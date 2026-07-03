España

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

Uno de los postres más tradicionales de España destaca por su combinación de sabores y porque su ingrediente estrella es una crema dulce que recuerda al caramelo quemado

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Tarta de tres pisos con bizcocho, crema, almendras laminadas, merengue tostado y una cereza roja en la parte superior, sobre un plato blanco.
La tarta San Marcos es uno de los postres clásicos de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta San Marcos es uno de esos postres que hacen que cualquier celebración se vuelva inolvidable, ya que es todo un clásico de la repostería española. Suave, con capas de bizcocho, relleno de nata y trufa, y una capa final de yema tostada, sorprende tanto por su presencia como por su sabor delicioso. Este pastel es sinónimo de fiestas, comuniones y cumpleaños en muchas regiones del país.

Su origen se atribuye a la repostería conventual y se ha popularizado en toda España, especialmente en Castilla y León. Es habitual maridar la tarta San Marcos con café, mistela o un vino dulce. Su yema caramelizada y sus capas cremosas la convierten en el broche perfecto para comidas familiares o banquetes.

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Receta de tarta San Marcos

Descubre cinco recetas deliciosas y sencillas con ingredientes de primavera, perfectas para llevar en táper a la oficina o a un picnic. Aprende a preparar pasta Alfredo con pollo, ternera a la jardinera, guisantes con huevo, caballa al horno y un sabroso pastel de verduras y pollo.

La tarta San Marcos se compone de un bizcocho genovés, relleno de nata montada y trufa, y cubierta de una capa de yema pastelera caramelizada. El montaje y la técnica para lograr esa cobertura tostada y cremosa son su gran secreto.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 2 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 1 hora
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

Bizcocho genovés:

  • 6 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 180 g de harina de trigo
  • 1 pizca de sal

Almíbar:

  • 100 ml de agua
  • 100 g de azúcar
  • 1 chorrito de licor (opcional)

Relleno de nata:

  • 500 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  • 80 g de azúcar glas

Relleno de trufa:

  • 200 ml de nata para montar
  • 100 g de chocolate negro para postres

Yema tostada:

  • 6 yemas de huevo
  • 150 g de azúcar
  • 100 ml de agua
  • 1 cucharadita de maicena

Decoración:

  • Azúcar para quemar (caramelizar la yema)
  • Almendra crocante o fileteada

Cómo hacer tarta San Marcos, paso a paso

Día de la Crema Batida – crema batida - Perú – noticias – 4 enero
La nata es uno de los ingredientes estrella de la tarta San Marcos. (Freepik)
  1. Prepara el bizcocho: Bate los huevos con el azúcar hasta que tripliquen su volumen. Añade la harina tamizada y la sal, mezcla con movimientos envolventes. Hornea a 180 ºC unos 30 minutos en un molde forrado.
  2. Haz el almíbar: Hierve el agua y el azúcar hasta que todo se disuelva. Añade el licor fuera del fuego. Deja enfriar.
  3. Monta la nata: Bate bien fría la nata con el azúcar glas hasta que esté firme. Reserva en la nevera.
  4. Prepara la trufa: Calienta la nata, añade el chocolate troceado y remueve hasta fundir. Deja enfriar y monta la mezcla con varillas.
  5. Haz la yema pastelera: Mezcla yemas, azúcar, agua y maicena. Lleva a fuego suave, remueve hasta que espese. Deja templar.
  6. Monta la tarta: Corta el bizcocho en tres discos. Empapa cada capa con almíbar. Rellena una capa con nata y otra con trufa.
  7. Cubre con la yema: Extiende la yema pastelera sobre la última capa. Espolvorea azúcar y quema con soplete para caramelizar (truco: no acerques demasiado el fuego para no amargar).
  8. Decora: Coloca almendra crocante por los bordes y, si quieres, rosas de nata por encima.
  9. Enfría: Deja la tarta en la nevera al menos 2 horas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 41 g
  • Grasas: 26 g
  • Proteínas: 7 g
  • Azúcares: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta San Marcos se conserva bien en la nevera hasta 3 días, bien tapada. No admite congelación por la nata y la yema.

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