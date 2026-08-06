La Aemet avisa de fuertes lluvias con tormentas de granizo en Cataluña, Aragón y Castellón mientras Canarias no se despide del calor intenso

Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)

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Las tormentas y el calor seguirán siendo los protagonistas un día más. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que a lo largo de este jueves se incremente la inestabilidad en el norte de la península, lo que se traduce en lluvias fuertes y persistentes en la vertiente cantábrica y en los Pirineos. También caerán y con fuerza en nordeste peninsular, especialmente en Cataluña, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, conforme detalla portavoz del organismo público, Rubén del Campo, en un comunicado. “Van a ser probables los chubascos con tormentas localmente fuertes o incluso muy fuertes y con granizo”, avisa. En el resto de España el tiempo será muy diferente.

En el resto de la península y Baleares se esperan cielos despejados. El mercurio, por su parte, va a seguir subiendo, salvo en Canarias, donde por fin habrá un descenso tras un episodio de calor extremo que ha dejado máximas de 44 grados en Gran Canaria. Aún así, las temperaturas seguirán siendo elevadas. Por esta razón pero también por las lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento, la Aemet ha activado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

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Once comunidades autónomas en aviso

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 6 de agosto de 20226. (Aemet)

En Andalucía se esperan tormentas de nivel amarillo (peligro bajo) en áreas de Almería y Granada, con posibilidad de granizo menudo. Además, se prevén temperaturas máximas elevadas en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, que pueden alcanzar hasta 39 grados y localmente 40 grados en algunos puntos de Jaén y Córdoba.

Aragón cuenta con avisos de nivel amarillo por lluvias en Huesca, Zaragoza y Teruel. También habrá tormentas de nivel amarillo en las tres provincias, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. En el este de Teruel el aviso sube a nivel naranja, debido al riesgo de granizo y viento intenso.

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En Canarias se mantiene un aviso naranja (peligro importante) por viento en La Gomera, donde se esperan rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en la vertiente noroeste. Además, hay avisos de nivel amarillo por viento en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y Tenerife, con rachas que podrán llegar a 80 kilómetros por hora en zonas altas de La Palma y 70 kilómetros por hora en otras áreas afectadas. Las temperaturas máximas también estarán bajo aviso amarillo, con registros de hasta 34 grados en las medianías de Gran Canaria y La Palma. Por otro lado, se activa un aviso amarillo por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife.

En Castilla y León se activa el nivel amarillo por temperaturas máximas en zonas de Ávila y Segovia, donde se prevén valores de hasta 36 grados.

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Castilla-La Mancha tendrá avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, con registros de hasta 36 grados y 38 grados en el valle del Tajo. El aviso se cumplirá sobre todo en zonas bajas de las Alcarrias.

Cataluña afronta avisos naranja por lluvias y tormentas en las cuatro provincias, con precipitaciones intensas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo grande y rachas muy fuertes de viento. También establecen avisos amarillos por lluvias, tormentas y temperaturas máximas de hasta 34 grados en Girona.

Una mujer corre por un paso de peatones bajo una intensa lluvia en Valencia. (EFE/ Juan Carlos Cárdenas)

La Comunidad de Madrid activa avisos de nivel amarillo por temperaturas altas, con máximas de hasta 36 grados.

En la Comunidad Valenciana hay avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en Castellón y Valencia, con riesgo de granizo y rachas de viento muy fuertes. Se prevén acumulados de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Castellón.

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Extremadura presenta avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 38 grados en el norte de Cáceres y en el entorno del Tajo y Alagón.

Galicia activa avisos de nivel amarillo por nieblas en Lugo durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad que podrá reducirse a 150 metros, principalmente en la zona de la A-8 a la altura de Mondoñedo, según detalla la Aemet.

En la Región de Murcia también hay aviso de nivel amarillo por tormentas en el noroeste, que pueden ir acompañadas de granizo menudo.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

El calor y las tormentas se instalan en España

El viernes será una jornada más estable en general, aunque de nuevo, adelanta Del Campo, podrán formarse tormentas en el este de la península, “un día más localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos y del sistema Ibérico”. En cuanto a los termómetros, podrán superarse los 38 a 40 grados en buena parte del nordeste, centro y sur de la península y los 40 grados en el Guadalquivir.

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De cara al fin de semana, las temperaturas descenderán ligeramente en general, aunque en el Cantábrico esta bajada será algo más acusada. “Seguiremos con calor, no extremo, pero sí intenso, superando otra vez los 34 grados en la meseta norte, los 36 a 38 grados en buena parte del nordeste, centro y sur peninsular y en Mallorca, y los 38 a 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso más de 40 en este último valle”, apunta el portavoz.

Descenso de las temperaturas en Canarias

El sábado todavía será una jornada calurosa en Canarias, pero el domingo se espera una bajada acusada de las temperaturas en el archipiélago. Así ya quedarán en valores algo más normales estas temperaturas, pero todavía se podrán superar los 32 a 34 grados en puntos del sur de las islas.

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