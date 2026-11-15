España

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

El portavoz de ERC percibe casi 10.000 euros brutos al mes entre su asignación como diputado, los complementos por sus responsabilidades parlamentarias y la indemnización por representar a Barcelona

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei. (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei. (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)
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Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están cada vez más cerca y los partidos políticos empiezan este fin de semana una campaña electoral marcada por los intentos de reorganizar el espacio de la izquierda. Mientras que Frente Amplio consiguió reorganizar a varias formaciones en una coalición, ERC y Podemos alcanzaron un acuerdo para coordinar sus esfuerzos en los comicios, por el que la formación morada no presentó candidatura propia en Cataluña y apoyará la lista encabezada por Gabriel Rufián. A cambio, el portavoz republicano participará en actos electorales junto a Irene Montero fuera del territorio catalán, mientras que la dirigente de Podemos acompañará a ERC durante la campaña.

Un pacto que sitúa de nuevo a Rufián en el centro de la actualidad política, en una cita electoral en la que volverá a encabezar la candidatura republicana. El diputado catalán lleva una década en el Congreso, donde se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de su formación y ejerce como portavoz del grupo parlamentario. Y su trayectoria en la Cámara Baja también se refleja en su sueldo, que supera los 139.000 euros brutos anuales, de acuerdo con los datos publicados por Newtral.

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Un sueldo de casi 10.000 euros brutos por mensualidad

Así, Rufián percibe una retribución bruta de 9.979,29 euros al mes, distribuida en 14 pagas. Esto supone unos ingresos anuales de 139.710,06 euros antes de aplicar las correspondientes retenciones fiscales.

Su nómina se compone de diferentes conceptos económicos, además de su condición de diputado, que dependen tanto de las responsabilidades que desempeña en la Cámara como de su circunscripción electoral. En concreto, su retribución se divide en tres partidas: la asignación básica que reciben los parlamentarios, los complementos asociados a su cargo y la indemnización destinada a cubrir los gastos derivados de la actividad parlamentaria.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario.

Lo primero es el salario base, que asciende a 3.366,99 euros mensuales en 2026. Se trata de la asignación constitucional que corresponde a todos los diputados del Congreso, independientemente del partido político al que pertenezcan o de su posición dentro del grupo parlamentario.

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A esta cantidad se añaden 4.449,45 euros mensuales en complementos. Y es que, además de ocupar un escaño, el dirigente de ERC también ejerce como portavoz de su grupo parlamentario, una función que lleva aparejada una remuneración complementaria.

El tercer concepto son los 2.162,85 euros mensuales que recibe en concepto de indemnización por haber sido elegido diputado por Barcelona, una circunscripción distinta de Madrid. Esta compensación está prevista para ayudar a sufragar los gastos que genera el ejercicio de la actividad parlamentaria, como los desplazamientos, el alojamiento y otros costes relacionados con el desempeño de sus funciones.

Su patrimonio: una vivienda, una hipoteca y otros préstamos

Más allá de su salario en el Congreso, la situación económica de Gabriel Rufián también se puede conocer a través de las declaraciones de bienes y rentas que deben presentar los parlamentarios. Ahí figura como copropietario del 50% de una vivienda familiar que adquirió en 2018. Para financiar la compra, formalizó una hipoteca de 200.000 euros con Caixa d’Enginyers. Según los datos recogidos en su declaración, todavía tenía pendiente devolver 171.000 euros de ese préstamo.

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El documento también recoge otro crédito personal, formalizado en enero de 2019 por un importe de 80.000 euros, del que quedaban por pagar 71.000 euros. En cuanto a sus ahorros, Rufián declaró disponer de 22.000 euros en una de sus cuentas corrientes, mientras que otra de las cuentas que figuraban en el documento tenía saldo cero. A estos bienes y obligaciones financieras se suma un vehículo Nissan Juke, adquirido en octubre de 2025.

Por otra parte, su actividad profesional no se limita a la política. Rufián ha publicado varios libros y ha obtenido ingresos adicionales vinculados a sus trabajos editoriales. Entre sus publicaciones figuran Ser de izquierdas es ser el último de la fila (y otras verdades sobre nosotros mismos), publicado en 2019, El 15M facha: Ideas para un futuro en disputa, que llegó a las librerías en 2020, y Cómo ganar a los fachas (leer antes de votar), publicado el pasado 20 de octubre.

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