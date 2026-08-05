Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

La crisis del Ceuta se diversifica. La mayoría de migrantes que atravesaron la frontera ya emprendieron el camino de retorno, unos 73.000, según aseguraba el Gobierno. Pero, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado de que la Policía Nacional ha iniciado el proceso de triaje individual de los aproximadamente 2.500 migrantes que permanecen en la ciudad, con el fin de resolver sus solicitudes de asilo y tramitar las devoluciones de los ciudadanos marroquíes con asilo denegado.
Mientras, las redes sociales vuelven a convertirse en el principal foco de preocupación. Desde finales de la semana pasada han comenzado a circular decenas de publicaciones que llaman a organizar un nuevo intento de acceso irregular a la ciudad autónoma durante la noche del 15 de agosto, una convocatoria que ya está siendo seguida de cerca por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que el propio Gobierno ceutí reconoce que observa con inquietud.
Esto no sólo se ve con temor por la propia crisis migratoria, sino por las vidas que se está llevando consigo. Según ha informado en un comunicado el Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta, han recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas en el mar y los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio.
Cuatro días después de que 22 primeros ministros europeos cuestionaran la política migratoria del Gobierno español, Bruselas ha escenificado un giro de discurso. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea celebrada este martes ha dejado atrás el tono de reproche que dominó las primeras horas de la crisis de Ceuta para dar paso a un mensaje de respaldo a España. La regularización extraordinaria de migrantes, convertida durante el fin de semana en el principal argumento de quienes atribuían a esa medida un posible efecto llamada, apenas ha protagonizado el debate. En su lugar, los Veintisiete han puesto el foco en las redes de tráfico de personas, la desinformación difundida en redes sociales y la necesidad de reforzar la cooperación europea para evitar nuevos episodios similares.
La entrada irregular el pasado 30 de julio de las 72.000 personas migrantes a Ceuta, según las últimas cifras del Gobierno, es una muestra más de que la inmigración es un arma de presión política y no es la primera vez que Marruecos la usa contra España, ya que también ocurrió en mayo de 2021, cuando permitió la llegada de cerca de 10.000 personas a esta misma ciudad tras relajar los controles fronterizos. Esa crisis se originó como represalia por la acogida humanitaria en España del líder del Frente Polisario saharaui, Brahim Ghali, para que fuera tratado de Covid-19 en un hospital de Logroño.