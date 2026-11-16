Ni Nueva Zelanda ni Suiza: este paraíso de lagos glaciares está a un paso de Aragón y es ideal para una ruta en otoño

La caminata de cinco horas bordea cinco lagunas de origen glaciar. (Vallée d'Ossau/Oficina de Turismo)

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El calor del verano se ha retirado y ahora dan ganas de disfrutar la naturaleza de otra manera. Los entornos de piscinas o refugios climáticos se cambian por rutas para disfrutar los mejores colores del otoño en su esplendor: rojo, naranja, amarillo y ocre. La paleta se extiende esta temporada y convierte las rutas en otras completamente diferentes.

Este rincón de los Pirineos se transforma en esta época en uno de los mejores escenarios de senderismo de Europa. A pocos kilómetros de Aragón, en pleno valle de Ossau, los Lagos de Ayous ofrecen paisajes que recuerdan a Nueva Zelanda o Suiza, sin necesidad de cruzar medio planeta ni pagar los precios de esos destinos.

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Un valle glaciar con reflejos de postal

El conjunto de lagunas se encuentra en la región francesa de los Pirineos Atlánticos, dentro de los límites del Parque Nacional de los Pirineos. Sus aguas transparentes reflejan las cumbres que las rodean, en especial la silueta del pico del Midi d’Ossau, de 2.884 metros de altitud, cuya imagen se multiplica en la superficie del lago Gentau durante las jornadas de calma.

Este es el paraíso de lagos glaciares en los Pirineos: una joya natural cerca de Aragón perfecta para el otoño. (Vallée d'Ossau/Oficina de Turismo)

El valle de Ossau se extiende unos 50 kilómetros desde las cercanías de Pau hasta el Col du Pourtalet, en la frontera con España. La zona combina prados de pastoreo, bosques de hayas y roquedos de origen volcánico, un mosaico geológico que la oficina de turismo local destaca como uno de los atractivos del recorrido.

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Una ruta circular de 14 kilómetros

El itinerario más habitual para conocer este entorno es una ruta circular de 14,2 kilómetros que parte y termina en el aparcamiento del lago de Bious-Artigues, a 1.422 metros de altitud. Según los datos oficiales de las oficinas de turismo, el recorrido acumula 720 metros de desnivel positivo y se completa en unas cinco horas, con un nivel de dificultad calificado como difícil.

A lo largo del camino, los senderistas atraviesan los lagos de Roumassot, Miey, Gentau, Bersau y Castérau. El lago Bersau, a 2.082 metros, es el más alto y extenso de todos. El trazado coincide en parte con el GR10, la gran travesía que recorre los Pirineos de costa a costa, y pasa junto al refugio de Ayous, abierto solo entre junio y octubre.

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La Federación Francesa de Senderismo recomienda evitar los meses de julio y agosto, cuando el aparcamiento de Bious-Artigues se satura desde primera hora de la mañana. “A evitar en plena temporada, en favor de la primavera y el otoño, menos concurridos”, señala la federación en su web oficial.

Por qué el otoño es la mejor temporada

La caminata de cinco horas bordea cinco lagunas de origen glaciar. (Oficina de Turismo/valle de Ossau)

La ruta permanece abierta de mayo a octubre o noviembre, según la llegada de la nieve. En otoño, los prados de altura adoptan tonos ocres y el tránsito de visitantes se reduce respecto al verano, lo que permite recorrer los senderos con mayor tranquilidad y sin las restricciones de aparcamiento que rigen los fines de semana estivales.

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El parque recuerda además que el camping, el bivac y pernoctar en vehículos están prohibidos en todo el entorno de los lagos, y que una parte del trazado no admite el acceso de perros por tratarse de zona de pastoreo protegida.

Cómo llegar desde Aragón

Desde Huesca, el trayecto hasta el aparcamiento de Bious-Artigues dura aproximadamente una hora y 50 minutos. La ruta en coche sigue la A-23 hasta Sabiñánigo, continúa por la N-330 y la N-260a hasta enlazar con la A-136, que se convierte en la D934 al cruzar la frontera francesa, para terminar por la D231 hasta el propio aparcamiento. En verano también existe una línea de autobús estacional que conecta Laruns con el inicio de la caminata.

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