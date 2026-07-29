Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

Un helicóptero NH-90 del Ejército del Aire español sobrevuela Rumanía durante una misión de la Policía Aérea de la OTAN en la región. (Ejército del Aire)

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Por primera vez, el Ejército del Aire español desplegará helicópteros NH-90 en la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía. El Ala 12, con base en Torrejón, asume la responsabilidad de este operativo conjunto, donde cerca de 200 efectivos españoles estarán destinados entre agosto y diciembre para vigilar y proteger el espacio aéreo del flanco este de la Alianza Atlántica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la base aérea de Torrejón para despedir al contingente, al que trasladó su agradecimiento y subrayó el “profundo sentido del deber” de las Fuerzas Armadas españolas, destacando la confianza que existe en la profesionalidad del personal militar en el ámbito internacional. El teniente coronel Alberto Calvo, jefe del destacamento, aseguró que “el equipo cuenta con personal y capacidades para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con el compromiso que nuestro país tiene con la OTAN”.

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Este despliegue responde a la creciente preocupación por la seguridad en el este de Europa, marcada por la actividad militar rusa y la presencia habitual de drones, que ha llevado a la Alianza a reforzar la vigilancia aérea en la región. Los pilotos españoles han recibido formación específica para detectar y neutralizar incursiones de drones, una de las principales amenazas identificadas por Defensa para esta misión.

Un helicóptero NH-90 del Ejército del Aire español en Rumanía durante una misión de vigilancia de la OTAN en el espacio aéreo. (Ejército del Aire)

Adaptación y operativa ante amenazas emergentes

La incorporación de los helicópteros NH-90 supone un refuerzo para la operatividad de la misión, ya que estos aparatos de última generación permiten mejorar las capacidades de vigilancia, reconocimiento y apoyo ante incidentes en el espacio aéreo asignado. Junto a estos medios, España despliega también cazas F-18, unidades mecanizadas, piezas de artillería, elementos de apoyo logístico y una unidad de Defensa Antiaérea.

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El Ministerio de Defensa ha señalado que la volatilidad del espacio aéreo, especialmente por la incursión casi permanente de drones, exige una respuesta ágil y coordinada. La preparación de los pilotos y el uso de tecnología avanzada son factores clave en la misión, que tiene como objetivo disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los países aliados de la OTAN.

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El contingente español está integrado por personal de mando, operaciones, tripulaciones, mantenimiento, apoyo logístico, protección de la fuerza, comunicaciones, sistemas de información, sanidad, asesoramiento jurídico, administración y seguridad. Esta diversificación permite asegurar la operatividad y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente, en un despliegue que pone de relieve la cooperación y la interoperabilidad con otros aliados de la Alianza.

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La participación española en la misión de la OTAN en Rumanía se enmarca dentro de la estrategia de disuasión y defensa en el flanco este, donde la presencia de fuerzas aliadas es clave para mantener la estabilidad regional ante la presión militar de Rusia. El despliegue de los NH-90 y el resto de medios refuerza la aportación española a la seguridad colectiva y, según el Ministerio de Defensa, confirma el compromiso con los acuerdos internacionales. El desarrollo de la operación en Rumanía contribuirá a fortalecer la cooperación con otros países miembros, y a consolidar la capacidad de respuesta ante los desafíos de seguridad que enfrenta actualmente Europa.