Marta Sanahuja, jurado de ‘MasterChef’, anuncia la pérdida del bebé que esperaba con un desgarrador mensaje

Marta Sanahuja en la presentación de 'MasterChef'. (Europa Press)

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Marta Sanahuja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La creadora de contenido gastronómico, conocida por millones de seguidores como Delicious Martha y una de las incorporaciones al jurado de MasterChef, ha anunciado que ha perdido el bebé que esperaba. Lo ha hecho a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha querido compartir el dolor por la pérdida y, al mismo tiempo, tender la mano a otras mujeres que han pasado por una experiencia similar.

Hasta ahora, Sanahuja no había hecho público su embarazo. Por eso, la noticia ha sorprendido profundamente a sus seguidores, que han llenado la publicación de mensajes de cariño y apoyo tras conocer el duro momento que atraviesa la influencer, que ya es madre de un niño de dos años junto a su pareja, Rubén García.

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La publicación comienza con unas palabras que, según explica, marcaron el inicio de “la peor pesadilla”. “‘No hay latido’. Y ahí empieza la peor pesadilla. Las tres palabras que ninguna madre desearía escuchar jamás”, escribe Marta, describiendo el instante en el que recibió la noticia de que el embarazo no podía continuar.

Marta Sanahuja ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto. (Instagram @deliciousmartha)

A continuación, reconoce el profundo dolor que está viviendo y admite que no existen palabras capaces de aliviar una pérdida así. “No hay consuelo para una pérdida así. Solo tiempo. Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello”, añade en un texto que refleja el proceso de duelo que afronta junto a su familia.

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Un mensaje para acompañar a otras mujeres

Más allá de compartir su experiencia personal, Marta Sanahuja ha querido utilizar su enorme comunidad en redes sociales para visibilizar una realidad de la que, según ella misma da a entender, todavía cuesta hablar. La influencer explica que ha decidido hacer pública esta vivencia con la esperanza de que otras mujeres que hayan pasado por una situación similar puedan sentirse comprendidas y acompañadas.

Marta Sanahuja ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto. (Instagram @deliciousmartha)

“Comparto esto con el dolor de mi corazón roto hecho añicos, en mil pedazos. Pero con la seguridad absoluta de que muchas os sentiréis acompañadas, entendidas, menos solas”, escribe en uno de los fragmentos más emotivos de su mensaje.

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Marta Sanahuja ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto. (Instagram @deliciousmartha)

La creadora de contenido también insiste en la importancia de desterrar el sentimiento de culpa que muchas mujeres experimentan tras una pérdida gestacional y recuerda que, en la mayoría de los casos, no hay nada que pudiera haberse hecho para evitarla. Con ese objetivo, concluye su publicación enviando un mensaje de fortaleza y apoyo a quienes atraviesan una situación parecida.

“Os abrazo muy, muy fuerte. Somos unas guerreras. Saldremos de esta y lo haremos aún más fuertes”, afirma. Además, Marta ha querido rendir homenaje al bebé con una bonita fotografía al cielo que le dedica a su “bebé estrella”.

Marta Sanahuja ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto. (Instagram @deliciousmartha)

La publicación ha recibido miles de reacciones en apenas unas horas. Entre los mensajes de apoyo destacan los de seguidores, compañeros del mundo de la comunicación y otros creadores de contenido, que han querido arropar a Marta Sanahuja en uno de los episodios más dolorosos de su vida y agradecerle la valentía de compartir públicamente una experiencia tan íntima.

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