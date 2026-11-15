Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (Reuters/Andrew Boyers)

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La derrota frente a Inglaterra cambiaba el escenario de la selección española, pero no el discurso de Luis de la Fuente. El combinado nacional perdió por 2-3 en el Metropolitano y puso fin a una trayectoria de 44 encuentros oficiales consecutivos sin caer derrotado. Una cifra que ya forma parte de la historia del fútbol español y que el seleccionador quiso reivindicar después de un partido en el que su equipo fue de menos a más, aunque terminó pagando demasiado caro su mal comienzo.

Ya en rueda de prensa, técnico riojano no buscó excusas para explicar el resultado. Inglaterra fue superior durante la primera media hora y consiguió llevar el encuentro al terreno que más le interesaba. España se encontró con un marcador muy adverso y, aunque reaccionó para intentar meterse de nuevo en el partido, no pudo completar la remontada. De la Fuente reconoció que el esfuerzo final no fue suficiente para compensar lo sucedido anteriormente. “Hay que saber ganar y saber perder. Sobre todo en los primeros 30 minutos hemos estado desbordados y ellos han llevado el ritmo. Con el 0-3, el equipo ha querido luchar y no rendirse. La primera hora de partido nos ha lastrado mucho”, explicó el seleccionador.

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La derrota llegó después de un ciclo especialmente exitoso para España. El seleccionador recordó que el equipo no solamente había alcanzado los 44 partidos sin perder, sino que también había conseguido levantar tres títulos durante este periodo. “No tengo más que palabras de orgullo, agradecimiento a los jugadores y poner en valor todo lo que hemos hecho. Estoy orgulloso de un camino fantástico y todo lo que nos queda por delante”, manifestó. El técnico también dejó una reflexión sobre la dimensión de la marca que acaba de terminar: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado nosotros. Veremos cuándo se supera este registro, pero también hemos ganado tres títulos. Sabemos ganar y sabemos perder. Estoy convencido de que lo mejor está por llegar”.

Los jugadores de Inglaterra celebrando el gol de Harry Kane (EFE / Kiko Huesca)

El encuentro también estuvo condicionado por los problemas físicos de varios internacionales. Marc Pubill terminó con molestias en el tobillo, mientras que Pau Cubarsí y Martín Zubimendi sufrieron problemas musculares. Una circunstancia que se sumó a las dificultades que ya estaba encontrando España para frenar a su rival. “Cuando los partidos no empiezan bien se van acumulando situaciones adversas. Pubill tenía problemas en el tobillo y Cubarsí y Zubimendi tenían problemas musculares. Es una pena no haber podido conseguir el empate”, reconoció.

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Más allá de las explicaciones futbolísticas, una de las imágenes que dejó la comparecencia fue el mensaje que De la Fuente quiso trasladar a sus jugadores después de perder. El seleccionador no considera que el grupo deba cambiar su valoración por un resultado negativo y aseguró que así se lo hizo saber tanto en el pasillo como dentro del vestuario. “Solo tengo palabras de agradecimiento y somos los mismos en la victoria que en la derrota. No sabíamos a qué sabía, pero no está de más que de vez en cuando pase para poner en valor. Les he transmitido en el pasillo y en el vestuario que estoy orgulloso y les he dejado claro que esto sigue”, contó.

Luis de la Fuente y las decisiones técnicas

También hubo espacio para analizar algunas de las decisiones tomadas durante el partido. De la Fuente explicó que la apuesta por Pubill y Mikel Merino respondía a la necesidad de hacer frente a la fortaleza física de Inglaterra y a su peligro en las jugadas a balón parado. Asimismo, justificó los cambios realizados cuando el rival se quedó con diez futbolistas. El objetivo era aumentar la presencia ofensiva y buscar todas las alternativas posibles para conseguir el empate. “Queríamos quemar todas las naves y generar muchas ocasiones de gol. Se generaron, pero el portero estuvo muy bien. Ha sido un partido de muchas alternativas ante un fantástico rival”, señaló.

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El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

El seleccionador también salió en defensa de Fabián Ruiz, titular por delante de Pedri. “Pedri es uno de los mejores del mundo, pero Fabián también y nos ha aportado mucho durante muchos partidos”, argumentó. Además, insistió en que no existen diferencias de trato entre los integrantes de la plantilla: “No hay ningún privilegio hacia nadie. El privilegio es tener a estos jugadores, que son maravillosos”. La mirada de De la Fuente ya está puesta en el siguiente compromiso. El riojano descartó que este tropiezo deba generar dudas sobre el proyecto y recordó que España tendrá una nueva oportunidad para demostrar su potencial en marzo. “Hoy empieza una nueva etapa, un nuevo reto. En marzo hay que pensar otra vez en ganar”, afirmó.

Lo que más lamenta el seleccionador es no poder volver a reunir a sus futbolistas hasta dentro de cuatro meses. Le habría gustado prolongar el trabajo con ellos para recordarles el valor de lo conseguido. “Me gustaría estar la semana que viene con todos de nuevo para recordarles lo difícil que es lo que han hecho. Les he dicho que si sabían lo que han hecho, que es histórico, que veremos si se vuelve a repetir. Ahora nos ponen los pies en el suelo y en valor lo difícil que ha sido todo esto. El equipo está muy motivado para empezar un nuevo reto”, concluyó.

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