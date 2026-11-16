TikTok y la exposición de menores a abusos sexuales: “No hemos preparado a los niños para estos riesgos, es como dejarlos solos en la calle de noche”

Noemí Pereda, catedrática de Victimología en la Universidad de Barcelona, es una de las mayores expertas en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. (Imagen cedida)

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Una habitación, un teléfono móvil y una conexión a internet pueden bastar para que un niño quede expuesto a situaciones de abuso sexual sin que los adultos detecten qué sucede en su propia casa. La reciente investigación de la Fundación Maldita.es sobre TikTok da cuenta de esa realidad: identificó más de 1.000 videos de abuso sexual infantil, que acumulaban 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que presuntamente intercambiaban o vendían ese material. Tras los resultados, la Fiscalía General del Estado ha denunciado a la plataforma para que se investiguen los posibles delitos y ha solicitado la retirada urgente de esos contenidos.

El caso vuelve a situar el foco tanto en las obligaciones de las redes sociales para detectar, retirar y prevenir este tipo de material como en la falta de herramientas de niños, niñas, adolescentes y sus familias para afrontar los riesgos del entorno digital, tal y como advierte la investigadora Noemí Pereda, catedrática de Victimología en la Universidad de Barcelona.

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“Todo lo que supone el ámbito online es un riesgo importante, y uno de los problemas que tenemos es que no hemos preparado a los menores para este riesgo. Damos por hecho que son nativos digitales, pero no les enseñamos los peligros de estas plataformas, a las que están muy expuestos”, explica Pereda a Infobae, una de las mayores expertas en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. De hecho, según los datos publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, el 68% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil en España, un porcentaje que asciende hasta el 95,6% en el caso de los adolescentes de 15 años.

Pereda considera que España ha llegado tarde a la educación digital y afectivo-sexual de niños y adolescentes, y recuerda que muchas familias tampoco han recibido formación para identificar los riesgos de internet, lo que “ha dejado a varias generaciones con acceso casi ilimitado a las plataformas, pero sin herramientas para identificar peligros, desarrollar pensamiento crítico o poner límites en el entorno digital”.

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Una adolescente baila conectada a Tik Tok con su teléfono móvil. (EFE/Luis Tejido/Archivo)

“Muchos son hombres con familias integrados en la sociedad”

La experta califica de “terroríficos” los resultados de la investigación de Maldita.es, aunque admite que no le sorprenden, ya que un reciente estudio realizado por el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, del que forma parte, reveló que el 22% de los encuestados había sentido algún grado de atracción sexual hacia menores de 16 años desde que alcanzó la edad adulta. En la encuesta participaron 6.010 hombres.

“No quiere decir que ese 22% vaya a cometer un delito de violencia sexual hacia un menor, pero es un factor de riesgo social importante. Aquí entra de nuevo el discurso de la cultura de la violación y de la sexualización de las niñas”, añade. También advierte que esta realidad no coincide necesariamente con la imagen extendida del abusador sexual, sino que se trata de “hombres con familias, totalmente integrados en la sociedad, que no distinguen entre la sexualidad adulta y lo que son los niños”.

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La investigación de Maldita.es también muestra que la audiencia de los contenidos de abuso sexual no se limita a grupos cerrados. Algunas visualizaciones pueden producirse por casualidad o curiosidad, sostiene la experta, pero “existe un grupo de usuarios que busca el material de forma continuada y repetida”. En esos casos, advierte, puede aumentar el riesgo de que intenten interactuar con menores o llevar el abuso al ámbito físico.

Adolescentes con un teléfono que muestra el logotipo de TikTok. (Reuters/Jana Rodenbusch/File Photo)

Formar a los menores y las familias

Pereda valora que el Ministerio Público haya reaccionado con rapidez ante los hallazgos de la investigación de Maldita.es y cuestiona a TikTok por no impedir la difusión de contenidos que vulneran los derechos y la dignidad de los menores y su protección. La catedrática sostiene, no obstante, que la respuesta no puede depender solo de la actuación de las plataformas y considera clave formar a los menores y a sus familias para identificar y afrontar los riesgos del entorno digital.

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“Necesitamos que estén preparados para saber lo que hay ahí, porque no podemos permitir que una niña de ocho años baile ante cientos de miles de millones de desconocidos ni nada que suponga exponer la intimidad de tus hijos desde edades tempranas. Aunque sepan utilizar un ordenador, están absolutamente desprotegidos. Es como dejarles solos en la calle por la noche, sin ningún tipo de protección, mientras uno se va a casa a dormir tranquilo”, señala.

Para Pereda, que un adulto esté en la habitación de al lado no garantiza que el menor esté a salvo. Por eso aconseja que los ordenadores y otros dispositivos se utilicen en zonas comunes de la vivienda hasta que niños y adolescentes cuenten con la edad, la madurez y las herramientas necesarias para identificar los riesgos del entorno digital.

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“No estamos hablando de espiar a los hijos. Estamos hablando de asumir responsabilidad como padres. De la misma forma que no dejamos a nuestros hijos en su habitación con un cuchillo afilado, no lo puedes dejar con un ordenador. Y es que, aunque parezca muy dramático, realmente el riesgo es enorme”, añade, al tiempo que advierte que muchos casos de grooming, en los que un adulto se hace pasar por un joven y acaba estableciendo una relación sexualizada con un menor, “ocurren en las habitaciones de las casas”.

La UE prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 13 años y lo limitará para menores de 15 (AFP/EBS)

La responsabilidad de cada Estado

Pereda atribuye a los intereses económicos y a la falta de compromiso con la protección de la infancia que TikTok no adopte medidas suficientes frente a la difusión de material de abuso sexual infantil. Por eso, considera fundamental “una respuesta institucional coordinada”, tanto de los Estados como de la Unión Europea. “Creo que hay una cuestión económica evidente, que puede explicar por qué no actúan estas plataformas, pero también percibo un desinterés total por la protección de la infancia. Si una empresa no cuenta con protocolos adecuados, los países deben tenerlos y dejar claro que esto no es aceptable”, sostiene.

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La experta es consciente de que regular el entorno digital plantea muchas dificultades, pero insiste en que cada país y Europa en su conjunto “deben organizarse”.