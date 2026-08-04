El gran susto de Santiago Abascal y Lidia Bedman: sus tres hijos acaban en el hospital en solo tres días

Lidia Bedman y Santiago Abascal. (Instagram)

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Lo que prometía ser un verano marcado por las vacaciones en familia y varias celebraciones personales ha terminado convirtiéndose en unos días de enorme preocupación para Lidia Bedman y Santiago Abascal. La empresaria e influencer ha desvelado que sus tres hijos en común han tenido que ser ingresados en el hospital de forma consecutiva, un episodio que ha afrontado prácticamente sola debido a que el líder de Vox se encontraba en Ceuta por motivos relacionados con su actividad política.

Ha sido la propia Bedman quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la situación se produjo de manera escalonada. “A veces, los planes no son como uno los imagina. Por aquí, en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro”, escribió, sin revelar cuál ha sido el problema de salud que obligó a ingresar a los pequeños.

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Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)

Aunque ha preferido mantener en la intimidad el diagnóstico de sus hijos, la influencer sí ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según explicó, la evolución de los menores ha sido favorable y la familia ya empieza a dejar atrás el complicado episodio vivido durante los últimos días.

La buena noticia tras varios días de preocupación

Pese al enorme susto, Bedman también ha compartido el desenlace más esperado. Dos de sus hijos, Santi y el pequeño Hernán, ya han recibido el alta hospitalaria, una noticia que coincidió, además, con una fecha muy especial para ella.

“Hoy es mi santo. Así que empezar así la semana, con los niños de alta, es un regalazo”, escribía emocionada, mostrando el alivio que siente después de varias jornadas marcadas por la incertidumbre.

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Lidia Bedman ha contando que sus hijos ya están en casa. (Instagram @lidiabedman)

La empresaria también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estos días y aseguró sentirse “infinitamente agradecida” porque todo haya evolucionado favorablemente.

El complicado momento familiar coincidió con la presencia de Santiago Abascal en Ceuta, donde el dirigente de Vox se desplazó para seguir de cerca la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma y participar en distintos actos relacionados con la actualidad política.

Esa circunstancia obligó a Lidia Bedman a afrontar prácticamente sola los sucesivos ingresos hospitalarios de sus hijos, una situación que ella misma dejó entrever en sus publicaciones, reflejando el desgaste físico y emocional que ha supuesto gestionar varios ingresos consecutivos en apenas unas horas.

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Una familia numerosa y muy discreta

Santiago Abascal y Lidia Bedman contrajeron matrimonio en 2018 y tienen tres hijos en común: Jimena, nacida en 2013; Santi, que llegó al mundo en 2015; y Hernán, el benjamín de la familia, nacido en el verano de 2024.

Antes de esta relación, el presidente de Vox ya había sido padre de otros dos hijos durante su anterior matrimonio, por lo que actualmente es padre de cinco.

Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)

Pese a la notoriedad pública del político, tanto él como su mujer siempre han intentado mantener a sus hijos alejados del foco mediático. Por ese motivo, Bedman no ha querido ofrecer más detalles sobre el motivo de los ingresos hospitalarios, limitándose a compartir que los pequeños evolucionan favorablemente y que la familia espera recuperar la normalidad después del gran susto vivido en plena recta final de las vacaciones estivales.

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