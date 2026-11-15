En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

Dos mujeres comparten las tareas de compra y el cuidado de un niño en el pasillo de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Hay personas a las que queremos, que son nuestros amigos y nuestras amigas, que no tienen por qué ser nuestra pareja ni tampoco tener un vínculo sanguíneo con nosotros y con nosotras, y que deciden cuidarnos o nosotros cuidarlos a ellas”. Con esas palabras, el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo su propuesta de crear una “unión de amistad” en el Código Civil.

La iniciativa busca dar reconocimiento jurídico a relaciones de amistad o compañerismo en las que sus integrantes asumen cuidados entre sí. El programa electoral del PSOE la define como una figura para personas que deciden establecer un “compromiso mutuo de cuidados” y prevé que su constitución permita acceder a beneficios, aunque no especifica cuáles.

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La propuesta, por tanto, no está limitada al caso de una persona que cuida a otra por una enfermedad, dependencia o edad avanzada. El planteamiento parte de un vínculo recíproco, aunque el programa no aclara si ambos miembros deberán prestar cuidados al mismo tiempo, en la misma medida o bajo qué circunstancias se considerará cumplido ese compromiso.

Qué ha anunciado Sánchez y qué falta por concretar

Sánchez ha situado la medida dentro de una futura reforma del Código Civil estatal. Durante la presentación del programa electoral en Alcorcón, ha explicado que se inspira en figuras ya existentes en Navarra y Cataluña, que definió como “unión de convivencia”.

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“Nosotros lo vamos a llamar la unión de amistad”, señaló. El presidente defendió que las personas que se cuidan fuera de la pareja y la familia “merecen también tener derechos” y “el reconocimiento en nuestro Código Civil”.

El programa añade que el objetivo es reconocer “otras formas de convivencia y de cuidados” y recoge la idea de que “también es familia la que elegimos”. Sin embargo, no detalla cómo se formalizará la unión ni qué derechos concretos producirá.

No se conoce si exigirá convivencia, un plazo mínimo de relación, una escritura pública o la inscripción en un registro. Tampoco se ha aclarado si tendrá efectos en permisos laborales, vivienda, herencias, prestaciones, asistencia sanitaria o decisiones médicas.

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Todo apunta a que la medida podría incluir derechos vinculados a los cuidados, como permisos retribuidos. Pero ni el programa electoral ni el discurso de Sánchez durante el acto de presentación describen de forma concreta ese derecho. Por eso, no puede afirmarse que vaya a ser equivalente al matrimonio o a una pareja de hecho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica a la derecha por "esconder su mala educación" detrás de la "fruta".

Cataluña y Navarra tienen figuras de ayuda mutua con condiciones propias

El Código Civil de Cataluña regula las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Pueden formarlas personas adultas con una relación de amistad o compañerismo, además de parientes colaterales, cuando conviven en una misma vivienda habitual y comparten gastos, trabajo doméstico o ambos, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

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La relación puede constituirse mediante escritura pública o tras dos años de convivencia. La legislación catalana permite que los integrantes acuerden sus derechos y deberes y contempla consecuencias concretas sobre la vivienda y una posible pensión alimentaria en determinados casos tras la muerte de una de las personas convivientes.

El Fuero Nuevo de Navarra regula, por su parte, las relaciones de ayuda mutua entre dos o más personas mayores de edad que comparten vivienda habitual, gastos y trabajo doméstico con la finalidad de prestarse asistencia. Exige un convenio por escrito y permite que la formen personas unidas por amistad, compañerismo o parentesco colateral.

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El PSOE no ha confirmado si copiará alguno de esos requisitos, si combinará elementos de ambos modelos o si elaborará una regulación distinta. Tampoco ha precisado si la unión de amistad generará obligaciones recíprocas, efectos económicos o derechos sucesorios.

La propuesta necesitará una reforma legislativa y la posterior aprobación de las Cortes Generales. Hasta que exista un texto articulado, la unión de amistad debe entenderse únicamente como un compromiso electoral para reconocer relaciones de cuidado elegidas fuera de la pareja y la familia.