España
Agregar Infobae enGoogle

El gran susto de Santiago Abascal y Lidia Bedman: sus tres hijos acaban en el hospital en solo tres días

La influencer ha relatado en sus redes el complicado episodio que ha vivido durante las vacaciones familiares mientras el líder de Vox se encontraba desplazado en Ceuta por su actividad política

Lidia Bedman y Santiago Abascal. (Instagram)
Lidia Bedman y Santiago Abascal. (Instagram)
Guardar

Lo que prometía ser un verano marcado por las vacaciones en familia y varias celebraciones personales ha terminado convirtiéndose en unos días de enorme preocupación para Lidia Bedman y Santiago Abascal. La empresaria e influencer ha desvelado que sus tres hijos en común han tenido que ser ingresados en el hospital de forma consecutiva, un episodio que ha afrontado prácticamente sola debido a que el líder de Vox se encontraba en Ceuta por motivos relacionados con su actividad política.

Ha sido la propia Bedman quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la situación se produjo de manera escalonada. “A veces, los planes no son como uno los imagina. Por aquí, en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro”, escribió, sin revelar cuál ha sido el problema de salud que obligó a ingresar a los pequeños.

PUBLICIDAD

Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)
Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)

Aunque ha preferido mantener en la intimidad el diagnóstico de sus hijos, la influencer sí ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según explicó, la evolución de los menores ha sido favorable y la familia ya empieza a dejar atrás el complicado episodio vivido durante los últimos días.

La buena noticia tras varios días de preocupación

Pese al enorme susto, Bedman también ha compartido el desenlace más esperado. Dos de sus hijos, Santi y el pequeño Hernán, ya han recibido el alta hospitalaria, una noticia que coincidió, además, con una fecha muy especial para ella.

“Hoy es mi santo. Así que empezar así la semana, con los niños de alta, es un regalazo”, escribía emocionada, mostrando el alivio que siente después de varias jornadas marcadas por la incertidumbre.

PUBLICIDAD

Lidia Bedman ha contando que sus hijos ya están en casa. (Instagram @lidiabedman)
Lidia Bedman ha contando que sus hijos ya están en casa. (Instagram @lidiabedman)

La empresaria también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estos días y aseguró sentirse “infinitamente agradecida” porque todo haya evolucionado favorablemente.

El complicado momento familiar coincidió con la presencia de Santiago Abascal en Ceuta, donde el dirigente de Vox se desplazó para seguir de cerca la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma y participar en distintos actos relacionados con la actualidad política.

Esa circunstancia obligó a Lidia Bedman a afrontar prácticamente sola los sucesivos ingresos hospitalarios de sus hijos, una situación que ella misma dejó entrever en sus publicaciones, reflejando el desgaste físico y emocional que ha supuesto gestionar varios ingresos consecutivos en apenas unas horas.

Una familia numerosa y muy discreta

Santiago Abascal y Lidia Bedman contrajeron matrimonio en 2018 y tienen tres hijos en común: Jimena, nacida en 2013; Santi, que llegó al mundo en 2015; y Hernán, el benjamín de la familia, nacido en el verano de 2024.

Antes de esta relación, el presidente de Vox ya había sido padre de otros dos hijos durante su anterior matrimonio, por lo que actualmente es padre de cinco.

Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)
Santiago Abascal y Lidia Bedman han estado de vacaciones con sus hijos en Asturias. (Instagram @lidiabedman)

Pese a la notoriedad pública del político, tanto él como su mujer siempre han intentado mantener a sus hijos alejados del foco mediático. Por ese motivo, Bedman no ha querido ofrecer más detalles sobre el motivo de los ingresos hospitalarios, limitándose a compartir que los pequeños evolucionan favorablemente y que la familia espera recuperar la normalidad después del gran susto vivido en plena recta final de las vacaciones estivales.

Temas Relacionados

Santiago AbascalGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ya ha sido escenario de otros episodios conflictivos en los últimos meses

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Diversas esferas del poder político español señalan a Marruecos por lo sucedido en Ceuta y ven en ello una estrategia de presión política, si bien para algunos la responsabilidad recae en Pedro Sánchez y para otros responde a dinámicas internacionales más amplias

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

La cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar “irregularmente” en España a través de Ceuta o Melilla “no da derecho” a “permanecer” ni “viajar” por el país, y tampoco a “circular” por Europa, pero sí supone “un riesgo grave para la vida” e insiste en que “ninguna sentencia” ha cambiado esto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio

Los jóvenes que incorporan el desayuno a su rutina diaria reducen el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares durante el resto del día

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El paro sube en 19.517 personas en julio por la regularización extraordinaria de migrantes mientras la afiliación supera los 22,5 millones

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje