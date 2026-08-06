El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

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“Tengo contrato con el FC Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe”. Esas fueron las palabras de Ferran Torres en una entrevista a la CNN y que ponían su futuro en el aire. El mismo futbolista que empalmó una volea con su pierna izquierda para lograr dar la segunda estrella a España no es indiscutible en su equipo. Y él lo sabe. El mercado del Barça no ha hecho más que traer extremos, posición en la que al 7 le gusta moverse.

Sin embargo, durante esta temporada, y en el Mundial 2026, Ferran Torres ha mostrado una buena versión de delantero. Ahora, tras la marcha de Lewandowski, parece ser el heredero. Eso sí, Deco se sigue moviendo en el mercado en busca de un 9. El primero es Julián Álvarez, pero si esa opción no se da, no se descarta volver a mirar la lista.

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De ahí que Ferran haya dejado la puerta entreabierta. El héroe del minuto 106 quiere protagonismo. No obstante, su fútbol siempre ha estado rodeado de críticas. Y aun así, la temporada pasada logró convencer a Flick y quitar el puesto al polaco a base de goles (21). “Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos”, explicó el entrenador alemán.

El caso Ferran

Entre los pretendientes a hacerse con los servicios del delantero valenciano están PSG y Atlético de Madrid. El conjunto francés es el mejor colocado: ha vendido a Kolo Muani, es el bicampeón de Europa y Luis Enrique conoce a la perfección las capacidades del 7 culé. Además, no tendría problemas en desembolsar los más de 50 millones de euros que se necesitan para llevárselo.

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Sin embargo, y aprovechando la proximidad de los jugadores colchoneros con Ferran en la selección, el Atlético de Madrid no ha dejado pasar la oportunidad de tentar al héroe de la segunda estrella. Para ello, las redes sociales del club han sido el arma para atraer al futbolista, con imágenes compartidas durante la rúa en la que se veía al delantero con los jugadores rojiblancos.

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres

La llave para Julián

Si esta segunda opción es la que seduce al jugador para dejar el Camp Nou, el FC Barcelona podría reabrir las negociaciones por Julián. Bien es cierto que existe una demanda del Atlético de Madrid por el “acoso” sufrido. Pero también que las negociaciones podrían abaratarse si el valenciano entrara en la operación. Es entonces cuando el Barça podría entrar a negociar y olvidarse de los 500 millones de cláusula. Por el momento, habrá que esperar. “Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no sé”, fue la conclusión del delantero español, quien espera que el FC Barcelona demuestre que le quiere, “que vengan a negociar y al final todo saldrá”, aventuró.

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Lo único cierto es que Ferran tendrá que regresar a los entrenamientos el 12 de agosto y verse las caras con compañeros y directiva. Porque la idea del Barça es seguir reforzando el ataque, y eso puede traducirse en menos minutos en la posición de delantero centro. “Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestra idea es que juegue de 7, pero veremos. Y Gordon y Adeyemi también pueden jugar de 9 y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones”, sentenció Flick.