España

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

La investigación se basa en correos electrónicos que, según Inform Napalm, pertenecen al teniente coronel Stanislav Nemich, un oficial del Directorio Principal de Inteligencia ruso, conocido como GRU

Fotografía de identificación de un hombre superpuesta a una escena callejera con contenedores de basura incendiados y una persona encapuchada
Un informe de InformNapalm vincula al oficial ruso Stanislav Nemich con la instigación de disturbios durante protestas en Francia. (Inform Napalm)
Guardar

Esta semana, los líderes de la Unión Europea en Dublín se han reunido para buscar una posición común respecto a los ataques híbridos y la injerencia extranjera. Un informe de la organización ucraniana InformNapalm atribuye a la inteligencia militar rusa una operación destinada a radicalizar las protestas sociales en Francia, ampliar su alcance y obstaculizar los intentos de negociación con el Gobierno. La investigación se basa en correos electrónicos que, según el grupo, pertenecen al teniente coronel Stanislav Nemich, un oficial del Directorio Principal de Inteligencia ruso, conocido como GRU. También analiza plataformas o canales que habrían impulsado bulos. El documento, elaborado junto con activistas de la 256.ª División de Asalto Cibernético y el grupo Ukrainian Militant, sostiene que Nemich coordinó instrucciones para infiltrados y administradores anónimos en las movilizaciones francesas.

Solo durante el sábado 24 de octubre, la jornada más intensa de revueltas, hubo 1314 detenciones. Las protestas pacíficas de estudiantes y trabajadores derivaron, en algunos casos, en movilizaciones violentas. Los correos analizados por InformNapalm describen una estrategia para trasladar reivindicaciones sociales existentes hacia posiciones más rígidas, incorporar a nuevos sectores a las protestas y mantener la confrontación con las autoridades. “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”, concluye la organización.

PUBLICIDAD

Francia endurece las medidas para recuperar el orden en las calles (Europa Press, Elysee, CCTV , Cedidas)

Tácticas en redes y medios atribuidas a Rusia

El informe sitúa la presunta injerencia rusa en el terreno digital, mediante una red de páginas que imitan a medios, cuentas automatizadas y campañas dirigidas contra periodistas. Entre los casos citados figura Portal Kombat, una estructura formada por 193 sitios web, incluido pravda-fr.com, que busca posicionar contenidos en los buscadores y difundirlos en redes sociales. La investigación menciona además la operación Doble, atribuida a la Agencia de Diseño Social rusa, que habría utilizado dominios similares a los de Le Monde, Le Parisien, Le Figaro y la Agencia France-Presse (AFP) para publicar informaciones falsas bajo una apariencia reconocible.

Otro método descrito es la operación Overload o Matryoshka. Según el informe, cientos de cuentas anónimas enviaron mensajes con afirmaciones falsas a redacciones y verificadores para saturar su capacidad de respuesta y lograr que esos contenidos circularan. El reporte vincula estas acciones con la Unidad Militar 54777 del GRU, dedicada a operaciones de influencia y propaganda en el exterior.

PUBLICIDAD

Movilización de las calles por parte del Kremlin

Uno de los mensajes citados está fechado el 11 de octubre. En él, Nemich, que habría usado el seudónimo de Nikolai Nemov, indica a su interlocutor que centre parte de la movilización juvenil en la eliminación de Parcoursup, el sistema nacional francés de acceso a la educación superior. La comunicación añade que esperaban que Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La France Insoumise (LFI), respaldara la propuesta en un discurso público. La propia investigación admite que Mélenchon ya había defendido la eliminación de Parcoursup antes de que se enviara el mensaje. El líder de LFI incluyó esa exigencia en un acto con jóvenes celebrado en Clermont-Ferrand durante la tarde del mismo día.

Un segundo correo citado por la organización fue enviado después de los primeros choques entre estudiantes y fuerzas de seguridad. En ese mensaje, el supuesto oficial ruso ordena incorporar a las demandas el procesamiento de policías acusados de utilizar una fuerza desproporcionada contra adolescentes. InformNapalm interpreta que esa instrucción pretendía convertir episodios puntuales de violencia policial en una exigencia central de las movilizaciones y desacreditar a las fuerzas del orden.

Un currículum en ruso con la fotografía de un hombre junto a cuatro capturas de correos electrónicos redactados en francés
Un informe de InformNapalm presenta datos del oficial ruso Stanislav Nemich junto a correos con instrucciones dirigidas a protestas en Francia. (Inform Napalm)

La investigación reproduce una orden para extender la protesta más allá del ámbito estudiantil. Según el correo, los organizadores debían involucrar a sindicatos, en especial a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a miembros del movimiento de los chalecos amarillos. “Deben ampliar el movimiento de protesta y movilizar a otras fuerzas para aunar las demandas”, dice el mensaje. El reporte sostiene que esta táctica buscaba aumentar la presión sobre el Ejecutivo francés mediante una coordinación entre sectores con demandas distintas.

Otra comunicación, fechada el 15 de octubre, muestra supuestos mensajes del militar en los que alerta que el Gobierno francés tratará de buscar un acuerdo menor. “El ministro ha programado una videoconferencia con ustedes y las asociaciones estudiantiles en un intento de debilitar el movimiento anunciando concesiones menores”, señala el mensaje. Para InformNapalm, el caso francés muestra cómo una potencia extranjera puede aprovechar conflictos sociales para intentar prolongar la crisis y agravar la polarización.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaÚltima hora EspañaInvasión a UcraniaManifestacionesEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

La escasez de oportunidades laborales, sobre todo entre los jóvenes, es uno de los factores que impulsan su salida. El Gobierno canario tutela a unos 3.000 menores migrantes

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

El lado más desconocido de Carlos III de Inglaterra: es autor de varios libros infantiles y un apasionado de las acuarelas

El monarca británico pasa su tiempo libre pintando obras que pueden observarse en ‘The King’s Foundation’

El lado más desconocido de Carlos III de Inglaterra: es autor de varios libros infantiles y un apasionado de las acuarelas

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

El partido de Abascal reivindica los vínculos con Hispanoamérica, pero defiende políticas migratorias restrictivas

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Mejores destinos de nieve: 10 pueblos y ciudades de Europa con nieve garantizada en Navidad

De ciudades nórdicas a regiones centroeuropeas, estas son las localidades menos buscadas en internet que ofrecen las mejores condiciones de nieve

Mejores destinos de nieve: 10 pueblos y ciudades de Europa con nieve garantizada en Navidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Europa suspende todos los despegues hacia Estados Unidos por las fallas en el control aéreo

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Los 8 momentos del primer debate electoral del 29-N: del choque entre Cuerpo y Figaredo a la promesa de un millón de viviendas del PP

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

ECONOMÍA

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”