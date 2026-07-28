Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Ilia Topuria y Ferran Torres (imagen de Instagram)

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Ilia Topuria atraviesa un momento de recuperación y calma tras el duro golpe sufrido hace poco más de un mes en el UFC 250 Freedom, donde Justin Gaethje le arrebató el cinturón del peso ligero y le propinó la primera derrota de su carrera profesional. Las secuelas físicas de aquel combate, en el que Topuria terminó con fractura en ambos huesos orbitales y la nariz rota, preocuparon a su entorno y a los seguidores de las artes marciales mixtas. Sin embargo, la evolución del luchador hispanogeorgiano ha sido notablemente positiva, como demuestran las recientes imágenes que han visto la luz en redes sociales.

En las últimas semanas, Topuria ha reaparecido en actos familiares y publicaciones de amigos, mostrando un aspecto completamente recuperado y sin señales visibles de las lesiones sufridas en la jaula. Uno de los momentos más comentados fue la aparición del luchador en un vídeo publicado por Guram Kutateladze, también peleador, quien compartió en Instagram su pedida de mano. En esa celebración, la familia Topuria estuvo presente, participando en la alegría del momento. En las imágenes se puede ver a Aleksandre, hermano de Ilia, a su madre Inga, y al propio Ilia, quien aparece sin gafas de sol y con el rostro al descubierto, sin ningún hematoma ni cicatriz aparente. Este detalle no ha pasado desapercibido para los aficionados, que ven en ello una señal tranquilizadora sobre la recuperación del luchador.

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El proceso de recuperación de Topuria ha llamado la atención incluso de quienes esperaban un periodo más largo de inactividad. Tras las primeras imágenes en las que aparecía sin las habituales protecciones oculares, la ausencia de marcas refuerza la idea de que su retorno a la competición podría producirse antes de lo previsto. Por el momento, el luchador está disfrutando de unas vacaciones y un merecido descanso después de meses intensos de preparación y del exigente combate contra Gaethje. Este respiro le permite no solo recuperar el físico, sino también desconectar mentalmente y recargar energías para futuros retos.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)

Durante este periodo, Ilia Topuria también ha compartido tiempo y experiencias con figuras reconocidas fuera del octágono. Entre ellas destaca el futbolista Ferran Torres, autor del gol decisivo en la final del Mundial de España frente a Argentina. Ambos han sido protagonistas de varias publicaciones en redes sociales, especialmente durante su estancia en Ibiza. En una de esas imágenes, aparecen juntos en el conocido club Ushuaia, una instantánea que ha sido ampliamente comentada por seguidores de ambos deportistas.

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La relación entre Ferran y Topuria

Ferran Torres ha hablado abiertamente sobre la influencia que Topuria ha tenido en su vida y en su mentalidad como profesional. En una entrevista concedida al podcast de Jordi Wild, el delantero explicó: “¿Tú sabes cuando conectas con una persona que tienes un feeling diferente, que sabes que te vas a llevar súper bien con él? Pues es la que tuve yo con Ilia y de hecho así fue. Quiero ser mejor Ferran, quiero ser como Ilia Topuria. Quiero ser, vamos, indestructible. Pues al final te lo acabas creyendo”. Estas palabras reflejan la admiración y el vínculo cercano que existe entre ambos, más allá de sus respectivas disciplinas.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Tras un periodo de incertidumbre provocado por la gravedad de sus lesiones, el luchador hispanogeorgiano muestra ahora una imagen recuperada. La comunidad del MMA espera con expectación la fecha de su regreso a la jaula, convencida de que Topuria volverá a competir al más alto nivel y de que, una vez superado este bache, seguirá siendo uno de los referentes de la disciplina en el panorama internacional. Mientras tanto, Ilia disfruta de su entorno familiar y de la compañía de amigos, preparando el terreno para su próxima aparición sobre el octágono.

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