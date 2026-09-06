España

Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”

Director de sala del restaurante Nou Manolín de Alicante, Casto Copete ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía como Mejor Jefe de Sala de 2026

Imagen de archivo de un camarero sirviendo bebidas en un restaurante elegante (Pexels)
Imagen de archivo de un camarero sirviendo bebidas en un restaurante elegante (Pexels)
Guardar

El cliente no quiere que le reciten la carta; quiere que le entiendan. Casto Copete lleva años trabajando en base a esta filosofía, estudiando los gestos entre mesas y bandejas para comprender mejor a aquellos que se sientan a comer en Nou Manolín. Jefe de sala de este restaurante alicantino desde hace más de dos décadas, Casto ha sido reconocido este año con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía, un reconocimiento que refleja todo lo aprendido en más de 30 años en el sector.

Tiempo en el que Casto ha visto cambiar radicalmente las normas de la hostelería. Su posición en primera línea le ha permitido observar una transformación en lo que los clientes esperan cuando entran a un restaurante. Y lo que ve le parece, a ratos, paradójico. “Yo diría que hoy el cliente reclama varias cosas a la vez, y algunas incluso parecen contradictorias”, reflexiona en conversación con Infobae. En un mundo globalizado, marcado por los cambios frenéticos, las tendencias y el nuevo lujo, los restaurantes se han convertido casi en un reflejo de la sociedad, con sus correspondientes contradicciones.

PUBLICIDAD

Uno de los grandes cambios viene dado por un factor inesperado: Internet. “El cliente actual llega mucho más informado. Ya ha visto el restaurante en redes, ha leído opiniones, conoce platos, vinos, precios y tendencias”, reconoce el jefe de sala. Muchas veces, afirma, el comensal llega con una expectativa muy formada de lo que va a encontrarse, algo que “obliga a la sala a estar mejor preparada”.

Pero al mismo tiempo, esta necesidad de preparación convive con la búsqueda de la naturalidad. “Cada vez acepta peor un servicio excesivamente rígido, distante o ceremonioso. Quiere profesionalidad, sí, pero sin sentirse incómodo”. El comensal quiere que le atiendan bien, que sepan mucho y que todo funcione, pero que la experiencia sea fluida y humana, sin agobios. “Hay una línea muy fina entre estar pendiente y estar encima. Un gran servicio sabe cuándo intervenir y cuándo dejar espacio. Esa sensibilidad probablemente sea hoy más importante que nunca.”.

PUBLICIDAD

Entrevista con Casto Copete, jefe de sala de Nou Manolín y Premio Nacional de Gastronomía 2026 (Cedidas)
Entrevista con Casto Copete, jefe de sala de Nou Manolín y Premio Nacional de Gastronomía 2026 (Cedidas)

Otro de los cambios más concretos que señala Copete tiene que ver con el ritmo. El cliente no quiere esperas innecesarias, pero eso no significa que quiera comer deprisa y corriendo. “Hay mesas que quieren disfrutar tres horas y otras que necesitan terminar en una hora y media”, explica. “El buen servicio tiene que detectar eso y adaptarse”.

Lo que genera más frustración, según su experiencia, es que el restaurante imponga un tempo que no coincide con el del cliente. “Hoy en día, el cliente valora muchísimo el tiempo”, asegura. La gestión del ritmo —saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo dejar que la conversación fluya sin interrumpir— se ha convertido en algo tan imprescindible como saber de vinos o conocer la carta.

Transparencia y relación precio-excelencia

Uno de los valores que Copete considera más importantes a la hora de tratar con un comensal es la honestidad. “El cliente acepta perfectamente que un producto se haya terminado, que haya una espera determinada o que algo no pueda hacerse, siempre que se le explique con claridad”, asegura el jefe de sala. Los conflictos, dice, aparecen cuando quien se sienta a la mesa se siente engañado o descubre más tarde una información que debería haber conocido antes. “La transparencia genera confianza”, concluye el experto.

Hablamos con el autor de ‘La cocina exitosa’ para conocer cuales son los errores más comunes que llevan a un restaurante a cerrar sus puertas

Esa honestidad se conecta con otra exigencia que ha crecido con fuerza, especialmente en los últimos años: la coherencia entre precio y experiencia. “No necesariamente quiere que todo sea barato”, aclara Copete. “Está dispuesto a pagar si percibe valor”. Pero a un mayor precio, mayor es también la lupa con la que el comensal mira cada detalle. El cliente ya no evalúa solo la comida: “Observa la recepción, la limpieza, la comodidad, el tiempo de espera, la temperatura, el ruido, el servicio, el vino, la despedida… Lo evalúa todo”. Entendemos el restaurante como una experiencia completa, no como un lugar donde sentarnos a comer.

Precisamente por eso, afirma el jefe de sala, cobra especial importancia la flexibilidad. Intolerancias, alergias, dietas, horarios, preferencias personales…" El restaurante actual necesita capacidad de adaptación. Evidentemente hay límites, porque una cocina y una sala necesitan organización, pero la rigidez absoluta cada vez encaja peor con lo que espera el cliente".

Temas Relacionados

Restaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Los agentes se acercaron a los migrantes tras detectar que se había creado una pelea entre ellos

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Las conexiones con Málaga, Granada y Sevilla fueron las más afectadas durante el primer trimestre del año

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

El planteamiento de un desplazamiento de Felipe VI ha reactivado en medios del país alauita advertencias sobre un inevitable choque entre Madrid y Rabat

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Muere un cachorro de lince ibérico por atropello cerca de la laguna de Caracuel (Ciudad Real): es el cuarto ejemplar que fallece en estas condiciones

Un grupo de ciclistas alertó al servicio de emergencia cuando pasaron junto al animal fallecido

Muere un cachorro de lince ibérico por atropello cerca de la laguna de Caracuel (Ciudad Real): es el cuarto ejemplar que fallece en estas condiciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

ECONOMÍA

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués