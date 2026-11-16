Una hermandad a la que se le apareció la Virgen quiere ampliar una ermita en un monte protegido y el Ayuntamiento (del PP) duda: “Estudiaremos su viabilidad”

Una de las misas que se celebran en la ermita de la Finca de la Milagrosa

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Antonio Murillo asegura que la Virgen de la Milagrosa se le apareció un 4 de mayo de 1986 en el monte de Boadilla del Monte, localidad madrileña de 66.300 vecinos. Fue en la que entonces se llamaba Finca La Corchera, hoy terrenos municipales que dependen del Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP. Tras su ‘milagro’ nació la Hermandad de la Medalla de la Virgen Milagrosa, que acaba de recoger casi 2.000 firmas para que el Consistorio le permita ampliar la pequeña ermita que levantaron bajo el alcornoque donde la Virgen habló con Antonio. “Conocemos la iniciativa de la Hermandad, que lleva muchos años desarrollando una labor religiosa y social muy importante en Boadilla. Es una idea que nos gusta y que nos parece interesante, aunque ahora falta concretarla, aterrizarla y estudiar su viabilidad”, señala un portavoz del Consistorio que dirige el alcalde Javier Úbeda.

“Tengo ya 78 años. Espero poder ver este sueño hecho realidad”, explica el propio Murillo a Infobae. La verdad es que ya hay una pequeña capilla, que —según explica María Rosa Morcillo, una de las portavoces de la Hermandad— “no tiene consolidada su justificación urbanística”. “Por eso hemos presentado al Ayuntamiento las firmas y un proyecto para ampliar esta capilla. La verdad es que llevamos mucho tiempo recibiendo promesas vacías”, se lamenta. El espacio habilitado también cuenta con un pequeño parque junto al famoso alcornoque donde se apareció la Virgen.

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“Desde el cielo se nos interpela para rezar el Santo Rosario Comunitario de forma regular, esta plegaria poderosa que tanto gusta al cielo y a través de la cual pedimos a la Santísima Virgen, bajo la advocación de María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, su intercesión por todas las almas que ya no están con nosotros (purgantes, errantes, perdidas) y que necesitan de nuestra oración para encontrar el camino de luz que les lleve al Sagrado Corazón de Jesús (la luz del mundo), que alumbre la oscuridad en la que se encuentran y le ayuden a caminar hacia su morada definitiva, el cielo”, señala la Hermandad en su web. “Solo queremos un espacio donde rezar por las almas del purgatorio, independientemente de que el que se acerque con nosotros tenga o no tenga devoción por las apariciones”, explica Morcillo.

El alcornoque donde se apareció la Virgen

La Hermandad solo quiere el permiso municipal, ya que esta asociación asumiría los gastos de ampliar la hermita. “Lo primero que tenemos que hacer es recibir formalmente la propuesta, analizar la documentación y comprobar su encaje en la normativa urbanística y en nuestro Plan General, especialmente por tratarse de un suelo protegido. La idea que se plantea es, sobre todo, acondicionar y mejorar el espacio que ya existe, manteniendo su carácter de ermita rural, vinculada al entorno natural en el que se encuentra y a una tradición de oración y encuentro vecinal que se remonta a varias décadas”, aseguran desde el Ayuntamiento. La verdad es que el proyecto ya está presentado, afirman desde la Hermandad. “Nos han pedido unos papeles más. La nueva ermita la gestionaría la Iglesia”, señala Morcillo.

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“Estudiarla con rigor”

La portavoz de la hermandad recuerda que solo “quieren un lugar para rezar el rosario”. Aseguran que también realizan diferentes obras sociales, como “la difusión de los mensajes marianos, el reparto de escapularios a enfermos, la visita a hospitales, recaudación de fondos para sustento de un comedor social en Perú y la organización de mercadillos populares y ventas de productos para recaudación de fondos para nuestra obra social”.

Para el portavoz municipal, “el monte de Boadilla es un lugar extraordinario para pasear, disfrutar del entorno, reflexionar, rezar o simplemente encontrar un momento de silencio y recogimiento. No entendemos que sean actividades contrapuestas, sino complementarias, especialmente cuando están vinculadas a una tradición popular tan arraigada en nuestro municipio. En cualquier caso, todo ello debe contar con el respaldo normativo necesario, tanto del Plan General como de la legislación que protege el monte. Por eso, antes de pronunciarnos sobre una actuación concreta, tenemos que estudiarla con rigor”.

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Los vecinos que ‘cuidan’ del palacio de Boadilla se levantan contra el festival de María Pombo: “Es caprichoso, un disparate innecesario y un riesgo”.

Algunos vecinos que han firmado la petición de la Hermandad no entienden cuál es el problema, teniendo en cuenta que se trataría de una intervención muy pequeña. “Esperamos la ayuda del Ayuntamiento, igual que algún alcalde venía a ver a Antonio Murillo para que rezara por él porque no podía ser padre, y luego tuvo tres hijos”, explican desde la Hermandad. Esta finca, conocida ahora como La Milagrosa, está catalogada para uso deportivo y de equipamiento social con el Plan General de Ordenación Urbana de 2001. Aquí se intentó construir una residencia de ancianos de lujo cuando gobernaba Arturo González Panero (condenado a 36 años de cárcel por la trama Gürtel), pero el proyecto se paralizó debido a la oposición del PSOE y Alternativa por Boadilla, que lo llevó a los tribunales.

Se haga o no realidad la ampliación de esta ermita, lo cierto es que el Ayuntamiento ha comenzado esta semana las obras de una réplica inspirada en la ermita histórica de San Babilés, patrón de Boadilla del Monte, en el cerro que lleva su nombre. “Se trata de recuperar una edificación desaparecida hace muchos años, tomando como referencia la documentación histórica existente y los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento”, explican desde el Consistorio.

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Es un enclave con una gran historia. Allí se han encontrado restos de una necrópolis visigoda de los siglos VI al VIII y existió una ermita medieval cuyos orígenes se sitúan en el siglo XIII. La devoción a San Babilés está documentada desde hace siglos, con ordenanzas de su Hermandad que se remontan a 1478. Aunque la ermita desapareció, la tradición y la romería en honor al patrón se han mantenido vivas. “Lo que estamos haciendo ahora es recuperar ese patrimonio mediante una construcción inspirada en la antigua ermita, que servirá también como centro de interpretación del yacimiento arqueológico y permitirá conocer mejor la historia de Boadilla”, concluyen desde el Ayuntamiento.