito madrileño.

Qué ganaría la Comunidad de Madrid

Pero no solo ganarían los vecinos de El Cardoso de la Sierra, también la Comunidad de Madrid. Si la anexión se concretara, Madrid pasaría a gestionar administrativamente el nacimiento del río Jarama, un curso de agua importante para el abastecimiento de la región. Los promotores también apuntan a una integración más sencilla de la gestión medioambiental entre la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, el Hayedo de Montejo y las sierras de los seis núcleos de población, hoy separadas por la frontera administrativa.

PUBLICIDAD

Asimismo, incluyen el atractivo turístico de una superficie natural de 186 kilómetros cuadrados coronada por el Pico de Lobos, que los firmantes describen como un espacio idóneo para el senderismo y el deporte de montaña. Y en el plano fiscal, la petición sostiene que Madrid ya asume el coste diario de prestar sanidad y educación a la zona por razones de proximidad, por lo que la anexión regularizaría una situación de hecho y permitiría a la comunidad recaudar los impuestos directos del territorio.

Y, desde el otro lado, esta anexión permitiría a Castilla-La Mancha y a la Diputación de Guadalajara dejar de transferir fondos para servicios que, por la distancia, no pueden prestar de manera eficaz. Los vecinos sostienen que ese dinero podría destinarse a necesidades urgentes de la región, entre ellas la recuperación medioambiental de zonas afectadas por incendios forestales y la mejora de infraestructuras en otros municipios castellanomanchegos.

PUBLICIDAD

Los promotores de la iniciativa citan el artículo 141.1 de la Constitución española de 1978, que contempla la posibilidad de alterar los límites provinciales, como base legal para sustentar su reclamo. “No es una cuestión de fronteras políticas, es una cuestión de coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar social”, sostiene el comunicado.