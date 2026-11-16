“Ser mujer dentro del drag es un camino de resistencia”: misoginia, prejuicios y precariedad tras el brillo del escenario

Clover Bish, Marcus Massalami y Estrella Xtravaganza. (Cedida)

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Un pelucón, un maquillaje extremo y un espectáculo capaz de poner en pie a toda una sala. Durante décadas, la cultura popular ha reducido el drag a una fórmula única: un hombre jugando con los códigos de la feminidad. Pero basta con asomarse a los escenarios actuales para comprobar que esa definición se ha quedado pequeña. Mujeres, personas no binarias y artistas fuera de los moldes llevan años dinamitando las fronteras del género, tanto desde el brillo de las hyper queens como desde la sátira masculina de los drag kings.

Esa diversidad ha ido conquistando poco a poco el foco mediático. El fenómeno televisivo de Drag Race España dio espacio a identidades disidentes desde sus inicios, con figuras no binarias como Inti en su estreno o Estrella Xtravaganza en la segunda temporada, entrega que también marcó un hito con Juriji Der Klee como primera mujer trans. Un paso al que se sumó en la tercera edición Clover Bish, la primera mujer cisgénero en entrar en el taller. Una barrera que volvió a caer en la sexta temporada con la histórica participación de Marcus Massalami, primer drag king en competir en el concurso.

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Detrás del brillo y los focos se esconden tres historias muy distintas que explican cómo cada artista ha llegado a reclamar su sitio. Estas tres voces relatan a Infobae qué implica abrirse camino rompiendo el molde, enfrentándose tanto a los prejuicios externos como a la misoginia y la precariedad de un sector que sigue sosteniéndose a base de autogestión y pura pasión. “Ser mujer dentro del drag es un camino de resistencia. Es la búsqueda constante de validación”, resume Clover Bish.

Clover Bish. (Cedida)

Tres recorridos, un mismo escenario

“Una explosión de energía, baile, empoderamiento y humor”. Así define su propuesta Clover Bish (Ariadna, 28 años), quien empezó maquillándose a escondidas en su habitación de Barcelona antes de debutar oficialmente en 2022 en la discoteca Arena Madre. Autora del libro Soy drag queen y soy mujer, dedica dos horas a un ritual de transformación —rapado de cejas, maquillaje, pelucas, vestuario y mezclas musicales incluidos— que define como “el trabajo de diez personas en una sola” para encarnar “la versión de mí misma que no tiene miedo a nada”.

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“Fue mi descubrimiento vital”. Así recuerda Marcus Massalami (Melissa, 35 años, que se autodefine como “mujer queer”) el momento en que conoció la cultura drag king hace siete años. Formada en arte dramático, había comenzado haciendo transformismo en obras clásicas de teatro antes de meterse de lleno en la noche madrileña. Su objetivo sobre el escenario es claro: “Evidenciar cómo se construyen las masculinidades con lenguaje drag”. Lejos de los focos, compagina los espectáculos con su profesión de enfermera —donde algún paciente ya la ha reconocido—, un empleo que le permite negociar sus cachés.

Marcus Massalami. (Cedida/Àlvaro Panda)

“Lo hacemos por pura pasión”, resume Estrella Xtravaganza (Fernando, 32 años, persona no binaria), quien aporta la mirada de la veteranía tras una década sobre los escenarios. Originaria de Jerez de la Frontera y afincada en Madrid tras ocho años en Barcelona, debutó hace diez años de forma improvisada: recién llegada a la ciudad condal con 18 años y “llenísimo de prejuicios”, pidió a tres amigas drags que la maquillaran pasada la medianoche. “Tiene que ser hoy o nunca”, les dijo. Aquel impulso dio pie a un oficio del que hoy vive.

