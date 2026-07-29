España
Agregar Infobae enGoogle

Se cumplen 45 años de la boda de Lady Di y Carlos III: un enlace sin precedentes con 27 tartas distintas, 750 millones de personas y un vestido secreto

Esta semana es una de las más importantes para los Windsor: además de su aniversario, se celebra el cumpleaños de Meghan Markle

LADY DI, Y Carlos boda 40 años.
45 años después de la boda. (Photo by Anwar Hussein/WireImage)
Guardar

Hace cuarenta y cinco años, el centro del mundo se desplazó a Londres por un acontecimiento que trascendería generaciones: la boda de Carlos y Lady Diana Spencer el 29 de julio de 1981. El aniversario de ese “cuento de hadas” coincide con otra fecha singular para los Windsor y su entorno, porque en la misma semana de aquel verano nació quien décadas después modificaría el rumbo de la familia real: Meghan Markle, celebrando este año también su cumpleaños.

Miles de personas acamparon en las calles de Londres, mientras millones en todo el planeta aguardaban ante la televisión para presenciar el enlace. La ceremonia se realizó en la Catedral de San Pablo y fue transmitida para 750 millones de espectadores, un récord absoluto para la época. Diana, de apenas 20 años, se convirtió instantáneamente en la figura más observada de la realeza, ante la expectativa global y bajo el peso de un vestido que se transformaría en símbolo de los excesos de la década.

PUBLICIDAD

Mientras la euforia invadía Londres y la “Dianamanía” daba sus primeros pasos, el calendario tejía otro cruce: seis días después de la boda, nacía en Los Ángeles Rachel Meghan Markle, hija de Doria Ragland y Thomas Markle. Nadie pudo prever entonces que el destino uniría los caminos de aquella niña californiana y el hijo menor de los novios, Harry, más de tres décadas después.

La confusión de Diana y el vestido de repuesto

Entre los recuerdos que sobreviven al tiempo, una anécdota sobresale de la ceremonia: el error de Diana al recitar los votos. Frente al altar, bajo la mirada de 2.500 invitados y miles de cámaras, la joven princesa trastocó el orden de los nombres de su futuro marido, llamándolo Philip Charles Arthur George en vez de Charles Philip Arthur George. Un pequeño traspié que, lejos de empañar el acto, lo volvió más humano ante la opinión pública. Carlos tampoco evitó el nerviosismo y se confundió durante sus votos, al decir “te ofrezco tus bienes materiales” en vez de “te ofrezco mis bienes materiales”.

PUBLICIDAD

La preparación de la boda no dejó margen al azar, pero la familia real y los diseñadores de Diana temían filtraciones sobre el vestido. Por eso, los modistos David y Elizabeth Emanuel confeccionaron en secreto un segundo vestido de novia, que solo usarían si el diseño principal se filtraba antes del gran día. Finalmente, ese “vestido de repuesto” nunca se necesitó, pero el hermetismo fue tal que ni siquiera los colaboradores más cercanos conocían la existencia de la prenda alternativa.

El vestido original de Diana se convirtió en un emblema de la época: hecho en tafetán de seda marfil, con bordados, tul, encaje y pedrería, y una cola de casi ocho metros. El exceso de tela provocó que, durante el traslado en coche hasta la catedral, el vestido se arrugara visiblemente, algo que quedó registrado en las fotografías oficiales.

Los récords de la boda: el beso, el vestido y el menú

El enlace real instauró costumbres que hoy parecen parte de la liturgia monárquica. Uno de los detalles más recordados fue el beso en el balcón del Palacio de Buckingham, una tradición que inauguraron Carlos y Diana porque olvidaron besarse en la iglesia. Ese gesto, planeado en el último momento, generó euforia y fue replicado después por sus hijos William y Harry, e incluso por otros miembros de casas reales europeas.

Curiosidades de la boda de Lady Di. (EFE/Archivo)
Curiosidades de la boda de Lady Di. (EFE/Archivo)

La superstición y los símbolos acompañaron todos los detalles del vestuario de Diana. Bajo los pliegues del vestido, cosieron una pequeña herradura de oro y diamantes como amuleto de la suerte, además de un lazo azul para cumplir con la costumbre del “algo azul”. Diana eligió la tiara de la familia Spencer como “algo prestado”, en vez de usar una pieza de los Windsor, y el encaje antiguo de su vestido provenía de la reina María de Teck.

La boda no solo marcó récords de audiencia y asistencia, sino que estuvo llena de detalles poco usuales. El menú se caracterizó por la sobriedad, aunque ofreció 27 tartas distintas para los invitados. La tarta principal medía metro y medio de alto y pesaba 90 kilos, elaborada por el chef David Avery. En los zapatos de Diana, hechos a medida para no superar la altura de Carlos, los diseñadores bordaron con un corazón las iniciales “C” y “D” en el interior del tacón, un guiño íntimo que solo la novia conocía.

La boda estuvo marcada también por ausencias diplomáticas, como la de los reyes Juan Carlos y Sofía, quienes cancelaron su asistencia por la inclusión de Gibraltar en la ruta de la luna de miel. Mientras tanto, esa misma semana, Meghan Markle celebraba su primer cumpleaños en Los Ángeles, ajena a que, décadas después, su propia historia enlazaría con la de los Windsor, sumando nuevas páginas a la saga real.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaCarlos III de InglaterraFamilia RealÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás de ‘Nightcall’, la canción que lanzó a la fama al DJ francés Kavinsky tras sonar en ‘Drive’, la película protagonizada por Ryan Gosling

Este miércoles ha fallecido a los 50 años el productor que en 2011 abrió los créditos iniciales de la cinta dirigida por Nicolas Winding Refn

La historia detrás de ‘Nightcall’, la canción que lanzó a la fama al DJ francés Kavinsky tras sonar en ‘Drive’, la película protagonizada por Ryan Gosling

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Su experiencia en juicios con Tribunal de Jurado, una especialización poco habitual dentro de la abogacía penal española, explica el relevo en la defensa de la mujer del presidente del Gobierno cuando el procedimiento se dirige ya hacia la vista oral

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Los veterinarios coinciden: los gatos que siguen estas estrategias tienen mejor bienestar emocional

Un estudio ha analizado cómo influye el entorno de los gatos en su estrés, comportamiento y salud general

Los veterinarios coinciden: los gatos que siguen estas estrategias tienen mejor bienestar emocional

Sentadilla cosaca, un ejercicio ideal para endurecer los glúteos, fortalecer las piernas y ganar flexibilidad

Es clave para mejorar el rango de movimiento y ayuda a ganar masa muscular

Sentadilla cosaca, un ejercicio ideal para endurecer los glúteos, fortalecer las piernas y ganar flexibilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla