Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

El airbus A320 "PN Picos de Europa", de la compañía aérea Iberia. EFE/Quique Curbelo

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La manera en la que viajamos ha ido cambiando en las últimas décadas. Ya sea en coche, tren o avión, su tecnología avanza para reducir el impacto ecológico y medioambiental y, con ella, nosotros también modificamos nuestros hábitos y la manera en la que nos movemos. Por eso, prácticamente todos los vehículos están empezando a implantar motores híbridos o eléctricos, y el último en incorporarse está siendo el sector de la aviación, que ya comienza a plantear la fabricación de aeronaves con motores híbridos o eléctricos para vuelos relativamente cortos. Y el lugar perfecto para empezar es Europa.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), uno de cada cuatro vuelos en Europa (el 25% del total) realiza trayectos de menos de 500 kilómetros. Se trata de distancias cuyos viajes generan mucho debate por el impacto ecológico de los aviones, por lo que representan el ecosistema ideal para el despliegue de los aviones con motores eléctricos.

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Y, aunque este tipo de conexiones ultracortas sigue teniendo un gran peso en los planes de las aerolíneas, su evolución muestra una clara tendencia a la baja. El informe de la EASA destaca que el volumen de estos trayectos experimentó una fuerte caída entre 2005 y 2013, para después estabilizarse hasta la pandemia en 2019. Tras el Covid-19, la recuperación de estos vuelos de corta distancia ha sido lenta en comparación con las rutas de medio y largo recorrido.

Tren frente a avión, ¿competencia o alianza?

Gran parte de esto ha sido de la creciente competencia con el tren de alta velocidad. En un contexto de mayor concienciación ambiental y cambios en las preferencias de los consumidores, el tren se ha convertido en la opción preferida por muchos viajeros para aquellas rutas donde ambos medios compiten. El tren ofrece una eficiencia temporal similar, e incluso superior, si se calcula el tiempo de viaje de puerta a puerta.

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Sin embargo, tampoco es una solución exenta de problemas. El informe cita estudios que demuestran que la mejora de los servicios ferroviarios (ya sea mediante trayectos más rápidos o tarifas más reducidas) puede llegar a generar un fenómeno de “demanda inducida”. Es decir, que aumenta de tal manera el número total de viajeros que puede terminar limitando parcialmente los beneficios ambientales que se buscaban con el cambio de modalidad de transporte.

El ejemplo más claro es el de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, cuya inauguración y consolidación supuso un incremento del 28% en el número total de personas que viajaban entre ambas ciudades. Por su parte, los expertos de la EASA abogan por un enfoque de integración multimodal donde el tren de alta velocidad y el avión se complementen en los grandes aeropuertos de conexión, facilitando la compra de billetes conjuntos, la gestión del equipaje y la resolución de retrasos.

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Aviones más llenos y rutas más largas

Más allá del debate sobre el transporte y las distancias cortas, el informe de la EASA analiza la situación económica y operativa de la aviación en el viejo continente. En el año 2023, el tráfico de vuelos en los aeropuertos de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) se situó en 8,35 millones, lo que equivale al 91% de los niveles registrados antes del 2019.

Pero el comportamiento de la demanda de pasajeros ha sido más elevado que el número de operaciones en pista. El volumen de viajeros ascendió a 774 millones en 2023, situándose apenas un 4% por debajo de los registros de 2019. Este desfase entre el número de vuelos y de viajeros se explica por una optimización de la capacidad, ya que la tasa media de ocupación de los aviones alcanzó un récord histórico del 84,5%, superando la marca anterior del 83,4% que se había establecido en 2019. Además, los aviones vuelan más lejos, alcanzando una distancia media por trayecto de 1.730 kilómetros en 2023.

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Un proceso que ha alterado las cuotas de poder en el aire. Mientras que en 2019 las compañías tradicionales y las aerolíneas low cost se repartían el mercado a partes iguales (un tercio del total cada una), tras la pandemia el mercado de bajo coste se ha recuperado a una velocidad muy superior, llegando a ostentar la mayor cuota de mercado en 2023. De hecho, la conectividad dentro de las fronteras europeas ya ha superado los niveles de 2019 gracias al impulso de estas operadoras de bajo coste, aunque las conexiones directas con el exterior del continente siguen estando por debajo de la época pre-Covid.

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Vulnerabilidades: geopolítica, combustible y flotas más viejas

Aunque el camino hacia la recuperación no está libre de turbulencias. Actualmente, el sector se está viendo afectado por la geopolítica internacional. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el consecuente cierre del espacio aéreo y las sanciones de la Unión Europea han alterado por completo los flujos de tráfico aéreo con Asia y han congestionado el corredor del sudeste europeo. A esto se suma el impacto en los sobrevuelos derivado del conflicto en Oriente Medio desde octubre de 2023 y un notable incremento de la actividad militar en los cielos europeos.

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A nivel operativo, las aerolíneas también se enfrentan al reto del envejecimiento de sus activos. La necesidad de reincorporar rápidamente los aviones que habían quedado aparcados durante la crisis sanitaria ha provocado que la edad media de la flota europea aumente hasta los 11,8 años en 2023, frente a los 11,6 años que se registraban en 2021. Por el contrario, la edad de jubilación o desguace de las aeronaves matriculadas en Europa ha descendido significativamente, pasando de una media de 27,7 años en 2012 a 24,5 años en 2022.

En cuanto a las proyecciones a largo plazo, la EASA prevé en su escenario base que el sector recupere la cota de los 9,2 millones de vuelos (la cifra de 2019) en el año 2026. A partir de ahí, se espera un crecimiento moderado del 1,1% anual hasta alcanzar los 11,8 millones de vuelos en el año 2050. Estas previsiones de crecimiento son ligeramente más conservadoras que las estimadas en informes anteriores, debido principalmente a los pronósticos del aumento del precio del combustible y una revisión a la baja de la capacidad máxima de gestión de vuelos en los aeropuertos.

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