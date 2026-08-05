De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual

Los futbolistas que salieron del país donde jugaban con causas pendientes por agresión sexual. (Composición Infobae)

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La justicia y el mercado de fichajes tienen ritmos distintos. Buen ejemplo de ello es Rafa Mir. El ya exfutbolista del Elche, Sevilla o Huesca, entre otros, sale cedido en la liga griega pese a estar pendiente de una condena de hasta ocho años y medio de prisión por agresión sexual. El futbolista ha recurrido la sentencia inicial y ha recibido la autorización para seguir su actividad profesional fuera de las fronteras.

Sin embargo, su caso plantea una pregunta que el futbol profesional ya ha tenido que afrontar: ¿qué ocurre cuando un futbolista mantiene un procedimiento penal abierto o una condena que todavía no es firme y, al mismo tiempo, recibe una oferta de un club de otro país? Aunque la respuesta depende de cada situación, una acusación no equivale a una condena. Es decir, que a pesar de la causa penal, el futbolista puede abandonar el país. Eso sí, son los tribunales los que deben, según el caso, tomar las medidas que ha de cumplir el acusado.

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Por ello, y como hemos advertido, no es la primera vez que LaLiga y la justicia española cuentan con futbolistas que están pendientes de juicio por agresión sexual, ya sea con la justicia nacional o la justicia internacional. Por ejemplo, Rafa Mir está obligado a comparecer mensualmente en el consulado español de Salónica.

Rafa Mir durante el juicio por agresión sexual. (Europa Press)

Santi Mina: de una condena recurrida a Arabia Saudí

El precedente español más parecido es el de Santi Mina. En 2022, la Audiencia Provincial de Almería le condenó a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual. La sentencia fue recurrida y, meses después, el Celta de Vigo acordó su cesión al Al-Shabab de Arabia Saudí.

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No obstante, la condena fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2023. A pesar de ello, no entró en prisión. El futbolista se encuentra en libertad provisional debido a que su condena de cuatro años no es completamente firme. Tras la ratificación de la pena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2023, su defensa ejerció el derecho de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de pronunciarse. Actualmente, Santi Mina es agente libre.

Santi Mina sale de la Audiencia de Almería. (Europa Press)

Thomas Partey: fichar en España con el juicio pendiente

Thomas Partey representa otra situación. El centrocampista ghanés dejó el Arsenal en el verano de 2025 y fichó por el Villarreal. Lo hizo cuando ya había sido acusado formalmente en Reino Unido. El caso ha continuado avanzando desde entonces. Partey ha negado las acusaciones y se ha declarado no culpable. En total, actualmente afronta siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres. El juicio sigue pendiente en Inglaterra.

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El futbolista ha podido continuar jugando con el Villarreal mientras cumple las condiciones de su libertad bajo fianza. Entre ellas se encuentra la obligación de informar a la Policía de determinados desplazamientos internacionales y la prohibición de contactar con las denunciantes.

Thomas Partey saliendo del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. (REUTERS/Hannah McKay)

Otro casos

Mason Greenwood, por ejemplo, fue acusado en Inglaterra de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión con lesiones. Sin embargo, la Fiscalía británica retiró los cargos en febrero de 2023 después de que nuevos elementos afectaran a las posibilidades de condena. Dani Alves fue condenado inicialmente en España por agresión sexual, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña terminó revocando aquella condena y lo absolvió. Robinho presenta otra realidad. El brasileño fue condenado por la Justicia italiana a nueve años de prisión y terminó cumpliendo la pena en Brasil.

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