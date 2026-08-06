Ocho normas que debes cumplir para prevenir los incendios forestales y proteger los espacios naturales durante el eclipse solar del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse solar total en España. (MICIU/Europa Press)

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España ya cuenta las horas para la llegada de uno de los eventos astronómicos del siglo: el eclipse solar total que tendrá lugar este 12 de agosto. A este le seguirán otros dos eclipses en 2027 (total) y 2028 (anular), formando un trío que traerá al país a millones de visitantes.

El próximo miércoles, los espacios naturales se llenarán de gente deseosa de formar parte de este asombroso fenómeno. Desde A Coruña a Castellón, pasando por Teruel o Logroño, montañas, montes, campos y costas recibirán una significativa afluencia, pues es en estos entornos donde mejor podrá disfrutarse.

Sin embargo, la actividad, si no se realiza con conciencia, puede entrañar ciertos riesgos, a lo que se suma el hecho de que la masificación de los entornos naturales casi siempre suele derivar en perturbaciones del medio o su fauna, por ejemplo, por acumulación de residuos.

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El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en España. La banda más oscura es la franja de totalidad, donde el Sol llegará a ocultarse completamente. Los contornos en esa banda indican la duración de la totalidad. (ING)

Es por este motivo por el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha compartido una serie de normas, pautas o recomendaciones para disfrutar de una observación segura del eclipse solar en espacios naturales: “Es importante recordar que estamos en temporada de alto riesgo de incendios, con temperaturas elevadas y vegetación muy seca”.

Evitar los incendios forestales durante el eclipse

El verano está siendo especialmente problemático en cuanto a incendios forestales se refiere. Este año se ha producido el que es considerado el mayor fuego del país desde que existen registros por su superficie afectada: en el Burgohondo (Ávila), que ayer por la tarde bajó a IGR-1 después de haber arrasado cerca de 50.000 hectáreas.

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A este se suman otros que han sido también muy importantes, como el de la sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, el de La Mierla (Guadalajara) o el de La Vall d’Uixó (Castellón).

Un coche calcinado por el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Para evitar que un evento tan importante como el del eclipse del 12 de agosto se convierta en una tragedia, el MITECO recuerda que está prohibido encender ningún fuego, pues “incluso un pequeño foco puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones”: “La normativa española prohíbe cualquier tipo de fuego en áreas forestales durante esta época del año”.

Además, recomienda no aparcar sobre vegetación seca, pues cualquier componente caliente del vehículo (como el catalizador), puede iniciar un incendio; mantener libres los accesos para emergencias, ya que “aparcar en pistas forestales puede bloquear rutas usadas por servicios de emergencia”, y consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios. “Antes de desplazarse, es importante conocer la situación del día para ajustar rutas o evitar zonas con riesgo extremo.

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Proteger el entorno natural durante el eclipse

El entorno natural elegido para disfrutar del eclipse solar total no debe ser protegido solamente contra los incendios forestales. Una máxima de las actividades realizadas en la naturaleza es dejarlo todo igual que lo encontraste o incluso mejor, por lo que la basura debe volver en la mochila de los visitantes o ser depositada en los puntos destinados para ello.

“Las aglomeraciones generan un impacto notable en la naturaleza. Mantener las zonas limpias de residuos proteger la fauna y la flora del lugar y minimiza la degradación ambiental”, explica el MITECO.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Además, recomienda evitar saturar las zonas frágiles, como pueden ser ciertos parques protegidos, humedales o áreas de montaña en las que hay riesgo de erosión, hielo y barro, así como una mayor dificultad de rescate. Es importante también “estar informado de zonas no recomendadas o prohibidas por las autoridades”.

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También deben evitarse las perturbaciones en la fauna local, que pueden alterarse ante la presencia masiva de público, especialmente las aves. Mayor estrés sufrirán durante el eclipse solar, por el cambio repentino de luz. Es importante, por ejemplo, evitar tocar, perseguir o molestar a los animales, así como los ruidos demasiado altos (como pueden ser los altavoces con música, por ejemplo).

Por último, el MITECO recuerda que hay que estar atento para no invadir fincas ni terrenos agrícolas. “La búsqueda de espacios abiertos llevó en eventos pasados a la invasión accidental de propiedades privadas. Respetar los terrenos privados y, especialmente, los agrícolas previenen conflictos y daños involuntarios”.

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