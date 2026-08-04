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Georgina Rodríguez responde a las críticas a su físico tras las fotografías en un barco : “Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres”

La empresaria ha publicado un post en Instagram donde admite estar orgullosa de sus curvas y que “el verdadero éxito es vivir en paz”

Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico tras las fotografías en un barco este verano (@georginagio)
Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico tras las fotografías en un barco este verano (@georginagio)
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Desde que se hicieron públicas unas fotos de Georgina Rodríguez en un yate con su familia, las críticas no se han hecho esperar. Cientos de usuarios de internet lanzaron ataques al presenciar celulitis en sus piernas y por sus curvas. Sin embargo, la que en unos días será la mujer de Cristiano Ronaldo ha aprovechado esta ola de hate y la nueva tendencia a la delgadez extrema para dar un mensaje claro: “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, expone.

Este mensaje, aunque la afecta directamente, no lo ha hecho por defenderse. Como subraya: “Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres”. Así, ha matizado que “si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", sostiene la empresaria. Al final, gracias a esta “dosis de psicología positiva” que inculca a sus hijos, también tiene efecto en ella para “seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”.

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Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico (@georginagio)
Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico (@georginagio)

“A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa”

La influencer hispano-argentina ha expresado que tras ver “todo tipo de comentarios” sobre las fotos que se han hecho públicas, ha podido ver cómo “unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…“. En un primer momento, Georgina le confesó a Cristiano Ronaldo: “Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”.

No obstante, el futbolista le recordó que no vive de su imagen, sino que “vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?”. También le comentó que “es normal que te envidien”, entre otros muchos consejos. Ante ello, la empresaria admite que “a veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa”.

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Pero lo que la hispano-argentina recalca es que hay un dato curioso: “Esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia”, escribe. De hecho, uno de los años en los que recibió más críticas fue a los pocos meses de dar a luz a su hija Bella Esmeralda. Por lo que no puede evitar preguntarse: “¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?“.

Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico (@georginagio)
Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico (@georginagio)

“Amo mis curvas y la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”

Georgina Rodríguez suele publicar contenido en sus redes sociales sobre su familia, su pareja y también sobre sus hábitos de belleza o de ejercicio. “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar”, aclara.

Aun así, la empresaria matiza que “nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí”, añade. Una idea que denota una relación sana con el entrenamiento. Igualmente, ha comentado: “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”. Y es que “el cuerpo que me sostiene me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”, sentencia.

Por lo que en definitiva, “para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó”, avanza. Más bien, para Georgina Rodríguez, “el verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir”, concluye.

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