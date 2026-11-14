La Justicia de Madrid condena a la aseguradora Allianz a pagar 30.000 euros por una cámara de fermentación robada en un asalto a una panadería

Imagen de ilustración del logo de Allianz. 29 de enero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

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La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Allianz a indemnizar con 30.000 euros a un panadero al que la aseguradora había rechazado el pago tras el robo de una cámara de fermentación industrial. La compañía sostenía que la sustracción había sido simulada, pero el tribunal concluyó que las sospechas reunidas durante la investigación no eran suficientes para acreditar un fraude.

La sentencia, dictada el 7 de octubre de 2026 por la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, revocó el fallo de primera instancia, que había dado la razón a la aseguradora. La resolución ordena el pago del capital asegurado, además de los intereses legales.

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El caso se remonta a la noche del 28 de diciembre de 2017, cuando una panadería-pastelería de Madrid sufrió un asalto. Entre los bienes sustraídos figuraba una cámara de fermentación controlada de cinco carros, de la marca Bongard, que el propietario había adquirido mediante un arrendamiento financiero.

El panadero había contratado el seguro en septiembre de 2016. BBVA figuraba como tomador y beneficiario de la póliza, mientras que el dueño del negocio era el asegurado y abonaba la prima. El equipo tenía un capital asegurado de 30.000 euros.

La aseguradora debía demostrar que el robo fue fingido

La cuestión central no era si existieron dudas sobre el robo, sino quién debía demostrar la existencia de un montaje. La Audiencia recordó que, cuando el asegurado prueba que se produjo un hecho cubierto por la póliza, corresponde a la compañía acreditar que el siniestro fue simulado.

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Según el tribunal, Allianz no logró demostrar que el robo de la cámara de fermentación hubiera sido fingido. La sala consideró que las circunstancias detectadas durante la investigación podían justificar que la empresa examinara el caso, pero no permitían concluir que el propietario hubiera actuado de forma fraudulenta.

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El juzgado de primera instancia había reconocido varios elementos favorables al panadero, aunque dio mayor peso a una serie de indicios que, a su juicio, apuntaban a una simulación. La Audiencia revisó esos elementos y llegó a una conclusión distinta.

La resolución da por acreditado que en el local hubo una intrusión real. Los autores del asalto forzaron los accesos y causaron daños en una ventana, en el suelo y en las paredes. También constaban señales de arrastre compatibles con el traslado de maquinaria de gran tamaño.

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El informe pericial había sido encargado por Caser, otra aseguradora que cubría una segunda cámara de fermentación idéntica instalada en el mismo obrador. Esa otra máquina fue reconocida como robada sin discusión entre las partes.

La extracción de las máquinas era posible

Uno de los argumentos analizados se refería a la dificultad para sacar del establecimiento equipos de esas dimensiones. El juzgado había admitido que, con cierta planificación, un vehículo mediano o pesado podía acceder al callejón trasero del local.

Además, el informe de la empresa investigadora DECCA reconocía que esa vía permitía el paso de vehículos. Para la Audiencia, ese dato descartaba que la extracción de las cámaras resultara imposible desde el punto de vista logístico.

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El tribunal también examinó si la máquina asegurada por Allianz existía realmente antes del robo. En este punto, valoró la declaración del proveedor, identificado en la sentencia como Elías, quien afirmó que había vendido e instalado personalmente tres cámaras de fermentación en el establecimiento.

Cámara de fermentación industrial (Hormasán)

Una empleada de la panadería confirmó esa versión y aseguró que había visto los tres equipos en el obrador. La aseguradora había cuestionado la falta de un número de serie específico de la cámara reclamada, pero la sala rechazó que ese aspecto demostrara una simulación.

Tanto el proveedor como el perito que intervino en el expediente de Caser explicaron que estas cámaras pueden fabricarse a medida e integrarse con distintos componentes. Por ese motivo, no siempre cuentan con una numeración única para todo el conjunto.

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Para los magistrados, que la otra cámara tuviera una identificación documental concreta no implicaba que la restante debiera contar necesariamente con el mismo tipo de referencia, especialmente sin una prueba técnica que respaldara esa conclusión.

La posición de la cámara no acreditaba el fraude

El fallo de primera instancia también había destacado la ubicación de la cámara de fermentación dentro del obrador. Un perito de Criteria comprobó que el equipo cabía en el espacio señalado, aunque sostuvo que no podía utilizarse allí porque estaba entre una máquina fija y una pared, sin margen para abrir sus puertas.

La Audiencia consideró que ese razonamiento dejaba fuera una parte relevante de las declaraciones. La trabajadora explicó que las cámaras podían desplazarse y que se almacenaban en distintos puntos del local según las necesidades de producción.

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También señaló que los equipos se utilizaban a la vez durante períodos de mayor actividad, como la campaña de roscones de Reyes. Para el tribunal, que una máquina no pudiera funcionar en el lugar exacto donde estaba guardada no significaba que no pudiera utilizarse tras moverla.

Allianz Seguros España. (Europa Press)

La sala abordó además las dudas sobre el sistema de alarma. El juzgado había considerado llamativo el tiempo que transcurrió entre la activación de la alarma y el momento en que el propietario tuvo conocimiento del robo.

La Audiencia aceptó que se trataba de una circunstancia anómala, pero señaló que no permitía atribuir una conducta fraudulenta al asegurado sin otros elementos que establecieran una conexión entre ese retraso y una supuesta simulación.

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Otro punto analizado fue que uno de los sensores apareciera cubierto con una caja, en vez de destruido. La primera sentencia interpretó ese detalle como un indicio contra el panadero. El tribunal de apelación descartó esa lectura porque esa maniobra podía responder tanto a un montaje como a la actuación de los ladrones.

Un robo anterior justificó la investigación, pero no la negativa al pago

Uno de los elementos que más peso tuvo en la investigación fue la existencia de un siniestro anterior. Meses antes del robo de diciembre de 2017, se había producido otro episodio relacionado con una máquina de características similares, también asegurada por Allianz.

La Audiencia admitió que ese antecedente justificaba una revisión exhaustiva. La compañía encargó una peritación técnica y una investigación a un detective privado. Pero la sala fijó un límite: la existencia de siniestros previos no permite, por sí sola, considerar fraudulento un robo posterior.

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La indemnización quedó fijada en 30.000 euros, la suma asegurada en la póliza. El panadero había reducido en apelación su petición inicial, que incluía las cuotas ya abonadas del arrendamiento financiero, por 7.433,15 euros, y las pendientes de pago entonces, por 24.463,93 euros.

El tribunal no aplicó los intereses agravados previstos para los casos en que una aseguradora demora el pago de forma injustificada. Consideró que las anomalías del caso —el antecedente previo, los problemas de identificación de la máquina, la alarma y la complejidad de la extracción— generaban una duda objetiva que hacía razonable la negativa inicial de Allianz.

La cantidad reconocida devengará intereses legales ordinarios y, desde la fecha de la sentencia, los intereses procesales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Audiencia tampoco impuso las costas a ninguna de las partes en las dos instancias.