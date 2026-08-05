España
Agregar Infobae enGoogle

Asesinada una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos, presuntamente, de un compañero con el que había mantenido una relación sentimental

El presunto atacante, compañero de la víctima en el cuartel, irrumpió en las instalaciones y efectuó varios disparos que acabaron con la vida de la agente e hirieron de gravedad a un teniente

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (Europa Press)
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (Europa Press)
Guardar

Una agente de la Guardia Civil ha muerto este miércoles tras recibir varios disparos presuntamente efectuados por su expareja, también miembro del Instituto Armado, en el cuartel de Llanes (Asturias). El ataque, ocurrido poco antes de las 13:30 horas, ha dejado además un teniente herido grave y al presunto agresor detenido y también herido, según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando datos del caso y lo investiga como un presunto crimen machista.

Las primeras investigaciones apuntan a que el supuesto autor, destinado actualmente en la Comandancia de Zamora y que anteriormente había sido compañero de la víctima en el cuartel de Llanes, accedió al acuartelamiento y, tras proferir varios gritos, abrió fuego contra la agente. La mujer, que se encontraba de servicio en ese momento, falleció como consecuencia de los disparos.

PUBLICIDAD

Durante el tiroteo también resultó herido de gravedad un teniente de la Guardia Civil que intentó intervenir para frenar la agresión. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el presunto autor disparó igualmente contra los agentes que trataron de reducirlo. En el intercambio de disparos, el sospechoso también sufrió heridas de gravedad.

Tras el ataque, el hombre fue detenido y un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazó hasta Llanes para hacerse cargo de la investigación y reconstruir el desarrollo de los hechos.

Una separación marcada por denuncias y conflictos

La víctima y el presunto agresor habían mantenido una relación sentimental y tenían hijos en común. Según adelantó la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), la agente estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor. La Cadena SER, por su parte, señala que ambos mantenían conflictos relacionados con la custodia de los hijos y cuestiones patrimoniales tras la separación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, la mujer figuraba además en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos presentadas contra su expareja. Las mismas fuentes indican que, con anterioridad, se habían producido episodios de intento de agresión que llegaron incluso a derivar en una detención.

Un coche de la Guardia Civil (Europa Press)
Un coche de la Guardia Civil (Europa Press)

Tras la ruptura de la relación, el hombre se había trasladado a Cataluña y posteriormente había sido destinado a Zaragoza, aunque este miércoles se desplazó hasta el cuartel de Llanes, donde la víctima continuaba prestando servicio.

La agente fue atendida inmediatamente por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Sin embargo, las lesiones internas ocasionadas por los disparos hicieron imposible salvar su vida.

33 mujeres asesinadas en lo que va de año

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que está recabando información para determinar oficialmente si el crimen se confirma como un caso de violencia machista. De ratificarse esta calificación, el asesinato elevaría a 34 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.375 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

Hasta la confirmación oficial de este caso, el balance provisional era de 33 mujeres asesinadas por violencia de género durante este año y 1.374 desde 2003. A esas cifras se sumaba además otro presunto crimen ocurrido en Benahavís (Málaga) el pasado mes de julio, que también permanece pendiente de confirmación por parte de la Delegación del Gobierno.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

En cuanto a los menores, el registro oficial contabiliza hasta el momento 23 niños y niñas huérfanos por la violencia de género en lo que va de año y un total de 533 desde que comenzaron a recogerse estos datos en 2013.

Las víctimas de la violencia de género y su entorno pueden solicitar ayuda las 24 horas del día a través del teléfono 016, del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el número 600 000 016. En caso de emergencia también puede llamarse al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. Si no es posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspañaAsturiasViolencia de GéneroAsesinatosSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

La medida afecta a la Hermandad de la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra, que deberá prescindir de las aves el 15 de agosto

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital

Los médicos que atendieron a la joven en el centro médico determinaron que la hemorragia severa que presentaba estaba relacionada con un parto reciente

Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 agosto

Números ganadores del Super Once del 5 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 5 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo y habrá menos sanciones

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo y habrá menos sanciones

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos