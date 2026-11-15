Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Feijóo, este fin de semana. (Europa Press)

Los principales candidatos continúan este domingo con sus mítines por toda España, en este primer fin de semana de la campaña electoral. Pedro Sánchez presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE para buscar la reelección, a dos semanas de la cita con las urnas. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá al mediodía en Santander junto a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga. El líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Cornellà de Llobregat después de iniciar la campaña en Madrid y continuarla en Almería y Murcia. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, celebrará su acto central en Zaragoza, después de pasar por Madrid y Sevilla. Irene Montero, de Podemos, participará en un mitin en Sevilla tras sus actos iniciales en Palma y Las Palmas.

La agenda de los partidos independentistas y nacionalistas incluye actos de ERC en Tortosa, de Junts en Roses, de EH Bildu en Atarrabia, del PNV en Alegría-Dulantzi y del BNG en Viveiro.