Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Los principales candidatos continúan este domingo con sus mítines por toda España, en este primer fin de semana de la campaña electoral. Pedro Sánchez presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE para buscar la reelección, a dos semanas de la cita con las urnas. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá al mediodía en Santander junto a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga. El líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Cornellà de Llobregat después de iniciar la campaña en Madrid y continuarla en Almería y Murcia. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, celebrará su acto central en Zaragoza, después de pasar por Madrid y Sevilla. Irene Montero, de Podemos, participará en un mitin en Sevilla tras sus actos iniciales en Palma y Las Palmas.
La agenda de los partidos independentistas y nacionalistas incluye actos de ERC en Tortosa, de Junts en Roses, de EH Bildu en Atarrabia, del PNV en Alegría-Dulantzi y del BNG en Viveiro.
Últimas actualizaciones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Cantabria a impulsar una financiación justa, defender al sector ganadero, mantener al lobo fuera del LESPRE y mejorar las infraestructuras de la región. En un vídeo enviado por la formación, el ‘popular’ ha asegurado que el objetivo de estas medidas es que la región “empiece a tener la importancia que merece para el Gobierno de España”.
Información de Europa Press
ARTÍCULO DE INFOBAE
La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros
El Gobierno adjudicará tras las elecciones este servicio para “las comparecencias y actos públicos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación en territorio español”
El 3 de diciembre, los españoles ya sabrán quién será el próximo presidente del Gobierno. Las elecciones generales son el 29 de noviembre, y hay dos opciones. Como dicen la mayoría de las encuestas, Alberto Núñez Feijóo llegaría a La Moncloa con el apoyo de Vox. O Pedro Sánchez puede obtener un resultado inesperado y volver a armar una mayoría con el resto de partidos del arco parlamentario. Suceda lo que suceda, el 3 de diciembre es el plazo límite para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para un nuevo contrato que ya está licitando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: el “Servicio de iluminación de las comparecencias y actos públicos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación en territorio español”.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara
La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos
El debate televisado entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrará finalmente el jueves 26 de noviembre, una semana después del cara a cara y apenas tres días antes de que se abran las urnas. El encuentro reunirá previsiblemente a los cuatro aspirantes de las principales formaciones —PSOE, PP, Vox y Frente Amplio—, aunque todavía no se sabe si incluirá finalmente a Podemos.