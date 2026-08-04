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Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

De las 77.000 hectáreas arrasadas por tres focos activos fusionados, 27.000 corresponden al territorio madrileño

Lionel Messi (10), del Inter Miami, camina para cobrar un tiro de esquina durante el segundo tiempo del partido de fútbol de la MLS contra Filadelfia Union, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Lionel Messi (10), del Inter Miami, camina para cobrar un tiro de esquina durante el segundo tiempo del partido de fútbol de la MLS contra Filadelfia Union, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a través de su perfil en X, que Lionel Messi ha donado 80.000 euros para apoyar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras la mayor catástrofe medioambiental de la región. El incendio, originado el 24 de julio de 2026 tras la fusión de tres focos activos, llevó a la declaración de emergencia de interés nacional en Madrid, Ávila y Toledo.

Según los balances oficiales, el fuego arrasó 77.000 hectáreas, de las cuales unas 27.000 corresponden al territorio madrileño, lo que representa una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido la comunidad. De este modo, Ayuso ha expresado su agradecimiento al futbolista argentino: “Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, ha escrito.

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“Hay cosas que ni el fuego puede apagar”

Para hacer frente a la emergencia, el gobierno regional ya había puesto en marcha un plan urgente de vivienda dotado con 30 millones de euros, una línea de avales para autónomos y 50.000 horas extra de atención domiciliaria para 1.800 personas dependientes.

Varios coches quemados, a 27 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Varios coches quemados, a 27 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

No obstante, los habitantes de Pelayos de la Presa han creado una asociación sin ánimo de lucro, conocida como Red de Ayuda Sierra Oeste, para ayudarse entre vecinos. “Hay cosas que ni el fuego puede apagar”, promueve su lema. Específicamente, fue impulsada por Julián Neira, propietario de una empresa de actividades náuticas en el pantano de San Juan, y su vecino Tomás, quienes coordinaron a un equipo de una veintena de personas.

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El sistema conecta de manera directa a quienes necesitan ayuda con quienes la ofrecen mediante un sistema de coincidencias o matches. Para ello se necesita que los usuarios se registren en la web y elijan entre la opción de solicitar auxilio o realizar un ofrecimiento.

La plataforma permite filtrar las necesidades por municipio (abarcando hasta 34 pueblos de Madrid y Ávila) y por categorías esenciales como transporte, limpieza, alimentación, alojamiento o apoyo psicológico. Además, incluye un mapa interactivo para visualizar las localizaciones exactas de las peticiones, lo que facilita que los vecinos organicen y optimicen el voluntariado cercano.

Actualmente se han creado 96 peticiones y 83 conexiones realizadas, entre afectados y colaboradores. Más allá de la asistencia material inmediata, la plataforma también mira al futuro ecológico de la comarca, preparando próximas jornadas vecinales de reforestación y cuidado del monte para devolver progresivamente el verde a los paisajes devastados, como claro ejemplo de que el “pueblo salva al pueblo”.

Zonas calcinadas en los alrededores del Pantano de San Juan tras el paso del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, a 28 de julio de 2026 (Matias Chiofalo / Europa Press)
Zonas calcinadas en los alrededores del Pantano de San Juan tras el paso del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, a 28 de julio de 2026 (Matias Chiofalo / Europa Press)

Las consecuencias del incendio en la Sierra Oeste

La extrema peligrosidad del incendio obligó a evacuar a 100.000 personas. Asimismo, se registraron 1.580 viviendas afectadas, con un fuerte impacto en municipios como Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias y Fresnedillas. A nivel ecológico, destaca el rescate de 2.000 animales en el Safari Madrid de Aldea del Fresno gracias a sus protocolos, en contraste con el hallazgo de decenas de animales muertos en El Tiemblo (Ávila), bajo investigación por presunto maltrato animal.

Actualmente, el fuego está estabilizado en situación operativa 2, aunque se mantiene la prohibición de baño y navegación en el Embalse de San Juan y la Playa del Alberche, como anuncia la Comunidad de Madrid en su web. Además, siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan evacuadas y las autoridades investigan si la reactivación en Burgohondo fue intencionada.

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