España
Agregar Infobae enGoogle

Construyó su propia casa a los 13 años en el jardín: 8 metros cuadrados y 3 reglas de sus padres

Con solo 1500 dólares y mucho ingenio, Luke Thill se ponía manos a la obra para construir su propia minicasa

Luke enseñando su casa por fuera y por dentro.
Luke Thill construyó su propia casa ahorrando dinero y utilizando materiales reciclados. (Luke Thill)
Guardar

El proyecto está financiado al 100% por él. Trabajó y ahorró ese dinero para construir su pequeña casa. A los 13 años, Luke Thill sorprendió a su entorno en Dubuque, Iowa, al presentar una casa de 8 metros cuadrados levantada en el jardín de sus padres.

El origen de la idea surgió durante el verano de 2016, cuando Luke descubrió videos sobre casas diminutas navegando en YouTube. Esa inspiración se transformó pronto en una meta concreta de construir su propia vivienda bajo sus reglas. Como detalló el Des Moines Register, sus padres, Greg y Angie Thill, aceptaron la iniciativa bajo tres condiciones: “Tú recaudas el dinero. Tú lo construyes. Es tuyo”. No habría anticipos ni ayuda financiera directa. El joven debía encargarse de cada etapa, desde el presupuesto hasta la ejecución.

PUBLICIDAD

Trueques, materiales reciclados y trabajo para conseguir su objetivo

Durante casi un año, Luke Thill cortó césped, limpió garajes y realizó trabajos ocasionales en el vecindario. Parte de los fondos también provinieron de una campaña en línea. La creatividad fue clave: cuando no tenía recursos, recurrió al trueque. Así, un vecino electricista ofreció cablear la casa a cambio de la limpieza de su garaje. En declaraciones recogidas por el Des Moines Register, Luke recordó: “Aprendí a negociar y a resolver problemas con adultos, cosas que no se enseñan en la escuela”.

La construcción avanzó utilizando aproximadamente un 75% de materiales reciclados y donados. El revestimiento exterior incluía restos de la casa de su abuela, mientras que la puerta principal y varias ventanas llegaron de manos de un amigo de la familia. Las cortinas fueron obra de su abuela y la decoración interior contó con el apoyo de su madre. El exterior combinaba tejas de cedro y revestimiento de vinilo, según lo que pudo recuperar. Una pequeña terraza completó el acceso a la vivienda.

PUBLICIDAD

En el interior, Luke Thill consiguió instalar una pequeña cocina con nevera y microondas, una zona de estar con puf, una mesa plegable y un televisor. La cama está ubicada en un altillo al que se accede por una escalera. Según informaron medios estadounidenses, el espacio total ronda los 8 metros cuadrados, incluido el altillo. “Me obsesioné con las casas diminutas, así que decidí construir la mía propia”, declaró Luke a ABC News cuando su experiencia se viralizó.

El proyecto tiene limitaciones. No dispone de agua corriente ni baño. Para lavarse las manos, utiliza un recipiente con grifo y palangana y para el resto de las necesidades, acude a la casa principal. “Es más un cobertizo mejorado que una residencia permanente”, describió Luke en diálogo con el Des Moines Register. Para aliviar el calor, diseñó un sistema de aire acondicionado casero con filtros, agua y un ventilador, lo que despertó curiosidad y elogios en redes sociales.

Inspiración y el inicio del movimiento de las minicasas

La torre eléctrica que se ha convertido en una minicasa de 25m² (Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmaker / Bas Gijselhart)
La torre eléctrica que se ha convertido en una minicasa de 25m² (Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmaker / Bas Gijselhart)

La historia de Luke Thill se sumó rápidamente al movimiento de las casas diminutas en Estados Unidos. Tras su hazaña, participó como orador en TinyFest Midwest, un festival especializado, y abrió un canal de YouTube para compartir el proceso de construcción. Su siguiente objetivo es levantar una casa sobre un remolque, pensada para llevarla a la universidad y así ahorrar en alquiler.

Otros jóvenes también han protagonizado iniciativas similares: Jos y Fenna, por ejemplo, construyeron su casa a los 29 años por 75.000 euros, logrando reducir su jornada laboral y aumentar su capacidad de ahorro. En otra escala, el caso de un danés que construyó una vivienda de 16 metros cuadrados en el bosque o el estadounidense que afirma vivir en la casa más pequeña del mundo, con solo 1,8 metros cuadrados de superficie.

Para Greg Thill, padre de Luke, la experiencia representó una oportunidad de aprendizaje fuera de la escuela. “Fue una manera de que mi hijo hiciera algo concreto y útil para su vida”, expresó en el Des Moines Register. En el proceso, Luke aprendió a administrar un presupuesto, negociar, organizar recursos y trabajar con adultos, habilidades que, según su entorno, pocos adolescentes desarrollan tan temprano.

Temas Relacionados

ViviendaYouTubeViralesEspaña NoticiasEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

El sismo se ha sentido en todo el norte de la Toscana

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” en el mar iba a generar un “problema”

Así lo expresaba este lunes un funcionario del ministerio de Exteriores marroquí, en una rueda de prensa en la que también afirmó que la relación entre Madrid y Rabat es “perfecta” y que las fuerzas fronterizas del país se vieron superadas por el volumen de personas

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” en el mar iba a generar un “problema”

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

La nadadora barcelonesa se ha impuesto con 263,6250 puntos y ha superado por sólo 0,2433 a la bielorrusa Vasilina Khandoshka

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Echar un chorro de vinagre en el agua de cocción del huevo poché: para qué sirve y por qué es el truco para un desayuno perfecto

Más allá de aliñar ensaladas, el vinagre tiene otros muchos usos en la cocina gracias a su carácter ácido

Echar un chorro de vinagre en el agua de cocción del huevo poché: para qué sirve y por qué es el truco para un desayuno perfecto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”