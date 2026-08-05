Asesinada una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos, presuntamente, de un compañero con el que había mantenido una relación sentimental

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (Europa Press)

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Una agente de la Guardia Civil ha muerto este miércoles tras recibir varios disparos presuntamente efectuados por su expareja, también miembro del Instituto Armado, en el cuartel de Llanes (Asturias). El ataque, ocurrido poco antes de las 13:30 horas, ha dejado además un teniente herido grave y al presunto agresor detenido y también herido, según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando datos del caso y lo investiga como un presunto crimen machista.

Las primeras investigaciones apuntan a que el supuesto autor, destinado actualmente en la Comandancia de Zamora y que anteriormente había sido compañero de la víctima en el cuartel de Llanes, accedió al acuartelamiento y, tras proferir varios gritos, abrió fuego contra la agente. La mujer, que se encontraba de servicio en ese momento, falleció como consecuencia de los disparos.

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Durante el tiroteo también resultó herido de gravedad un teniente de la Guardia Civil que intentó intervenir para frenar la agresión. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el presunto autor disparó igualmente contra los agentes que trataron de reducirlo. En el intercambio de disparos, el sospechoso también sufrió heridas de gravedad.

Tras el ataque, el hombre fue detenido y un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazó hasta Llanes para hacerse cargo de la investigación y reconstruir el desarrollo de los hechos.

Una separación marcada por denuncias y conflictos

La víctima y el presunto agresor habían mantenido una relación sentimental y tenían hijos en común. Según adelantó la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), la agente estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor. La Cadena SER, por su parte, señala que ambos mantenían conflictos relacionados con la custodia de los hijos y cuestiones patrimoniales tras la separación.

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De acuerdo con fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, la mujer figuraba además en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos presentadas contra su expareja. Las mismas fuentes indican que, con anterioridad, se habían producido episodios de intento de agresión que llegaron incluso a derivar en una detención.

Un coche de la Guardia Civil (Europa Press)

Tras la ruptura de la relación, el hombre se había trasladado a Cataluña y posteriormente había sido destinado a Zaragoza, aunque este miércoles se desplazó hasta el cuartel de Llanes, donde la víctima continuaba prestando servicio.

La agente fue atendida inmediatamente por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Sin embargo, las lesiones internas ocasionadas por los disparos hicieron imposible salvar su vida.

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33 mujeres asesinadas en lo que va de año

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que está recabando información para determinar oficialmente si el crimen se confirma como un caso de violencia machista. De ratificarse esta calificación, el asesinato elevaría a 34 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.375 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

Hasta la confirmación oficial de este caso, el balance provisional era de 33 mujeres asesinadas por violencia de género durante este año y 1.374 desde 2003. A esas cifras se sumaba además otro presunto crimen ocurrido en Benahavís (Málaga) el pasado mes de julio, que también permanece pendiente de confirmación por parte de la Delegación del Gobierno.

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En cuanto a los menores, el registro oficial contabiliza hasta el momento 23 niños y niñas huérfanos por la violencia de género en lo que va de año y un total de 533 desde que comenzaron a recogerse estos datos en 2013.

Las víctimas de la violencia de género y su entorno pueden solicitar ayuda las 24 horas del día a través del teléfono 016, del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el número 600 000 016. En caso de emergencia también puede llamarse al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. Si no es posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las fuerzas de seguridad.

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