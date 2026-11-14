El fallo aéreo en Estados Unidos provoca vuelos cancelados y retrasados en España, pero los aeropuertos del país ya recuperan la normalidad

Un pasajero observa una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.). (Alberto Boal/EFE)

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Un fallo en el sistema de control aéreo de Estados Unidos ha provocado que durante casi cinco horas se suspendiesen los vuelos en todo el país. Así lo anunció la Administración Federal de Aviación (FAA), alegando “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”.

En un comunicado a través de redes sociales, Sean Duffy, secretario de Transporte, apuntó la incidencia a un “problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta”.

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Con los aeropuertos saturados por los millones de pasajeros que se han visto afectados por el fallo y miles de vuelos que han tenido que permanecer en tierra, el caos ha reinado durante unas horas, también en otros países con conexiones aéreas con Estados Unidos.

En total, más de 4.000 vuelos han sido cancelados y otros 10.000 han sufrido retrasos, afectando igualmente a los aeropuertos del resto de Norteamérica: Canadá y México. Aunque sobre las 20.15 horas del viernes (02.15 del sábado en España) la FAA anunciaba el levantamiento de la suspensión total de las operaciones, se prevé que la normalidad no regrese en todo el fin de semana.

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Pasajeros esperan tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) (EE.UU.). (Omar Alonso/EFE)

Relativa normalidad en España, pero con algunas cancelaciones y retrasos

En España, los aeropuertos con conexiones aéreas con Estados Unidos también se han visto afectados por este fallo, que Duffy ha achacado a “un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo” que se cayó durante una actualización. En el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, por ejemplo, la compañía American Airlines ya ha cancelado un vuelo Barcelona-Nueva York debido al caos sufrido en los aeropuertos estadounidenses. Además, no han podido salir aquellos que debían volar de Estados Unidos a Barcelona. En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, AENA ha confirmado la cancelación de dos vuelos.

A través de un comunicado, la compañía aérea española Iberia ha anunciado que su programación se verá afectada en las próximas horas por la suspensión de los vuelos en Estados Unidos, donde se trata de volver todavía a la normalidad. Aquellos que se encontraban en el aire en el momento del fallo, sin embargo, “pueden continuar hasta sus destinos”.

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“La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está trabajando para solucionar una incidencia técnica que afecta a las comunicaciones de numerosos centros de control aéreo del país”, ha asegurado la compañía en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Un video muestra el aeropuerto de Forlì, Italia, afectado por fuertes rachas de viento. Varias aeronaves ligeras se observan en la pista, con al menos una de ellas volcada sobre su fuselaje. El contenido documenta el impacto de vientos que arrastraron avionetas desde sus hangares hasta la pista, interrumpiendo las operaciones aeroportuarias. Este metraje de cobertura de evento fue difundido originalmente por Lazzaramo en Instagram.

Tras resolverse la incidencia y comenzar a operar de nuevo los aeropuertos de Estados Unidos, el tráfico aéreo empieza reactivarse. Así, la situación en España es de relativa normalidad, más allá de algunos vuelos cancelados y retrasos en los de las primeras horas.

Esta es la tercera vez en la que la FAA ha tenido que ordenar la suspensión de todos los vuelos a nivel nacional. La primera de ellas fue el 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono hicieron reinar el caos en el país. La segunda fue el 11 de enero de 2023, cuando un fallo en el sistema de alerta diseñado para informar a los pilotos sobre problemas de seguridad impidió que los vuelos se realizasen con normalidad. La tercera, este 13 de noviembre; con la incidencia ya superaba, la normalidad todavía no ha regresado a los aeropuertos, donde millones de pasajeros aún continúan viéndose afectados por las cancelaciones y los retrasos de sus vuelos.

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*Con información de agencias