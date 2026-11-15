Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Los jugadores de España aplauden al público tras su derrota ante Inglaterra (EFE /Kiko Huesca)

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El Metropolitano asistió al final de una etapa histórica para la selección española. Inglaterra consiguió lo que ningún otro equipo había logrado desde marzo de 2023: derrotar a La Roja en un encuentro oficial. El 2-3 encajado ante los hombres de Thomas Tuchel terminó con una secuencia de 44 partidos consecutivos sin perder en competición oficial, una cifra que refleja la dimensión del ciclo liderado por Luis de la Fuente. España se despidió de una marca excepcional después de acumular 37 triunfos y siete empates desde su último tropiezo.

La derrota tiene un significado especial por todo lo que había conseguido construir el combinado nacional durante ese periodo. El equipo pasó de iniciar una nueva etapa con De la Fuente al frente a convertirse en una de las grandes referencias del fútbol internacional. Por el camino llegaron los títulos de la Nations League de 2023, la Eurocopa de Alemania de 2024 y el Mundial de 2026. Tres conquistas que acompañaron una trayectoria en la que los resultados respaldaron el crecimiento de la selección.

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El último precedente negativo en un partido oficial estaba fechado el 28 de marzo de 2023. España visitó Glasgow para medirse a Escocia y regresó con una derrota por 2-0. Era el segundo compromiso de De la Fuente como seleccionador absoluto y el comienzo de una etapa que acabaría alcanzando cifras extraordinarias. Desde entonces, ningún adversario había conseguido imponerse a los españoles hasta la aparición de Inglaterra en el estadio del Atlético de Madrid.

El partido entre España e Inglaterra (Reuters/Andrew Boyers

La racha también permitió a España superar algunos de los registros más importantes del fútbol de selecciones. El combinado nacional llegó a encadenar 38 encuentros sin perder, una cifra con la que dejó atrás la histórica marca de Italia. El equipo dirigido por Roberto Mancini había establecido el récord anterior con 37 partidos consecutivos invicto entre 2018 y 2021. La Roja también superó los registros de Argentina, que había alcanzado los 36, y de Brasil, con 35. Incluso quedó por encima de la anterior generación dorada española, la que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2007 y 2009, que firmó 35 encuentros sin conocer la derrota.

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En el balance de partidos oficiales, los números de la selección de De la Fuente resultaban todavía más contundentes: 37 victorias y siete empates en 44 compromisos. Una dinámica que había sobrevivido a diferentes rivales y escenarios, y que llegó a su fin precisamente cuando España aspiraba a continuar ampliando su colección de registros históricos.

La derrota ante Inglaterra

El encuentro ante Inglaterra terminó convirtiéndose en el escenario de esa ruptura. Los visitantes aprovecharon sus oportunidades y construyeron una ventaja que llegó a ser de tres goles. Harry Kane inauguró el marcador, mientras que Konsa y Ben White se encargaron de ampliar la distancia hasta colocar un preocupante 0-3 para los españoles. La Roja intentó evitar el desenlace y encontró una oportunidad para reaccionar tras la expulsión de Elliot Anderson. Oyarzabal y Nico Williams firmaron los dos tantos que devolvieron la esperanza al conjunto español. El marcador pasó a reflejar un 2-3 y el partido recuperó la incertidumbre, pero la remontada se quedó a medio camino.

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El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

La derrota también puso fin a las 12 victorias consecutivas que España acumulaba desde el empate ante Cabo Verde en su estreno mundialista. Inglaterra no solo acabó con esa dinámica, sino que se llevó el liderato del grupo de la Nations League. La selección española pierde así su condición de invicta, aunque conserva los títulos y los registros que han convertido esta etapa en una de las más destacadas de su historia.