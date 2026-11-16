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Los barrios favoritos de los famosos en Sevilla: del encanto popular del centro de Carlos Herrera a las mansiones del Aljarafe de Sergio Ramos y Joaquín Sánchez

Numerosos rostros de la crónica social española han decidido echar raíces en una de las ciudades más bonitas de nuestro país

Los famosos que viven en Sevilla. (Montaje Infobae)
Los famosos que viven en Sevilla. (Montaje Infobae)
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Sevilla es mucho más que una de las ciudades más bonitas de España. La capital andaluza y los municipios que la rodean también se han convertido en el hogar de numerosos rostros conocidos que han encontrado en sus calles, urbanizaciones y fincas el lugar perfecto para desarrollar su vida personal. Desde el carácter tradicional de Triana hasta las exclusivas residencias del Aljarafe, pasando por algunas de las zonas más privilegiadas del centro histórico, la provincia ofrece rincones muy diferentes en los que los famosos han decidido echar raíces. Los Morancos, Anabel Pantoja, Carlos Herrera, Joaquín Sánchez, Sergio Ramos, Pilar Rubio y Fran Rivera son algunos de los nombres que mantienen una estrecha relación con esta tierra.

Calle Betis en el barrio de Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)
Calle Betis en el barrio de Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)

Triana, el barrio con más personalidad de Sevilla

Si hay un barrio que representa la esencia de Sevilla, ese es Triana. Al otro lado del Guadalquivir, esta zona conserva una identidad muy marcada, vinculada históricamente al flamenco, la cerámica y las tradiciones populares. No es extraño que algunos de sus vecinos más conocidos hayan decidido permanecer ligados a sus calles.

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Calle San Jacinto en Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)
Calle San Jacinto en Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)

Es el caso de Jorge Cadaval, integrante de Los Morancos, que reside en este barrio desde que era pequeño junto a su marido, Ken Appledorn. Su vínculo con Triana proviene desde su nacimiento y es tan profundo que el dúo humorístico que forma con su hermano César adoptó precisamente el nombre de Los Morancos de Triana. Su vivienda refleja ese carácter personal y artístico, con una decoración que combina piezas contemporáneas, esculturas y objetos de colores llamativos.

También Anabel Pantoja mantiene una relación muy especial con esta parte de la ciudad. Durante años estuvo vinculada al barrio del Tardón, donde se criaron también su padre y su tía Isabel Pantoja, y donde continúa residiendo su madre, Merchi. De hecho, la sobrina de la tonadillera ha decidido acercarse de nuevo a sus raíces y ha alquilado una casa en Triana para estar más cerca de su familia mientras cría a su hija Alma y continúa su relación con David Rodríguez, que desarrolla su actividad profesional en Córdoba.

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Mercado de Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)
Mercado de Triana, Sevilla. (Grupo Grosby)

El placer del centro histórico

Muy cerquita y al otro lado del río, en una ubicación privilegiada próxima al Paseo de Colón, se encuentra la residencia de Carlos Herrera. El periodista vive en una vivienda de aproximadamente 320 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y vistas a algunos de los grandes símbolos de la capital, entre ellos la Giralda. Entre sus estancias destaca especialmente su despacho y estudio de grabación, donde reúne imágenes religiosas y recuerdos personales, además de un gimnasio privado para mantenerse en forma.

Paseo de Colón con vistas a la Torre del Oro, en Sevilla. (Grupo Grosby)
Paseo de Colón con vistas a la Torre del Oro, en Sevilla. (Grupo Grosby)

Aunque el matrimonio cuenta con un refugio rodeado de naturaleza a las afueras de la capital, su vida cotidiana también transcurre en pleno corazón de Sevilla. Fran Rivera y Lourdes Montes tienen su residencia en la zona de la calle San Fernando, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

Barrio de Santa Cruz, Sevilla. (Grupo Grosby)
Barrio de Santa Cruz, Sevilla. (Grupo Grosby)

Su ubicación permite disfrutar de algunos de los monumentos más representativos de la ciudad, como la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro y los Reales Alcázares. La vivienda cuenta, además, con unas vistas privilegiadas y se encuentra en un entorno donde conviven edificios históricos, sedes institucionales y establecimientos exclusivos.

El Aljarafe, refugio de grandes nombres

A pocos kilómetros de Sevilla se extiende el Aljarafe, una comarca que reúne algunos de los municipios y urbanizaciones residenciales más cotizados de la provincia. Sus viviendas espaciosas, las parcelas privadas y la tranquilidad de sus entornos naturales han atraído a numerosos personajes conocidos.

Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla. (Instagram)
Casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla. (Instagram)

Uno de los ejemplos más destacados es Sergio Ramos, que junto a Pilar Rubio ha encontrado en Bollullos de la Mitación su particular refugio familiar. Allí se encuentra La Alegría, una extensa finca de más de 40 hectáreas que tiene un significado especial para el matrimonio, pues fue escenario de la celebración posterior a su boda en la Catedral de Sevilla. La propiedad reúne todo tipo de instalaciones: piscinas, jardines, una pista de pádel, un campo de fútbol y una plaza de tientas. También alberga las instalaciones vinculadas a la Yeguada SR4, uno de los proyectos empresariales más personales del futbolista.

Otro de los municipios vinculados a los famosos es Gelves. En la exclusiva urbanización de Simón Verde estableció su residencia Joaquín Sánchez junto a su familia. Su chalet, levantado sobre una parcela de unos 1.200 metros cuadrados, cuenta con amplias zonas ajardinadas y piscina privada. Se trata de un entorno residencial especialmente apreciado por quienes buscan intimidad sin alejarse demasiado de la capital.

Casa de Joaquín Sánchez en 'Mi casa es la tuya' (MEDIASET ESPAÑA).
Casa de Joaquín Sánchez en 'Mi casa es la tuya'. (Mediaset España)

También Kiko Rivera ha encontrado su lugar en el Aljarafe. El DJ ha adquirido la vivienda en la que reside desde su separación de Irene Rosales, situada en la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación. El chalet, valorado en torno a los 500.000 euros, dispone de cinco dormitorios, tres baños, una zona destinada a la música y un amplio jardín con piscina. La privacidad y la proximidad a su entorno familiar han sido aspectos importantes en esta nueva etapa.

Por su parte, Rocío Osorno también forma parte de los rostros conocidos que mantienen su vida vinculada a esta comarca sevillana. Y en Villamanrique de la Condesa, a las puertas del Parque Nacional de Doñana, se encuentra La Calma, la finca de la que también disfrutan Fran Rivera y Lourdes Montes.

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