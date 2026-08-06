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Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

Las tres comunidades aportadoras netas terminan con una financiación por habitante igual o superior a la media, mientras Valencia, Murcia y Andalucía quedan por debajo pese a no transferir nada al resto

Mapa de España dividido en comunidades autónomas con líneas doradas. Billetes de cinco euros, billetes de dos euros, monedas de uno y dos euros.
Billetes y monedas de euro se extienden sobre un mapa de las comunidades autónomas de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% de los flujos redistributivos del sistema autonómico, según se puede calcular a partir de los datos de la liquidación de 2024 analizados por el economista Ángel de la Fuente en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Las tres comunidades, las únicas aportadoras netas, transfieren al resto 11.409 millones de euros, frente a los 13.238 millones que aporta directamente el Estado. El total de recursos redistribuidos a través del sistema de financiación autonómica (SFA) alcanzó en 2024 los 24.647 millones de euros.

La aportación de cada una de las tres comunidades es muy desigual. Madrid es, con diferencia, la mayor contribuyente neta: aporta 8.681 millones más de lo que recibe, una cifra equivalente al 25,88% de sus ingresos tributarios. Cataluña transfiere 2.315 millones (el 7,28% de su recaudación) y Baleares, 413 millones (el 7,85%). El resto de las quince comunidades de régimen común son receptoras netas.

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El motivo está en la capacidad tributaria de estos tres territorios. Por cada 100 euros de media nacional generados en impuestos por habitante ajustado, Madrid produce 135, Baleares 118,5 y Cataluña 110,6. El SFA toma ese excedente y lo redistribuye a través del Fondo de Garantía, que absorbe el 75% de los ingresos tributarios de todas las comunidades y los reparte en función de la población ajustada, no de lo que cada territorio aporta.

El sistema recorta la ventaja de Madrid y Cataluña, pero no las deja por debajo

El resultado final, sin embargo, matiza el relato habitual sobre el agravio de las comunidades aportantes. Tras aplicar todos los mecanismos del sistema, Madrid obtiene una financiación efectiva por habitante ajustado de 100,3 sobre una media de 100, Cataluña, de 102,6, y Baleares, de 109,2. Las tres acaban por encima de comunidades sin aportación neta al sistema redistributivo, como Valencia (92,8), Murcia (92,0) o Andalucía (94,7). El sistema no penaliza a las comunidades ricas, recorta su ventaja hasta situarlas cerca de la media.

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Infografía sobre financiación autonómica española que muestra un mapa con flujos de dinero, iconos de monedas y edificios, datos y texto explicativo.
La infografía detalla las aportaciones y el impacto territorial del sistema de financiación autonómica español, indicando que Madrid, Cataluña y Baleares contribuyen al 46% del total redistribuido en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el informe de Fedea señala que el Fondo de Garantía reduce drásticamente las diferencias entre territorios (la desviación estándar del índice de financiación cae de 22,2 a 6,1 puntos tras su aplicación), pero que las transferencias verticales posteriores (Fondo de Suficiencia, Fondo de Cooperación y Fondo de Competitividad) vuelven a ampliarlas hasta 7,5 puntos y, sobre todo, alteran por completo la ordenación de las comunidades. El reparto final no guarda una relación directa ni con la riqueza ni con la necesidad de cada territorio, según el ‘think tank’.

El Estado sigue aportando la mayor parte

En el lado receptor, Andalucía es la comunidad que más recursos netos obtiene del sistema en términos absolutos: 6.114 millones, el 26,25% de sus ingresos tributarios. Le siguen Canarias, con 4.439 millones (el 96,60% de su recaudación), y Galicia, con 2.844 millones (35,27%). Extremadura recibe 1.886 millones, cifra que representa el 72,11% de lo que ingresa por impuestos. En total, diez comunidades reciben transferencias de nivelación que superan el 20% de sus ingresos tributarios homogéneos.

Sin embargo, el peso del Estado en la ecuación es mayor que el de las tres comunidades aportantes juntas. Los 13.238 millones que aporta directamente el Gobierno central representan el 53,7% del total redistribuido, frente al 46,3% que proviene de Madrid, Cataluña y Baleares. La aportación estatal, no obstante, apenas creció un 0,14% respecto a 2023, mientras los ingresos tributarios autonómicos lo hicieron un 10,3%.

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