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Consumir 2 o 3 veces sardinas en lata a la semana es recomendable para la salud, según nutricionistas

Un alimento económico, versátil y nutritivo que gana protagonismo en la despensa

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Beneficios de una lata de sardinas
Consumir 2 o 3 veces sardinas en lata a la semana es recomendable para la salud.

Llegar a casa, abrir la despensa y encontrarte unas latas puede marcar la diferencia entre improvisar algo poco equilibrado o resolver la comida en pocos minutos. Unas sardinas en aceite de oliva, al natural o con cualquier tipo de salsa, pueden salvar más de una cena, consolidándose como un recurso habitual en muchos hogares.

Las sardinas en lata son uno de los alimentos más prácticos y nutritivos que pueden formar parte de la despensa habitual. Su facilidad de consumo, su precio asequible y su elevado valor nutricional las convierten en una opción recurrente para quienes buscan mantener una dieta equilibrada sin complicaciones en la cocina. Según varios nutricionistas, su consumo de forma regular no solo es seguro, sino también recomendable.

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En palabras de la nutricionista Carla Rossini, especializada en bienestar y alimentación saludable, en una entrevista con Cocina Fácil, “las sardinas en lata son una muy buena fuente de proteína de alta calidad y, además, aportan ácidos grasos omega-3, con beneficios claros para la salud”. Este perfil nutricional, explica, las sitúa como un alimento especialmente interesante dentro de una dieta variada.

Rossini añade además un aspecto clave que a menudo pasa desapercibido: “También destacan por su contenido en calcio, ya que al consumirlas en lata solemos ingerir parte de la espina, que es especialmente rica en este mineral. Esto las convierte en un alimento muy interesante para los huesos”. En este sentido, la experta recomienda su consumo “2 o 3 veces por semana dentro de una alimentación equilibrada”.

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Nutrición, salud cardiovascular, recetas con sardinas, protección de océanos, sardinas frescas, reducción de residuos, etiquetado ecológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las sardinas destacan por su contenido en calcio al ingerir la espina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alimento completo, práctico y saludable

La nutricionista Patricia Ortega, según recoge Cocina Fácil, respalda esta visión y subraya que las sardinas en lata “son muy completas, ya que aportan proteína de alta calidad, omega-3 (EPA y DHA), calcio (si incluyen espina) y vitamina D”. Además, añade un dato relevante sobre su impacto en la salud: “Su consumo 2 o 3 veces por semana se asocia con beneficios cardiovasculares y óseos”.

En la misma línea se expresa la nutricionista Sonia Sáez, quien destaca la densidad nutricional de este alimento: “Sí, las sardinas en lata son alimentos muy completos porque concentran muchos nutrientes”. Además, insiste en la importancia de integrarlas dentro de una dieta variada y recuerda que, aunque son saludables, “no basar toda la ingesta de pescado en productos en conserva, sino combinarlos con pescado fresco y otras fuentes proteicas”.

Más allá de su perfil nutricional, otro de los puntos que destacan los especialistas es su practicidad. El nutricionista Pablo Ojeda señala que “las sardinas en lata son alimentos recurso para cuando no tienes tiempo de cocinar”. Además, subraya su utilidad en el día a día: “Te ayudan a mantener una alimentación saludable, rápida y rica en proteínas y nutrientes”.

Las sardinas en lata son alimentos recurso para cuando no tienes tiempo de cocinar. (Daniel Rodrigues/The New York Times)
Las sardinas en lata son alimentos recurso para cuando no tienes tiempo de cocinar. (Daniel Rodrigues/The New York Times)

Por qué sus nutrientes son tan beneficiosos

El valor de las sardinas en lata no está solo en su comodidad, sino en la combinación de nutrientes que aportan. Su contenido en omega-3, especialmente EPA y DHA, contribuye a la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y favorecer el buen funcionamiento del corazón. Además, estos ácidos grasos tienen un papel importante en la salud cerebral y en la reducción de procesos inflamatorios.

La presencia de calcio, especialmente cuando se consumen con espina, las convierte en un aliado para la salud ósea, ayudando a mantener huesos fuertes y a prevenir problemas como la osteoporosis. A esto se suma la vitamina D, fundamental para la absorción del calcio y para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Su aporte de proteínas de alta calidad, por su parte, contribuye al mantenimiento de la masa muscular y a una mayor sensación de saciedad, lo que las hace especialmente interesantes dentro de una alimentación equilibrada.

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