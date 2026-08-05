Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta (EFE/Reduan Dris)

Guardar

La prefectura de M’diq-Fnideq (Castillejos) ha abierto una investigación interna sobre varios agentes de la administración local por su posible abandono de sus puestos de trabajo y su implicación en el cruce masivo a Ceuta. Esta iniciativa responde a información recibida sobre la actuación de algunos empleados, que podrían haber aprovechado la situación de confusión generada por la llegada masiva de migrantes para ausentarse de sus funciones, según informa el medio marroquí Press Tetouan.

Según fuentes citadas por el mismo medio, el objetivo de la investigación es aclarar los hechos y establecer si existen responsabilidades administrativas por el suceso, que se ha cobrado 141 vidas. De momento, la investigación sigue adelante bajo la supervisión de las autoridades competentes, y se está a la espera de que concluyan tanto los trámites legales como los administrativos requeridos. Hasta ahora, la prefectura no ha hecho pública ninguna declaración oficial sobre este proceso.

PUBLICIDAD

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Un tribunal de Marruecos procesa a 25 personas por facilitar la entrada irregular a Ceuta

Además, el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán (Marruecos) ha comenzado a revisar los procedimientos abiertos contra 25 personas investigadas por su presunta relación con la organización y facilitación de intentos de entrada irregular hacia Ceuta, según información de Hespress difundida por Europa Press. Estas diligencias forman parte de una investigación mayor iniciada tras los recientes cruces en la frontera, que movilizó a distintos cuerpos de seguridad.

En una de las causas, la Fiscalía ha llevado a juicio a siete personas acusadas de delitos como rebelión armada cometida en grupo, insultos a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, violencia contra agentes y daños a bienes públicos. En otro procedimiento, el Ministerio Público investiga a dos personas por supuesta organización de salidas a través de pasos fronterizos no habilitados, transporte de pasajeros sin licencia y colaboración en esa actividad.

PUBLICIDAD

Las autoridades judiciales marroquíes mantienen abiertas otras investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en los últimos días, con el objetivo de depurar responsabilidades y detectar la posible implicación de más personas en la organización o facilitación de intentos de migración irregular hacia Ceuta.

Mientras que el Ejecutivo español ha agradecido la “colaboración” marroquí para afrontar la crisis -algo que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta pone en duda, añadiendo que Marruecos “no es fiable”- , otros actores del poder político español y socios europeos, distintas formaciones políticas y la propia Ciudad Autónoma de Ceuta responsabilizan a Marruecos de permitir la entrada masiva, si bien el propio Gobierno de España también ha sido señalado por la oposición española y socios europeos como responsable.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

En respuesta a la situación, el Gobierno marroquí niega haber actuado bajo “presiones ni chantaje” el pasado jueves y ha mostrado su “decepción” ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes ha acusado de “instrumentalizar” la crisis migratoria para sus propios intereses electorales.

Fuentes diplomáticas marroquíes, citadas por Europa Press, han descartado cualquier relajación en las políticas migratorias y han afirmado que “quien intente atravesar” la frontera de forma irregular “sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno”, un “compromiso” que, según estas fuentes, se mantiene desde hace “años”.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, decía este miércoles que aún hay en torno a 6.000 personas en situación irregular en la ciudad; mientras que la Delegación del Gobierno las cifra en unas 2.000. De todas ellas, muchas son menores de edad, pero todavía no hay una cifra oficial: el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, estima el número en 500. Por su parte, Juan Jesús Vivas, presidente autonómico, explica que “ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica”, cifrando en alrededor de 1.100 los que están siendo atendidos.

PUBLICIDAD