Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Una pareja observa los anuncios de viviendas en alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para millones de inquilinos, encontrar una vivienda asequible parece cada vez más una misión imposible. El alquiler lleva años encadenando subidas y, cuando los precios dejan de crecer, rara vez llegan a bajar. Sin embargo, durante el primer semestre de este año hubo algunas excepciones. Aunque estas caídas no siempre convierten el alquiler en asequible, sí muestran dónde el mercado ha dado un pequeño respiro.

De los 231 municipios con datos comparables entre enero y junio de 2026, el alquiler subió o se mantuvo en 185 de ellos, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. Las bajadas fueron la excepción: solo 46 localidades cerraron el primer semestre con un precio inferior al de enero, y únicamente en 11 la diferencia superó los 100 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados. El incremento trimestral a escala nacional fue del 0,1%, el más bajo registrado en ese periodo desde 2007.

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Ese contexto de subida generalizada hace que los descensos llamen la atención, pero no siempre significan lo que parecen. L’Hospitalet de Llobregat encabeza el listado con la mayor caída absoluta: el alquiler medio de una vivienda de 80 metros cayó un 15,1%, abaratándose 254 euros desde la media de 1.682 euros en los que empezó el año. Sin embargo, esto no implica asequibilidad: la renta de una vivienda tipo es todavía de 1.428 euros al mes.

Porto do Son, en la provincia de A Coruña, registró la segunda mayor bajada, con 213 euros menos al mes (-15,5%) hasta los 1.162 euros, seguida de Girona, donde el precio retrocedió 196 euros (-13,8%) y quedó en 1.222 euros mensuales.

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Los 11 municipios donde el alquiler bajó más de 100 euros al mes

Estos son los municipios donde el precio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados fue más bajo en junio que en enero de 2026, según el Índice Inmobiliario Fotocasa:

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona): 1.428 euros al mes, 254 euros menos que en enero.

Porto do Son (A Coruña): 1.162 euros al mes, 213 euros menos.

Girona: 1.222 euros al mes, 196 euros menos.

Esplugues de Llobregat (Barcelona): 1.925 euros al mes, 172 euros menos.

Torrejón de Ardoz (Madrid): 1.173 euros al mes, 148 euros menos.

Sabadell (Barcelona): 1.054 euros al mes, 136 euros menos.

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa): 1.497 euros al mes, 133 euros menos.

Finestrat (Alicante): 1.254 euros al mes, 124 euros menos.

Barcelona: 1.737 euros al mes, 118 euros menos.

Islantilla (Huelva): 1.090 euros al mes, 118 euros menos.

Vila-real (Castellón): 571 euros al mes, 115 euros menos.

La tabla pone de manifiesto que bajar más de 100 euros al mes no equivale a alquiler asequible. Esplugues de Llobregat registra el mayor descenso absoluto después de L’Hospitalet (172 euros menos) y al mismo tiempo es el municipio más caro del listado, con 1.925 euros mensuales. Barcelona baja 118 euros y mantiene un precio de 1.737 euros, muy por encima de la media nacional, que Fotocasa situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes en junio. En el extremo opuesto aparece Vila-real (Castellón), con el alquiler más bajo de los once: 571 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados.

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Cataluña concentra cinco de los once municipios, pero con menos oferta disponible

Cinco de las once localidades del ranking pertenecen a Cataluña: L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Esplugues de Llobregat, Sabadell y Barcelona. La concentración no es casual. La comunidad lleva más de dos años con municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, un régimen que impone topes a las rentas y que el Govern acaba de prorrogar y ampliar: desde finales de julio de 2026, la medida afecta a 302 localidades, frente a las 271 anteriores.

La regulación ha moderado la evolución de los precios anunciados, pero con un efecto secundario: la oferta de alquiler de larga duración en Cataluña ha caído un 7,65%, lo que deja disponibles menos de 95.000 viviendas en toda la comunidad para 2026, según el Barómetro del Alquiler del segundo trimestre elaborado por el Observatorio del Alquiler. En L’Hospitalet, el caso más llamativo del ranking, la oferta de arrendamiento permanente retrocedió un 66% desde el primer trimestre de 2024, mientras que los contratos de temporada aumentaron un 83%, de acuerdo con datos de Idealista.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Tras detectar el traslado de la oferta al alquiler de corta duración, la Generalitat de Cataluña aprobó a finales de 2025 una nueva ley con el objetivo de cerrar esa vía de escape. La norma extiende los topes de precios a los contratos de alquiler de temporada que no tengan una finalidad estrictamente vacacional o turística: los arrendamientos por motivos laborales, de estudios o de asistencia médica quedan sujetos a las mismas reglas de contención de rentas que el alquiler habitual.

Qué miden estos datos y qué no

El análisis del Índice Inmobiliario Fotocasa compara el precio medio por metro cuadrado anunciado en los portales de oferta en enero y en junio de 2026, para los 231 municipios con información disponible en ambos meses. Los datos no reflejan cuánto se ha actualizado la renta de los contratos en vigor, ni implican que los inquilinos con alquiler firmado hayan visto reducida su mensualidad. Describen únicamente la evolución del precio medio de la oferta disponible en el mercado.

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