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Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

La presidenta madrileña ha tildado la noticia de “campaña de desprestigio” en un momento de emergencia por los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez / Europa Press)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles la compra de un ático en el distrito de Chamberí para “reuniones institucionales de forma provisional” mientras se reforma la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La dirigente ha calificado la noticia, adelantada por el diario El País, como otra de las "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín“.

Según ha publicado el mencionado periódico y ha confirmado el Ejecutivo autonómico, la Comunidad de Madrid adquirió el pasado mes de abril un ático de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital. El objetivo de la adquisición pública sería utilizar el espacio como punto de reunión provisional mientras se acometen unas obras en la Real Casa de Correos en plena Puerta del Sol, que deberían comenzar este mes de agosto.

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Posteriormente, el Gobierno madrileño ha expresado a dicho diario que el uso del ático como oficina no estaría decidido al 100% y que este todavía debe remodelarse. La decisión sobre su uso se tomaría en octubre o noviembre, al menos dos meses después del inicio de las obras en la sede gubernamental.

Preguntada por los medios, Ayuso ha lamentado tener que defenderse “de pretendidas campañas de desprestigio” en un momento en que la comunidad lucha contra el mayor incendio de su historia. “Están a ver si se me echa la gente encima”, ha aseverado. La presidenta ha negado que el inmueble se haya comprado para ser usado como su residencia particular. “Esta es la idea que quieren trasladar”, ha asegurado, a la par que acusaba a los periodistas de actuar “de muy mala fe” al publicar esta noticia.

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Un inmueble para “recibir reuniones institucionales”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

La presidenta autonómica ha considerado que el medio “se está adelantando a un futuro que no ha llegado”, pues las obras aún no han comenzado y el Ejecutivo desconoce, por el momento, cómo se realizará el traslado de los trabajadores durante la remodelación. Ayuso ha explicado que la Real Casa de Correos pasa por “una reforma integral del edificio” y que, próximamente, comenzarán los trabajos en la segunda planta del edificio, “porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto, hay daños estructurales que hay que hacer desde cero”.

A la presidenta le parece “lo suyo” que se busque un lugar “donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales” y considera que las críticas hubieran llegado igual “si hubiese sido un palacete” o cualquier otro tipo de inmueble el destinado para este fin. En cualquier caso, ha aclarado que todavía no se sabe qué parte de su equipo se trasladará al ático de Chamberí. “No sé si yo me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se irá para allá”, ha expresado.

A su vez, ha aprovechado para negar la idea de que se utilice como residencia personal. “No voy a tener residencia oficial, como tantos ministros ni como tantos otros presidentes de otras comunidades autónomas”, ha sentenciado.

Críticas desde la oposición y dudas sobre el uso del ático

Imagen de archivo de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Europa Press)
Imagen de archivo de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Europa Press)

Al conocer la noticia, Más Madrid y PSOE han pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid por la adquisición del ático. Algunos portavoces han expresado sus dudas sobre la legalidad de utilizar esta vivienda como oficina, cuando por sus características es de “uso exclusivo residencial”.

“Después del piso de lujo en el que vive, del ático de lujo en Chamberí a cargo de Quirón y a nombre de su novio Alberto Quirón, ahora necesita un tercer piso en Chamberí para que le haga de oficina durante unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de las cuales no teníamos noticia hasta ahora. Si esas obras existen de verdad, ¿por qué no utiliza despachos vacíos como el que tiene en la Asamblea de Madrid?”, se ha preguntado la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, en declaraciones a los medios.

Desde la formación socialista, Antonio Giraldo ha advertido de que el Plan General de Madrid no permite establecer oficinas en el edificio en el que se encuentra el ático. “Este edificio está regulado dentro de las normas urbanísticas como Norma Zonal 1, Grado 3, nivel de usos B. Es un edificio residencial”, ha explicado en una publicación en sus redes sociales. El concejal aclara que dicha normativa no permite incorporar oficinas en estos edificios por encima de la primera planta. “El ático no tiene forma legal de dejar de ser una vivienda y convertirse en oficina", ha asegurado. “Lo que sí podrían hacer es vivir ahí y dedicar una habitación a despacho personal”, ha insinuado en el mismo mensaje.

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