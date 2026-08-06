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Pablo Cano, optometrista: “Ver el móvil no te hace daño, verlo a oscuras sí”

El experto señala que las condiciones en las que se utiliza el teléfono antes de dormir o el tiempo de exposición provocan fatiga visual

Una mujer consulta su móvil en la cama antes de dormir. (Magnific)
Una mujer consulta su móvil en la cama antes de dormir. (Magnific)
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Las pantallas se han convertido en una presencia constante en la vida cotidiana. Desde el trabajo hasta el ocio, pasando por la comunicación con familiares y amigos, los dispositivos electrónicos ocupan buena parte de las horas del día. El teléfono móvil, en particular, acompaña a millones de personas desde que se despiertan hasta el momento de acostarse.

Sin embargo, diferentes especialistas llevan años advirtiendo sobre las consecuencias que puede tener la costumbre de utilizar el móvil antes de dormir, especialmente cuando se realiza en condiciones poco adecuadas. Puede afectar tanto al correcto descanso como a la vista, por ejemplo. Aun así, consultar las redes sociales, responder mensajes o ver vídeos desde la cama continúa siendo una práctica muy extendida.

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Más allá del tiempo de uso, los expertos recuerdan que también importa el contexto en el que se utilizan estos dispositivos. La iluminación de la habitación o la forma en que el ojo se adapta a la oscuridad pueden influir en la fatiga visual, un aspecto que con frecuencia pasa desapercibido para quienes recurren al móvil como último entretenimiento del día.

Ver el móvil en la oscuridad durante la noche puede provocar fatiga visual. (Magnific)
Ver el móvil en la oscuridad durante la noche puede provocar fatiga visual. (Magnific)

Pablo Cano, optometrista del Centro Óptico Caba (@caba.optometria en TikTok), insiste en que conviene desterrar una idea muy extendida. “Ver el móvil no te hace daño. Lo que te hace daño es que lo veas a oscuras o que lo veas ocho horas al día”. En este sentido, el especialista explica que el problema no reside únicamente en el dispositivo, sino en las condiciones en las que se utiliza y en el tiempo de exposición.

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¿Por qué el ojo se resiente al ver pantallas en la oscuridad?

Al centrarse en el uso nocturno del teléfono, Cano detalla qué ocurre exactamente cuando se consulta la pantalla en una habitación completamente oscura. “¿Por qué te hace daño ver el móvil a oscuras? Pues resulta que nosotros, con lo que vemos bien, bien, bien, es con el centro del ojo”. Esa característica del sistema visual hace que la iluminación del móvil tenga un efecto diferente cuando el entorno permanece sin luz.

Según explica el optometrista, la diferencia de iluminación entre la pantalla y el resto del campo visual obliga al ojo a trabajar en unas condiciones poco favorables. “Cuando miramos un móvil en la oscuridad, lo que sucede es que justo la parte central del ojo está recibiendo toda esa luz y la parte de alrededor, pues está viendo la oscuridad”. Esa situación provoca que el sistema visual tenga que adaptarse a un contraste muy acusado.

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El especialista señala que esa diferencia entre la intensa luminosidad de la pantalla y la oscuridad del ambiente termina pasando factura. Aunque muchas personas asocian las molestias únicamente al brillo del dispositivo, Cano subraya que el entorno en el que se utiliza también desempeña un papel importante.

“Si lo que queremos hacer es usar el móvil de noche, tendremos que utilizar la luz de la mesilla de noche o algo así para que el resto del entorno del móvil también tenga algo de luz”. De este modo, el contraste entre la pantalla y la habitación disminuye y el esfuerzo que realiza el ojo es menor.

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