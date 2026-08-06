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Eclipse solar del 12 de agosto: consulta la hora exacta y la visibilidad en tu municipio en este mapa interactivo

El eclipse solar de este mes permitirá, por primera vez en más de un siglo, presenciar la noche en pleno día en varias regiones de España. Elegir el punto de observación óptimo y contar con la protección ocular adecuada permitirá disfrutar al máximo de este evento único

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.
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Menos de una semana para el eclipse solar total. El 12 de agosto, el día se hará noche durante unos minutos, la primera vez que algo así sucede en España desde el año 1905. Además, será el primero del Trío de Eclipses: el 2 de agosto de 2027 será el más largo del siglo XXI y traerá hasta cinco minutos de oscuridad total a Ceuta y Melilla. Y el tercero, el 26 de enero de 2028, será anular: el aro que rodeará la sombra de la luna será más visible.

Al atardecer del próximo miércoles, 12 de agosto, la luna comenzará a cubrir el sol sobre las 19:30 y, en torno a las 20:30, concluirá la totalidad, dando paso entonces a otro eclipse parcial que se mantendrá en el cielo hasta la puesta de sol, sobre las 21:19. A pesar de que la luna llegará a tapar el sol del todo, solo una franja, si bien de buen tamaño, de la península ibérica podrá disfrutar de este evento astronómico en su totalidad, y en el resto de España se verá al 99%.

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Un mapa interactivo para planear al detalle la observación del eclipse

La diferencia, si bien intuitivamente parecería poca, es, sin embargo, significativa, principalmente por la diferencia en la oscuridad —que en un eclipse total permite apreciar, de forma indirecta o con la protección ocular adecuada, todo detalle de la corona— y por la duración del evento. Si se tiene posibilidad - e interés - de apreciar este evento astronómico con todo lo que puede ofrecer, quizás lo suyo es hacerlo. Igual no hace falta ni salir del barrio: este mapa interactivo de Xataka permite consultar al máximo detalle, municipio a municipio, cómo se verá el eclipse y la hora a la que podrá observarse.

Qué es un eclipse solar y sus tres tipos

Una coincidencia astronómica determina la posibilidad de los eclipses solares: el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, pero se encuentra a unas 400 veces más lejos de la Tierra. Como resultado, ambos cuerpos presentan un tamaño aparente casi idéntico en el cielo, lo que permite que la Luna oculte el disco solar con una precisión notable.

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La órbita lunar, sin embargo, no es perfectamente circular. La distancia entre la Tierra y la Luna varía ligeramente, modificando el tamaño aparente del satélite. Un pequeño cambio en esa distancia basta para decidir el tipo de eclipse que se observa: uno total, en el que el Sol desaparece completamente tras la Luna; uno anular, en el que la Luna resulta demasiado pequeña y deja visible un anillo de luz; o uno parcial, en el que solo una parte del disco solar queda cubierta.

El eclipse total, el más escaso y espectacular, se produce cuando la Luna cubre por completo la superficie visible del Sol. Solo quienes se sitúan en la estrecha umbra experimentan unos minutos de oscuridad, con un descenso de temperatura y la aparición de la corona solar, que en circunstancias normales es invisible. Un eclipse del 99% no equivale a la experiencia de la totalidad: basta un mínimo porcentaje de luz solar para impedir la visibilidad de la corona y mantener el ambiente en penumbra. De ahí que, si se tiene la intención de ver el eclipse total, lo suyo sea comprobar desde dónde.

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