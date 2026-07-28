Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Los pilotos de Williams Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon (REUTERS/Rula Rouhana)

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La escudería Williams atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras marcharse de Hungaroring nuevamente sin sumar puntos. En esta ocasión, el equipo ha optado por no ocultar la realidad y ha admitido abiertamente la magnitud de sus problemas. El FW48, el monoplaza que debía representar un paso adelante respecto a temporadas anteriores, nació con importantes deficiencias, principalmente relacionadas con el sobrepeso y fallos estructurales de base. Estas dificultades han condicionado el rendimiento del coche desde el comienzo y han impedido que Williams repitiera los resultados prometedores de 2025, cuando estuvo cerca de los puestos de podio. La situación actual ha obligado a la escudería a luchar en la parte baja de la parrilla, muy lejos de las expectativas trazadas al inicio de la campaña.

Ante este escenario, James Vowles, director del equipo, ha adoptado una postura de autocrítica poco común en la Fórmula 1, donde suele prevalecer la cautela o el optimismo moderado. Vowles ha reconocido de manera clara y pública que el proyecto de 2026 está prácticamente perdido y que la atención del equipo se ha volcado ya en el desarrollo del coche de la próxima temporada. “Este invierno ha puesto de manifiesto todo lo que no está en su sitio a un nivel que no esperábamos”, explicó Vowles, reflejando la sorpresa que supuso para la estructura técnica descubrir la magnitud de los errores durante la pretemporada.

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Uno de los puntos más destacados de la intervención de Vowles fue su valoración sobre el trabajo y la actitud de los pilotos actuales. Pese a que tanto el piloto madrileño como el anglo-tailandés han quedado relegados a pelear fuera de la zona de puntos, su compromiso con el proyecto ha sido absoluto. Vowles reconoció el esfuerzo y la profesionalidad de ambos y lamentó no haberles proporcionado un monoplaza competitivo: “Se merecen, como mínimo, luchar por los puntos cada fin de semana, pero no se lo hemos permitido”. El director quiso remarcar así la importancia de la actitud de sus pilotos, agradeciendo la lealtad mostrada en un contexto tan complejo y señalando que su implicación ha sido fundamental para mantener la moral del equipo en una campaña difícil.

El piloto de Williams Carlos Sainz Jr.(REUTERS/Marton Monus)

De cara a la segunda parte de la temporada, Williams tiene previsto introducir una serie de mejoras técnicas tras el parón de verano. Sin embargo, Vowles se ha encargado de enfriar cualquier expectativa de recuperación instantánea. Las novedades que llegarán en la próxima cita, en Bakú, supondrán únicamente un avance modesto, insuficiente para revertir la dinámica negativa que arrastra el equipo desde el inicio del año. La prioridad absoluta de la fábrica de Grove pasa ahora por corregir los errores estructurales detectados en el FW48, sentar unas bases sólidas y orientar todos los recursos hacia la reconstrucción de cara a 2027.

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Los problemas en el monoplaza de Williams y la fase de diseño

Vowles también detalló que el origen de los problemas se remonta a la fase de diseño y desarrollo durante la pretemporada. La planificación falló en sus etapas iniciales, lo que provocó que el equipo se viera obligado a abandonar el plan de evolución previsto para centrarse en resolver carencias graves. Como resultado, el desarrollo del coche quedó muy limitado y Williams no ha conseguido remontar el vuelo en la primera mitad del campeonato. El director describió este proceso como un “efecto dominó”, que ha arrastrado al equipo a una posición de la que no ha logrado salir pese a los esfuerzos realizados.

La autocrítica de James Vowles y la transparencia con la que ha relatado la situación reflejan un intento de sentar las bases para una reconstrucción a medio plazo. El equipo asume que 2026 está ya fuera de alcance en términos competitivos y se compromete a aprender de los errores, con la vista puesta en volver a situar a Williams entre los protagonistas de la Fórmula 1 en 2027. Mientras tanto, el reconocimiento a la dedicación de sus pilotos y el compromiso de todo el equipo marcan el camino a seguir para afrontar los desafíos que restan en una temporada marcada por la adversidad.

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