Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Un migrante reza y otros esperan en la playa tras cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta. (Violeta Santos Moura/Reuters)

La crisis del Ceuta se diversifica. La mayoría de migrantes que atravesaron la frontera ya emprendieron el camino de retorno, unos 73.000, según aseguraba el Gobierno. Pero, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado de que la Policía Nacional ha iniciado el proceso de triaje individual de los aproximadamente 2.500 migrantes que permanecen en la ciudad, con el fin de resolver sus solicitudes de asilo y tramitar las devoluciones de los ciudadanos marroquíes con asilo denegado.

Mientras, las redes sociales vuelven a convertirse en el principal foco de preocupación. Desde finales de la semana pasada han comenzado a circular decenas de publicaciones que llaman a organizar un nuevo intento de acceso irregular a la ciudad autónoma durante la noche del 15 de agosto, una convocatoria que ya está siendo seguida de cerca por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que el propio Gobierno ceutí reconoce que observa con inquietud.

Esto no sólo se ve con temor por la propia crisis migratoria, sino por las vidas que se está llevando consigo. Según ha informado en un comunicado el Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta, han recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas en el mar y los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio.