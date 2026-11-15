España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

Los jugadores de la selección española en el partido ante la República Checa (REUTERS/David W Cerny)

La Nations League baja el telón de su fase de grupos con un enfrentamiento de máxima exigencia para la selección española. Inglaterra visita este domingo el Metropolitano en un partido que servirá para decidir quién termina al frente del grupo.

Aunque las dos selecciones ya han conseguido el billete para los cuartos de final, todavía queda por resolver una cuestión importante: cuál de ellas accederá a la siguiente ronda como primera clasificada. Ese puesto quedará definido tras el partido entre los dos combinados.