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El mito de “jugar con ventaja”

Pese a que el drag se reivindica como un espacio de libertad, abrirse paso sin responder al perfil tradicional de hombre cisgénero sigue despertando resistencias dentro de la propia escena. Clover Bish lo vivió desde sus inicios. “Existe el prejuicio de que ‘juegas con ventaja’ por el hecho de ser mujer, como si el drag consistiera únicamente en parecer femenina y no en crear un personaje, una narrativa y un espectáculo completo”, lamenta. Para la artista, esa idea ignora que su trabajo consiste precisamente en exagerar y parodiar los códigos estéticos: “Mi mensaje es que no necesitamos encajar en un molde para ser válidas”.

Una barrera que Marcus Massalami detecta también en el menor espacio que reciben los drag kings frente a las queens, una brecha que vincula directamente con el machismo estructural. “La misoginia permea en todas partes, también en los espacios queer”, sostiene. “Durante mucho tiempo se ha dicho que las mujeres no son graciosas o no saben hacer humor. Pues con los drag kings pasa algo parecido: como somos mujeres o personas disidentes parodiando la masculinidad, a veces cuesta más que el público o los programadores nos tomen en serio o nos den el mismo espacio”, apunta.

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Estrella Xtravaganza. (Cedida)

Desde su experiencia, Estrella Xtravaganza reconoce esa desigualdad de partida y señala el privilegio que todavía conserva por su expresión fuera del escenario. “Entre los maricas no te quitas a los misóginos”, sentencia. Estrella admite que, al ser leída socialmente como un hombre cisgénero cuando va sin maquillar, a pesar de ser una persona no binaria, disfruta de una legitimidad que a sus compañeras se les cuestiona: “A mí nadie me pregunta por qué hago drag, pero a una mujer sí”. Por eso defiende que la esencia de este arte no entiende de biología ni de género: “El drag es el arte de la caracterización y de contar historias; todo el mundo puede hacer drag”.

Vivir del drag en España

Aunque el impacto de la televisión ha multiplicado la visibilidad del transformismo en España, las tres artistas coinciden en que el glamour de los focos contrasta con una realidad laboral frágil. Clover Bish advierte de que vivir exclusivamente del drag en nuestro país es posible, pero “sigue siendo muy difícil”, ya que para la mayoría supone “un trabajo precario, de días puntuales, autogestionado y en el que la inversión en vestuario y maquillaje muchas veces supera los ingresos que reciben por actuar”.

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Marcus Massalami comparte sus sentimientos sobre su salida de Drag Race España y su rol como el primer drag king en la historia del programa.

Esa inestabilidad hace que Marcus Massalami conserve su plaza como enfermera, un colchón que le permite rechazar condiciones abusivas y no entrar en “una rueda de necesidad que al final te explota y te quema”. “No voy a trabajar por cuatro duros ni para perder dinero”, sostiene, tras advertir de que los cachés siguen siendo muy bajos frente al gasto que exige cada actuación. A esto suma el impacto de la gentrificación y la turistificación en barrios madrileños como Chueca o Lavapiés, cuyo cierre de espacios alternativos deja a los drag kings sin salas.

Por su parte, Estrella Xtravaganza, que ha logrado vivir exclusivamente de los escenarios tras una década de oficio, observa con mirada crítica la transformación del sector tras el boom televisivo. Aunque celebra el aumento de público y oportunidades, advierte de que la profesionalización también ha disparado la competencia y el riesgo de perder su esencia: “El drag nació como una herramienta política y de protesta, y no podemos dejar que se convierta solo en un producto de consumo rápido”.

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Pese a los obstáculos, el escenario está cambiando. “Soy consciente de que he abierto camino y me hace ilusión que otras mujeres vean que tienen un lugar aquí, aunque también siento la responsabilidad de seguir demostrando que estamos a la altura”, reconoce Clover. Un impulso que Marcus Massalami exige trasladar a las salas: “El público tiene ganas de propuestas nuevas; solo falta que quienes toman las decisiones abran la puerta”. El rumbo, en cualquier caso, parece ya irreversible. “El futuro del drag pasa por diversificarse y dejar de pedir permiso para existir”, concluye Clover.