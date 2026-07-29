Cómo hacer zoque malagueño: la receta de un plato tradicional que es una variante del gazpacho andaluz

El zoque malagueño es una sopa fría perfecta para el verano. (Wikimedia)

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El gazpacho andaluz es uno de los platos más populares del verano, no solo en el sur de España, sino en todo el país. Pero lo cierto es que existen otras versiones que gozan también de una gran fama, como es el caso del zoque malagueño, una de las sopas frías más refrescantes y auténticas de la provincia. Su textura cremosa y el contraste de sabores del tomate, pimiento y zanahoria, lo convierten en un imprescindible en los días de calor. Además, la receta es de lo más fácil y rápida.

Tradicionalmente, este plato se disfruta en la costa andaluza, servido frío y acompañado de jamón, gambas o aceitunas. El zoque es muy similar al salmorejo, pero con el toque inconfundible de la zanahoria y el pan, y es habitual encontrarlo en los hogares malagueños durante el verano.

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Receta de zoque malagueño

Con la llegada del calor, aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Te explicamos por qué sucede y te damos las recomendaciones de los expertos para evitarlo, como mantener la cadena de frío y evitar la contaminación cruzada.

El zoque malagueño es una crema fría a base de tomate, pimiento rojo, zanahoria, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Se emulsiona todo hasta lograr una textura suave y densa, perfecta para tomar bien fría como primer plato o merienda salada.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Reposo: 10 minutos (para que el pan empape bien)

Ingredientes

1,2 kg de tomates maduros

1 pimiento rojo italiano

3 zanahorias pequeñas

1 diente de ajo

80-100 g de pan (preferiblemente del día anterior)

100 ml de aceite de oliva virgen extra

20-25 ml de vinagre de Jerez (al gusto)

200 ml de agua fría

Sal al gusto

Opcional: jamón picado, gambas cocidas o aceitunas para acompañar

Cómo hacer zoque malagueño, paso a paso

El zoque malagueño es una variante del gazpacho andaluz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lava y trocea los tomates, el pimiento y las zanahorias. Pela el ajo y retira el germen si prefieres un sabor más suave. Coloca las verduras y el ajo en el vaso de la batidora o robot. Tritura todo durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea. Añade el pan troceado y deja que empape en los jugos durante 10 minutos. Agrega la sal, el vinagre y el aceite de oliva virgen extra. Tritura de nuevo durante 3-4 minutos, hasta que la mezcla emulsione bien. Incorpora el agua poco a poco y vuelve a triturar 1 minuto más. Prueba y ajusta de sal, vinagre o agua si quieres la crema más líquida. Reserva en la nevera al menos 1 hora antes de servir. Sirve muy frío, acompañado de jamón picado, gambas o aceitunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal aprox.

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 20 g

Grasas: 15 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede guardar en la nevera hasta 2 días, bien cerrado en un recipiente hermético. Remueve antes de servir de nuevo.