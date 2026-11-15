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España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

Sigue el minuto a minuto del partido entre La Roja y los ‘Three Lions’

Los jugadores de la selección española en el partido ante la República Checa (REUTERS/David W Cerny)
Los jugadores de la selección española en el partido ante la República Checa (REUTERS/David W Cerny)

La Nations League baja el telón de su fase de grupos con un enfrentamiento de máxima exigencia para la selección española. Inglaterra visita este domingo el Metropolitano en un partido que servirá para decidir quién termina al frente del grupo.

Aunque las dos selecciones ya han conseguido el billete para los cuartos de final, todavía queda por resolver una cuestión importante: cuál de ellas accederá a la siguiente ronda como primera clasificada. Ese puesto quedará definido tras el partido entre los dos combinados.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

La Roja busca alargar su racha histórica de partidos sin perder

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

España defiende su trono ante Inglaterra. (Reuters/David Klein)
España defiende su trono ante Inglaterra. (Reuters/David Klein)

El Metropolitano parece destinado a acoger ‘finales’ esta temporada. Si la primera fue contra el Bayern de Múnich en Champions para encarrilar las posibilidades del Atlético de Madrid por el top 8, la segunda fue en la Liga para dar caza al FC Barcelona y arrebatarle el trono. Afronta ahora su tercera, pero defendiendo los colores de La Roja. España juega su partido decisivo del grupo 3 de la Nations League contra Inglaterra. Lo hace llegando como primera, con 15 puntos, tres más que los británicos, que vieron cómo los chicos de Luis de la Fuente firmaban una remontada de orgullo en Wembley para estrenar la segunda estrella.

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16:49 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto

Los de Luis de la Fuente se enfrentan a los ‘Three Lions’ por el liderato de la tabla en el último partido de la fase de grupos

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La Nations League baja el telón de su fase de grupos con un enfrentamiento de máxima exigencia para la selección española. Inglaterra visita este domingo el Metropolitano en un partido que servirá para decidir quién termina al frente del grupo. Aunque las dos selecciones ya han conseguido el billete para los cuartos de final, todavía queda por resolver una cuestión importante: cuál de ellas accederá a la siguiente ronda como primera clasificada.

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16:45 hsHoy

¡¡Muy buenas tardes!! ¡Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este domingo tenemos uno de los mejores duelos del fútbol de selecciones: España - Inglaterra. Será el último partido de la fase de grupos de la Nations League, donde se decidirá cuál de los dos equipos llega a los cuartos de final como primera de la tabla. Los de Luis de la Fuente tienen todo de su parte, ya que incluso con un empate les valdría para mantener la corona.

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