Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

Un informe de InformNapalm vincula al oficial ruso Stanislav Nemich con la instigación de disturbios durante protestas en Francia. (Inform Napalm)

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Esta semana, los líderes de la Unión Europea en Dublín se han reunido para buscar una posición común respecto a los ataques híbridos y la injerencia extranjera. Un informe de la organización ucraniana InformNapalm atribuye a la inteligencia militar rusa una operación destinada a radicalizar las protestas sociales en Francia, ampliar su alcance y obstaculizar los intentos de negociación con el Gobierno. La investigación se basa en correos electrónicos que, según el grupo, pertenecen al teniente coronel Stanislav Nemich, un oficial del Directorio Principal de Inteligencia ruso, conocido como GRU. También analiza plataformas o canales que habrían impulsado bulos. El documento, elaborado junto con activistas de la 256.ª División de Asalto Cibernético y el grupo Ukrainian Militant, sostiene que Nemich coordinó instrucciones para infiltrados y administradores anónimos en las movilizaciones francesas.

Solo durante el sábado 24 de octubre, la jornada más intensa de revueltas, hubo 1314 detenciones. Las protestas pacíficas de estudiantes y trabajadores derivaron, en algunos casos, en movilizaciones violentas. Los correos analizados por InformNapalm describen una estrategia para trasladar reivindicaciones sociales existentes hacia posiciones más rígidas, incorporar a nuevos sectores a las protestas y mantener la confrontación con las autoridades. “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”, concluye la organización.

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Tácticas en redes y medios atribuidas a Rusia

El informe sitúa la presunta injerencia rusa en el terreno digital, mediante una red de páginas que imitan a medios, cuentas automatizadas y campañas dirigidas contra periodistas. Entre los casos citados figura Portal Kombat, una estructura formada por 193 sitios web, incluido pravda-fr.com, que busca posicionar contenidos en los buscadores y difundirlos en redes sociales. La investigación menciona además la operación Doble, atribuida a la Agencia de Diseño Social rusa, que habría utilizado dominios similares a los de Le Monde, Le Parisien, Le Figaro y la Agencia France-Presse (AFP) para publicar informaciones falsas bajo una apariencia reconocible.

Otro método descrito es la operación Overload o Matryoshka. Según el informe, cientos de cuentas anónimas enviaron mensajes con afirmaciones falsas a redacciones y verificadores para saturar su capacidad de respuesta y lograr que esos contenidos circularan. El reporte vincula estas acciones con la Unidad Militar 54777 del GRU, dedicada a operaciones de influencia y propaganda en el exterior.

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Movilización de las calles por parte del Kremlin

Uno de los mensajes citados está fechado el 11 de octubre. En él, Nemich, que habría usado el seudónimo de Nikolai Nemov, indica a su interlocutor que centre parte de la movilización juvenil en la eliminación de Parcoursup, el sistema nacional francés de acceso a la educación superior. La comunicación añade que esperaban que Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La France Insoumise (LFI), respaldara la propuesta en un discurso público. La propia investigación admite que Mélenchon ya había defendido la eliminación de Parcoursup antes de que se enviara el mensaje. El líder de LFI incluyó esa exigencia en un acto con jóvenes celebrado en Clermont-Ferrand durante la tarde del mismo día.

Un segundo correo citado por la organización fue enviado después de los primeros choques entre estudiantes y fuerzas de seguridad. En ese mensaje, el supuesto oficial ruso ordena incorporar a las demandas el procesamiento de policías acusados de utilizar una fuerza desproporcionada contra adolescentes. InformNapalm interpreta que esa instrucción pretendía convertir episodios puntuales de violencia policial en una exigencia central de las movilizaciones y desacreditar a las fuerzas del orden.

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Un informe de InformNapalm presenta datos del oficial ruso Stanislav Nemich junto a correos con instrucciones dirigidas a protestas en Francia. (Inform Napalm)

La investigación reproduce una orden para extender la protesta más allá del ámbito estudiantil. Según el correo, los organizadores debían involucrar a sindicatos, en especial a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a miembros del movimiento de los chalecos amarillos. “Deben ampliar el movimiento de protesta y movilizar a otras fuerzas para aunar las demandas”, dice el mensaje. El reporte sostiene que esta táctica buscaba aumentar la presión sobre el Ejecutivo francés mediante una coordinación entre sectores con demandas distintas.

Otra comunicación, fechada el 15 de octubre, muestra supuestos mensajes del militar en los que alerta que el Gobierno francés tratará de buscar un acuerdo menor. “El ministro ha programado una videoconferencia con ustedes y las asociaciones estudiantiles en un intento de debilitar el movimiento anunciando concesiones menores”, señala el mensaje. Para InformNapalm, el caso francés muestra cómo una potencia extranjera puede aprovechar conflictos sociales para intentar prolongar la crisis y agravar la polarización.

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