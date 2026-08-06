Sardinas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de uno de los pescados más consumidos en España

Un plato de espetos (Magnific)

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Las sardinas son uno de los alimentos más representativos de la dieta mediterránea y, pese a su tamaño, destacan por su extraordinaria riqueza nutricional. Este pescado azul, junto con el boquerón, ocupa un lugar privilegiado en nuestra gastronomía. Por ejemplo, con el espeto de Málaga y Granada, uno de los platos protagonistas en el verano andaluz.

Gracias a su elevado contenido en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales para el organismo, las sardinas se encuentran entre los alimentos recomendados por los expertos. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), constituyen una excelente fuente de nutrientes y aportan cantidades significativas de proteínas de alto valor biológico, es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para el mantenimiento y la reparación de los tejidos. Una sola ración representa una contribución importante a las necesidades diarias de proteínas, lo que las convierte en un alimento especialmente interesante para personas de todas las edades.

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Uno de sus principales atractivos es su contenido en grasas saludables. Aunque las sardinas contienen alrededor de un 8 % de lípidos en su porción comestible (una cifra que puede variar según la época del año en la que se capturen), la mayor parte corresponde a ácidos grasos poliinsaturados omega-3. Estos compuestos son conocidos por contribuir al mantenimiento de la salud cardiovascular, ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y favorecer el funcionamiento normal del cerebro. De hecho, una sola ración de sardinas aporta prácticamente el 100 % de los objetivos nutricionales recomendados para la ingesta diaria de omega-3.

Típico espeto de la Costa del Sol (Magnific)

Un pescado rico en vitaminas y minerales

En cuanto a los minerales, el fósforo es el más abundante. La FEN destaca que una ración de sardinas cubre alrededor del 93 % de las ingestas diarias recomendadas de este mineral tanto para hombres como para mujeres. El fósforo desempeña un papel fundamental en la formación y el mantenimiento de huesos y dientes, además de participar en la producción de energía y en múltiples procesos celulares.

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Las sardinas también son fuente de selenio, un oligoelemento con acción antioxidante que contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas en condiciones normales y ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. A ello se suma su contenido en vitaminas del grupo B, especialmente vitamina B12, vitamina B6, niacina y riboflavina, nutrientes esenciales para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Otro de los aspectos destacados de este pescado es su aporte de vitamina D, un nutriente del que buena parte de la población presenta niveles insuficientes. Esta vitamina favorece la absorción y utilización normal del calcio y del fósforo, contribuyendo al mantenimiento de unos huesos fuertes y saludables.

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Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Contraindicaciones de las sardinas

Sin embargo, como ocurre con cualquier alimento, las sardinas también presentan algunas contraindicaciones o aspectos que conviene tener en cuenta. Al tratarse de un pescado azul, contienen purinas, sustancias que el organismo transforma en ácido úrico. Por ello, las personas con hiperuricemia o gota deberían moderar su consumo siguiendo las recomendaciones de su profesional sanitario.

Asimismo, las sardinas en conserva pueden contener cantidades elevadas de sal, especialmente si se presentan en escabeche o en determinadas salsas. En estos casos, quienes padecen hipertensión arterial o necesitan controlar la ingesta de sodio deberían revisar el etiquetado nutricional y optar por versiones con bajo contenido en sal cuando sea posible.

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